Studio Wargaming nawiązało współpracę z polskim producentem napojów Vitamizu. Efektem tej współpracy jest linia dedykowanych napojów energetycznych World of Tanks.

Vitamizu tworzy swoje produkty na bazie naturalnych składników. World of Tanks Energy Drink to napój energetyczny 500 ml bez dodatku cukru. Produkt jest dostępny od 16 października w sieciach sklepów Dealz.

– Współpraca z World of Tanks to dla nas niesamowita szansa dotarcia do pełnych pasji graczy w całym kraju. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie gamingu, dlatego jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością stworzenia napoju dla fanów popularnych czołgów – komentuje Gerard Przybysz, Sales and Marketing Director w Vitamizu.

Napój energetyczny World of Tanks a bonusy w grze

Każda puszka napoju zawiera kod QR, który umożliwia odblokowywanie bonusów w WoT. Zeskanowanie kodu zapewni debiutującym dowódcom zestaw startowy w postaci 500 sztuk złota, siedmiu dni konta premium plus oraz lekkiego czołgu premium T2 (poziom II). Z kolei starzy wyjadacze otrzymają mały zestaw naprawczy.

źródło: materiały prasowe