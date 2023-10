Modni Polacy nie omijają salonów z elektroniką. Zegarki i smartwache stały się równie popularnym dodatkiem co obrączki i łańcuszki.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Huawei CBG Polska, moda odgrywa istotną rolę w życiu Polaków. Aż 41% z nas uważa, że korzystny wygląd jest niezmiernie istotny, ale modne ubranie to nie wszystko. Osoby dbające o swój wizerunek przykładają uwagę także do elektroniki.

Kim jest modny Polak

Według Huawei CBG Polska znaczenie mody jest zależne od statusu ekonomicznego oraz wieku. Aż 57% osób zainteresowanych nią osiąga dochód powyżej 4 000 zł netto. Z drugiej strony, dla 44% Polaków moda jest mało istotna lub wręcz nieistotna. Najmniej zależy na byciu na bieżąco z modą osobom powyżej 50 roku życia, co deklaruje 52% respondentów w tym wieku.

Wśród miłośników mody ponad jedna trzecia respondentów zauważyła, że bycie na bieżąco z trendami modowymi wzmacnia ich pewność siebie i pomaga podkreślić ich unikalną osobowość. Dla 31% osób z tej grupy, moda jest narzędziem do podkreślania atrakcyjności fizycznej. Dodatkowo, 28% badanych wyraziło zamiłowanie do świata mody i nowych trendów.

Elektronika dla modnych Polaków

Moda jest złożonym zjawiskiem, które może obejmować to, co robimy i kupujemy, gdzie i co jemy, jak spędzamy wolny czas, a nawet jak dbamy o swoje zdrowie. Polacy są w tym aspekcie zaskakująco konsekwentni, ale opinie na temat mody są zróżnicowane.

Dla 38% Polaków moda jest środkiem do wyrażania siebie,

dla 33% to sposób na podkreślenie swojego stylu,

dla 24% to bycie na bieżąco z obowiązującymi trendami,

dla 21% to sposób na wyróżnienie się z tłumu.

Jednak co piąty ankietowany uważa, że moda narzuca wzorce ubioru i zachowania, a także wymusza kupowanie co roku nowych ubrań, ponieważ zeszłoroczne są już niemodne.

Osoby, które zadeklarowały, że moda jest dla nich ważna, zdecydowanie częściej niż pozostali starają się być na bieżąco, zdrowo się odżywiają i trenują (62% wobec 36%, dla których moda jest nieistotna), niedawno kupiły nowy telefon (48% wobec 28%), inspirują się trendami na social mediach (46% wobec 14%) czy noszą modne ubrania (45% i 11%). Na kolejnych miejscach respondenci wymieniali m.in.: dbanie o stylowe dodatki (np. biżuterię i zegarek – 43% wobec 14%), posiadanie modnej fryzury (39% wobec 10%), chodzenie do modnych restauracji (28% i 6%), kupowanie tylko markowych ubrań (27% i 5%) czy spędzanie czasu wyłącznie w modnych miejscach (27% i 5%).

Zegarki i smartwatche to modna biżuteria Polaków

Według Polaków, osoby modne charakteryzują się tym, że

dobrze dobierają elementy ubrania ze sobą (48%),

podążają za trendami modowymi, które pojawiają się w social mediach (35%)

ubierają się w rzeczy z najnowszych kolekcji (33%).

Ponadto, modne osoby można rozpoznać po stylowych dodatkach, takich jak okulary, torebki (32%), po kolorach, wzorach i krojach ubrań, jakie noszą (30%) oraz po obecności stylowych dodatków w postaci biżuterii (28%).

Zegarek jest najczęściej noszoną biżuterią przez mężczyzn (38%), ale na drugim miejscu plasuje się smartwatch (27%). Jest on równie popularny u mężczyzn, co noszenie obrączki lub łańcuszka. W przypadku kobiet, smartwatch wybiera 23% z nich. Wyprzedzają go takie elementy biżuteryjne, jak kolczyki, łańcuszek na szyję (po 64%) i pierścionki (62%), bransoletka na rękę (50%), obrączka (45%) i naszyjnik (43%). Na kolejnym miejscu uplasował się zegarek klasyczny, co oznacza, że ozdoba nadgarstka jest dla pań ważnym elementem stroju.

Modne smartwatche w Polsce

Źródło: materiały prasowe Huawei