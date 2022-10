Najlepsze monitory potrafią niezwykle pozytywnie wpłynąć na komfort pracy i zabawy przy komputerze. Tylko które to te najlepsze? Nadciągamy z odpowiedzią, przedstawiając ranking monitorów na rok 2022.

Najlepszy monitor do komputera – jaki wybrać w 2022 roku?

Za najlepszy monitor komputerowy każdy może uznać inny model. Choćby dlatego, że wybór jest ogromny, a potrzeby bywają bardzo różne. Niemniej po raz kolejny postanowiliśmy spróbować pomóc ci odnaleźć ten idealny dla ciebie. Oto nasze propozycje:

Jaki monitor do pracy i rozrywki? Ranking monitorów 2022:

Monitory polecane przez ekspertów benchmark.pl

W innych naszych zestawieniach znajdziesz najlepsze monitory do 500 zł oraz do 1000 złotych. Na ten ranking natomiast składają się modele od 1000 złotych wzwyż, a więc takie, które potrafią już zaoferować bardzo wysoką jakość obrazu i pierwszorzędną ergonomię. Znajdziesz tu zarówno urządzenia do pracy i nauki, jak i najróżniejszych form rozrywki, ale zajrzyj też do innego naszego poradnika, jeśli interesują cię akurat monitory do gier (tego podlinkowanego, rzecz jasna).

W naszym zestawieniu postaraliśmy się umieścić monitory z różnych półek cenowych i dostosowane do różnych potrzeb. Znajdziesz w nim modele o przekątnych od 24 do 49 cali, o proporcjach od 16:10 do 32:9, o rozdzielczości od Full HD+ do 4K, z panelami VA, IPS oraz OLED i wreszcie: do gier, filmów, pracy i codziennego przeglądania Internetu. Zaczynajmy!

Jaki monitor 16:10?

Dodatkowe linie w pionie przydają się w pracy, mimo to proporcje 16:10 nie są szczególnie popularne (choć mają swoje grono wielbicieli). Z tego też powodu wybór jest mocno ograniczony. Wśród zasługujących na uwagę modeli znajdują się iiyama ProLite XUB2595WSU-B1, Eizo ColorEdge CS2410 oraz NEC MultiSync EA245WMi-2, ale w rankingu miejsce znalazło się tylko dla jednego i jest nim…

BenQ SW240 – najlepszy monitor 16:10 do pracy Ocena benchmark.pl









4,6/5 BenQ SW240 to bardzo dobry monitor do pracy. Nie tylko ze względu na format 16:10, ale też z powodu pokrycia 99% przestrzeni barw Adobe RGB czy technologii AQCOLOR odpowiedzialnej za dokładną reprodukcję kolorów. Urządzenie ma 10-bitowy panel typu IPS o przekątnej 24 cali i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Ma też podstawkę umożliwiającą regulację wysokości i obrót ekranu do pozycji portretowej, a dopełnieniem całości są funkcje ochrony wzroku. To wszystko razem sprawia, że praca z tym monitorem jest wygodna i w pełni komfortowa. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Proporcje ekranu 16:10

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Jaki monitor 16:9?

AOC Q24P2Q – niedrogi 24-calowy monitor 16:9 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli faktycznie interesuje cię przekątna 24 cale, ale preferujesz bardziej typowe proporcje 16:9, to za niewielkie pieniądze możesz dostać monitor AOC Q24P2Q. To uniwersalne urządzenie, które najlepiej sprawdza się podczas nauki i pracy, ale też przeglądania sieci czy oglądania filmów. Jego największym atutem jest antyrefleksyjny wyświetlacz typu IPS o wysokiej rozdzielczości: 2560 x 1440 pikseli. Dzięki temu możesz liczyć na wysoką szczegółowość obrazu, ale też sporą przestrzeń roboczą, co sprzyja tak zwanej wielozadaniowości. Technologia IPS oznacza też oczywiście niezłe kolory i szerokie kąty widzenia. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, D-Sub, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 4x USB 3.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

W tym samym rozmiarze możesz też kupić kilka innych dobrych monitorów. Wystarczy wspomnieć o takich modelach jak Lenovo Q24h-10, iiyama ProLite XUB2493QSU-B1 czy Dell P2423DE. Na wzmiankę zasługuje również (zdecydowanie droższy) LG UltraFine 24MD4KL, czyli najlepszy 24-calowy monitor 4K. Jeśli interesuje cię taka rozdzielczość, ale celujesz w nieco większy rozmiar, to spójrz na…

iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 – najlepszy 27-calowy monitor 16:9 Ocena benchmark.pl









4,6/5 iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 jest nie tylko jednym z najpopularniejszych, ale też po prostu najlepszych monitorów do domu w rozmiarze 27 cali. Oferuje bardzo wysoką rozdzielczość (3840 x 2160 pikseli), ułatwiając i uprzyjemniając właściwie każde zadanie wykonywane przy komputerze. Urządzenie ma jasny panel IPS z matową powłoką, a zintegrowana stopka oferuje szerokie możliwości regulacji. Szerokie są również opcje łączności – monitor oddaje do twojej dyspozycji gniazda HDMI, DisplayPort i DVI, a do tego jeszcze ma hub USB, z którego możesz skorzystać, by nie musieć schylać się pod biurko. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, DVI-D, 2x USB, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Za interesujące alternatywy na pewno można by uznać modele BenQ EW2780Q i Dell P2722H, ale ten rozmiar i ta cena to już moment, w którym warto też pomyśleć o monitorze gamingowym, który będzie lepszą opcją do celów rozrywkowych. Właściwie każdy liczący się producent ma tu coś do zaoferowania – jeśli masz ochotę poszukaj rzuć okiem na iiyama G-Master Red Eagle GB2770QSU-B1, Acer Nitro XV272U, LG UltraGear 27GN800-B, AOC Q27G2U, Samsung Odyssey G5 S27AG500NU, MSI Optix G27CQ4, HP X27i czy Dell S2721DGFA. Szczególnie intrygujący jest jednak model spomiędzy tych dwóch światów, mianowicie…

LG 27GN880 Ergo – ergonomiczny monitor 27 cali do pracy i zabawy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Do tej pory trzeba było wybierać i albo miało się monitor w pełni ergonomiczny, albo też monitor w pełni gamingowy. Modelem LG UltraGear 27GN880 producent z Korei Południowej sprawił, że można mieć jedno i drugie w pakiecie. Mamy tu wyświetlacz Nano IPS, który równocześnie jest szybki i oferuje rewelacyjne wręcz kolory. A zarazem mamy tu też zamiast klasycznej stopki – ramię mocujące, które raz że nie zabiera nam miejsca na biurku, a dwa: umożliwia swobodne ustawienie ekranu, pozwalając tym samym na zapewnienie sobie maksymalnie komfortowych warunków (nie tylko) do grania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Zobacz recenzję

BenQ EW3270U – najlepszy płaski 32-calowy monitor 16:9 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Tym kolejnym modelem w naszym zestawieniu jeszcze bardziej zwiększamy rozmiar. BenQ EW3270U to monitor o przekątnej 32 cali, który został stworzony z myślą o domowej rozrywce, choć i w celach mniej zabawowych sprawdza się zupełnie bez zarzutu. W obu zastosowaniach trudno nie docenić wyświetlacza o rozdzielczości 4K i 95-procentowego pokrycia gamy DCI-P3, szerokiej gamy złączy (z HDMI, USB typu C i mini jackiem na czele) oraz funkcji prozdrowotnych. Do tego zaś dochodzi jeszcze obsługa HDR oraz AMD FreeSync – nawet niedzielni gracze powinni więc być zadowoleni. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Samsung U32R590CWR – bardzo dobry zakrzywiony 32-calowy monitor 16:9 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Samsung U32R590CWR również ma 32 cale i też wyświetla obraz w 4K. Od modelu powyżej różni się jednak przede wszystkim tym, że jego ekran nie jest płaski, lecz zakrzywiony. Dzięki temu zapewnia bardziej wciągające doświadczenie, między innymi podczas oglądania filmów i seriali, ale też przy zwykłych, codziennych zastosowaniach – obraz po prostu zdaje się otaczać użytkownika. Wysoki kontrast (2500:1), szerokie kąty widzenia (po 178 stopni) oraz technologie ochrony wzroku to kolejne punkty na długiej liście atutów tego modelu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3240x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 2500:1

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Zerknij też na 32-calowe modele z gamingowej rodziny Samsunga: Samsung Odyssey G7 C32G75TQSR oraz Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850NU. Ciekawą alternatywą dla tego ostatniego jest LG UltraGear 32GQ950-B.

Jaki monitor 21:9?

Kolejną kategorią w naszym zestawieniu są monitory ultrapanoramiczne, wśród których dominują te z wyświetlaczami o proporcjach 21:9. Podczas gdy format 16:10 jest głównie do pracy, a 16:9 – uniwersalny, opcją 21:9 powinni zainteresować się przede wszystkim miłośnicy cyfrowej rozrywki: gracze, ale też maniacy filmów i seriali. Wybraliśmy kilka modeli, a pierwszym z nich jest…

ASUS TUF Gaming VG30VQL1A – najlepszy monitor 21:9 do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Choć z nazwy jasno wynika, że jest to monitor gamingowy, tak naprawdę ASUS TUF Gaming VG30VQL1A równie dobrze sprawdza się w innych zastosowaniach rozrywkowych. Jest przy tym stosunkowo niedrogi, co niewątpliwie jest kolejnym powodem, dla którego warto się nim zainteresować. Urządznie ma zakrzywiony ekran typu VA o przekątnej 30 cali i rozdzielczości 2560 x 1080 pikseli (czyli takie szersze Full HD). Graczy zainteresują przede wszystkim informacje o odświeżaniu 200 Hz i 1-milisekundowym czasie reakcji, a maniaków VOD – wysoki kontrast i niezłe kolory. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 30 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1080 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB

Częstotliwość odświeżania matrycy 200 Hz

W tym miejscu także warto wspomnieć o alternatywach. Równie dobrym wyborem co ten ASUS może bowiem okazać się AOC CU34G2X albo LG 34GL750-B. A jeśli możesz dopłacić kilka stówek, to koniecznie rozważ…

Huawei MateView GT 34 – multimedialny monitor 21:9 do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Jeśli rozglądasz się za ultrapanoramicznycm 34-calowcem przeznaczonym do szeroko rozumianej rozrywki, to koniecznie zerknij na Huawei MateView GT 34. To pierwszy monitor tego producenta i od razu możemy mówić o petardzie. Sprzęcik bardzo dobrze sprawdza się w grach i przy oglądaniu filmów. Jest tak za sprawą zakrzywionego wyświetlacza, który dobrze odwzorowuje barwy, a do tego cechuje się wysokim kontrastem i równomiernym podświetleniem. Jest tak też ze względu na wyróżniający ten model element, którym jest mianowicie zintegrowany soundbar stereo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 34 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3440x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 4000:1

Złącza audio mini-jack, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.1 typ C, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz Zobacz recenzję

Godnym uwagi rywalem dla monitora Huawei bez wątpienia jest iiyama G-Master Red Eagle GB3467WQSU-B1. Dostępny na rynku dopiero od kilku miesięcy model może i nie ma soundbara, ale za to może pochwalić się jasnością sięgającą 550 cd/m2 i czasem reakcji na poziomie zaledwie 0,4 s.

Dell U3421WE – najlepszy monitor 21:9 do (produktywnej) pracy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Choć proporcje 21:9 sprzyjają przede wszystkim rozrywce i Dell U3421WE faktycznie w takich zastosowaniach spisuje się na medal, to urządzenie to powstało głównie z myślą o produktywnej pracy. Duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości zapewnia bardzo dużą przestrzeń roboczą – z powodzeniem można rozmieścić obok siebie kilka okien i działać na nich równocześnie. Do tego możesz liczyć na świetne pokrycie kolorów, kilka opcji łączności, szerokie opcje regulacji położenia ekranu oraz wygodny panel sterowania. Ciekawostką jest też obecność dodatkowych gniazd: USB typu C i… RJ-45. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 34 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3440x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, RJ-45, 2x HDMI, USB typu C, 2x DisplayPort, 4x USB 3.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Jaki duży monitor? OLED lub QLED?

LG UltraWide 38WP85C-W – najlepszy monitor powyżej 35 cali Ocena benchmark.pl









4,6/5 LG UltraWide 38WP85C-W otwiera ostatnią już kategorię w naszym rankingu, mianowicie monitorów o nieprzeciętnie dużych rozmiarach. Ten konkretny model ma 38-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 3840 x 1600 pikseli. Zapewnia olbrzymią przestrzeń roboczą i właściwie zupełnie eliminuje konieczność korzystania drugiego monitora. Producent mówi, że główną grupą docelową są tu osoby zajmujące się edycją wideo, ale nie tylko oni docenią atuty tego urządzenia. Sporo ma ono do zaoferowania zresztą także pod kątem rozrywki – wystarczy wspomnieć o obsłudze HDR i 10-watowych głośnikach stereo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 38 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x1600 px

Proporcje ekranu 24:10

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB, USB typu C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

LG UltraGear 48GQ900-B – najlepszy monitor OLED Ocena benchmark.pl









4,5/5 A może marzy ci się monitor OLED? W takim razie koniecznie zerknij na 48-calowy model LG UltraGear 48GQ900-B. Niemal nieskończony kontrast, głęboka czerń, ultrakrótki czas reakcji i świetne kolory to jego cechy charakterystyczne. Urządzenie wyśmienicie spisuje się w grach, ale też w rozmaitych innych zastosowaniach. I, owszem, rozmiarem bliżej już mu do telewizora, ale za sprawą ultrapanoramicznych proporcji z powodzeniem znajduje swoje miejsce na biurku i może stanowić idealne uzupełnienie nowoczesnego stanowiska gamingowego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 47,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 0,1 ms

Kontrast 1500000:1

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 3x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 120 Hz

Samsung Odyssey Neo G9 S49AG950NU – najlepszy w wielu kategoriach Ocena benchmark.pl









4,9/5 Wieńczący nasz ranking monitor Samsung Odyssey Neo G9 S49AG950NU jest najlepszy w wielu kategoriach. To aktualnie najlepszy monitor gamingowy, a nawet rozrywkowy. To też najlepszy monitor QLED, a właściwie Neo QLED, bo poza kropkami kwantowymi może jeszcze pochwalić się podświetleniem Mini LED. To też wreszcie najlepszy monitor 32:9. Oferuje rozdzielczość 5120 x 1440 pikseli, HDR, jasność szczytową dochodzącą do 2000 cd/m2, kontrast o współczynniku 1M:1, odświeżanie 240 Hz, FreeSync Premium Pro, czas reakcji 1 ms… muszę wymieniać dalej? Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 49 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 5120x1440 px

Proporcje ekranu 32:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 420 cd/m2

Kontrast 2000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 2x USB, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1

Częstotliwość odświeżania matrycy 240 Hz

Jeśli chcesz wydać mniej, to inne warte uwagi monitory powyżej 40 cali to chociażby LG 40WP95C-W, Dell UltraSharp U4320Q czy iiyama G-Master Red Eagle G4380UHSU-B1.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by w naszym zestawieniu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ilu ludzi, tyle jednak wymagań, a na rynku dostępnych jest na dobrą sprawę kilkaset wartych uwagi urządzeń, więc naturalne jest to, że pewnie nie udało nam się spełnić tego celu w stu procentach. Dlatego jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, śmiało zadaj je w sekcji komentarzy.