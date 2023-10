IKEA prezentuje nowość. Za darmo urządzisz sobie mieszkanie

Planujesz przemeblowanie lub remont w domu? Jeśli tak, IKEA udostępniła właśnie nowe narzędzie, które sprawi, że urządzenie swoich czterech kątów będzie wyjątkowo wygodne.

IKEA Kreativ, bo tak nazywa się nowa funkcjonalność w aplikacji tego popularnego sklepu, to bezpłatne narzędzie przeznaczone do tworzenia trójwymiarowych modeli własnych pomieszczeń i meblowania ich w aplikacji. Producent zadbał tutaj o to, aby aranżowanie wnętrz było przede wszystkim wygodne. Jak więc skorzystać z IKEA Kreativ i jakie są zalety tego oprogramowania?

IKEA Kreativ, czyli wygodne urządzanie mieszkania

Korzystanie z narzędzia przygotowanego przez IKEA jest przede wszystkim darmowe – to należy podkreślić jako główną zaletę Kreativ. Wystarczy, że masz pod ręką smartfon z aplikacją IKEA. Nie musisz pobierać żadnego dodatkowego oprogramowania i kupować subskrypcji, aby używać planera wnętrz.

Po uruchomieniu aplikacji sklepu (koniecznie upewnij się, czy masz zaktualizowaną do najnowszej wersji aplikację), na głównym ekranie przewiń w dół i znajdź sekcję oznaczoną IKEA Kreativ. Po kliknięciu w kafelek, wyświetli ci się ekran skanowania pomieszczeń. To proces, który jest intuicyjny, a aplikacja sama podpowiada, jakie kroki należy wykonać, aby zrobić trójwymiarowe zdjęcie swojego pomieszczenia. Kiedy już skończysz, możesz przejść do najważniejszej funkcji IKEA Kreativ.

IKEA Kreativ: pomieszczenie po zeskanowaniu, po lewej stronie z włączonym wyświetlaniem obecnych mebli, po prawej po usunięciu ich przy użyciu AI (Źródło: IKEA)

Po zeskanowaniu dowolnego pomieszczenia, aplikacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji potrafi rozpoznać wszelkie elementy inne niż ściany i okna, a następnie – przy użyciu jednego przycisku – “wyciąć” je ze zdjęcia 3D. W dalszej kolejności wystarczy tylko puścić wodze fantazji i urządzić pomieszczenie dodając do skanu wybrane przez ciebie meble. Te można oczywiście dowolnie obracać i przesuwać po wirtualnym pomieszczeniu.

Źródło: IKEA

Kiedy już urządzisz mieszkanie, możesz zapisać projekt, a aplikacja natychmiast zanotuje wszystkie wykorzystane przez ciebie produkty do projektowania. Te pojawią się na liście, które możesz jednym kliknięciem zamówić lub kupić w sklepie stacjonarnym. Od razu zobaczysz też łączną cenę swojego koszyka zakupowego.

Na ten moment należy jednak podkreślić, że baza mebli i dodatków do mieszkania w IKEA Kreativ jest ograniczona. Wprawdzie można tam znaleźć mnóstwo najważniejszych obiektów – nie są to jednak wszystkie produkty z katalogu tego popularnego sklepu.