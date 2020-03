iiyama ProLite B2483HSU

Monitory Czarny czy biały? iiyama prezentuje monitor ProLite B2483HSU i kusi promocją z dnia 2020-03-11

ProLite B2483HSU to monitor do domu lub biura, ale jego parametry zainteresują również okazjonalnych graczy. Do końca miesiąca można skorzystać z promocji obniżającej cenę.

Monitor do domu i biura nie musi być drogi. Dobrym tego przykładem jest najnowsza propozycja z oferty firmy iiyama – model ProLite B2483HSU, który oferuje dobre możliwości i jest dostępny w niezłej cenie. ProLite B2483HSU sprawdzi się jako duży monitor do domu lub biura ProLite B2483HSU został wyposażony w 24-calową matrycę TN o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). Producent zwraca uwagę na dosyć wąskie kąty widzenia, aczkolwiek w przypadku biurowych zastosowań nie powinny one być dużą wadą (a jeżeli będzie nam zależało na ochronie danych przed niepożądanym wzrokiem, mogą być nawet atutem). Warto również wspomnieć o szybkim czasie reakcji na poziomie 1 ms i częstotliwości odświeżania zwiększonej do 75 Hz. Cechy te powinny ucieszyć okazjonalnych graczy, bo pozwolą uniknąć smużenia spotykanego w innych typach paneli matrycach. iiyama zwraca uwagę nie tylko parametry obrazu, ale też na zdrowie i ergonomię Nie zapomniano też o rozwiązaniach wpływających na zdrowie użytkownika. Monitor został wyposażony dodatkowe technologie, które likwidują efekt migotania ekranu i redukują szkodliwe dla wzroku niebieskie światło. ProLite B2483HSU otrzymał też funkcję Advanced Contrast Ratio, automatycznie dostosowującą kontrast i jasność obrazu do oświetlenia w pomieszczeniu, co ma kluczowe znaczenie podczas grania i oglądania filmów. Dodatkowym atutem monitora jest możliwość regulacji położenia ekranu - użytkownik może zmienić wysokość oraz kąt nachylenia matrycy, a także ułożyć ją w pozycji portretowej. Gdyby tego było mało, monitor można zamocować na uchwycie VESA. Do dyspozycji oddano trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort. Jest też hub z dwoma portami USB 2.0 i głośniki stereo 2x 1 W. Najważniejsze cechy monitora iiyama ProLite B2483HSU-B5/W5 przekątna: 24 cale

rozdzielczość: 1920 x 1080 px

matryca: IPS (75 Hz / 1 ms)

kąty widzenia: 170/160 stopni

kontrast: 1000:1

jasność: 250 cd/m 2

złącza: VGA, HDMI, DisplayPort, 2x USB 2.0, audio

dodatkowe: głośniki 2x 1 W, VESA 100x100

dodatkowe technologie: HDR, PiP/PbP, Overdrive, X-Res, Flicker Free, Blue Light Reducer

wymiary: 565,5 x 375,5 (505,5) x 210 mm

waga: 5,1 kg Zainteresowany? Możesz skorzystać z promocji iiyama ProLite B2483HSU występuje w czarnej (B2483HSU-B5) i białej wersji kolorystycznej (B2483HSU-W5). Monitor został wyceniony na 699 złotych, a do końca marca można załapać się na promocję Black or White w sklepie Komputronik, która pozwala obniżyć cenę o 50 złotych. Źródło: iiyama, Komputronik Zobacz również te newsy o monitorach: Świetny monitor dla graczy, ale cena może Was zaskoczyć - AOC AGON AG273QZ

Gigant do pracy i rozrywki - iiyama ProLite X4372UHSU

Przenośny monitor dla graczy? Do ROG Strix XG17 podłączysz laptopa, konsolę, a nawet smartfona