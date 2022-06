Fakt, że IKEA nie dostarcza nam do domów swojego słynnego katalogu nie oznacza, że nie chce z nami mieszkać. O swoje prawa stałego lokatora zamierza zawalczyć wykorzystując AR i uczenie maszynowe. Jak działa IKEA Kreative i do czego może się przydać?

IKEA Kreative to wirtualny architekt wnętrz. Przy jego pomocy przeciętny właściciel telefonu z aparatem jest w stanie przygotować profesjonalny model 3D pomieszczeń, które chciałby uzupełnić asortymentem skandynawskiego producenta mebli tanich i wygodnych.

Jak działa IKEA Kreative?

IKEA o swoim nowym wirtualnym pomyśle na urządzanie wnętrz poinformowała w tym miesiącu. Narzędzie IKEA Kreative będzie jedną z funkcji, dostępnych z poziomu webowej i mobilnej aplikacji IKEA. Działa mniej więcej tak:

W reklamie IKEA Kreative prezentuje się genialnie i w rzeczywistości ma wszystkie te funkcje. Jeśli jednak liczymy, że firma meblarska oferuje nam za darmo narzędzie, które tak sprawnie obsługuje technologię AR, że na podstawie rzeczywistych danych w mgnieniu oka przygotuje nam profesjonalny model pomieszczenia, to możemy się przeliczyć.

Przede wszystkim skanowanie i konwersja na model 3D trwa kilka minut. Odległości i perspektywę IKEA Kreative Scaner odczyta poprawnie, ale pod warunkiem, że mapowanie wykonamy przy pomocy urządzenia z funkcją LIDAR. Chociaż IKEA zapewnia, że nowe narzędzie wykonuje model pomieszczenia na podstawie serii zdjęć, to do jego wykonania nie wystarczy obrazowanie na poziomie znanej już funkcji IKEA Place. Ta ostatnia pozwala umieszczać modele mebli w bieżącym widoku kamery, co nie wymaga tak skomplikowanych mechanizmów odwzorowania przestrzennego.

Jak zdobyć narzędzie IKEA Kreative?

IKEA Kreative bez urządzenia mobilnego się nie obędzie. Jego webowa odsłona pozwala tylko na edycję statycznego widoku przestrzeni. Na etapie skanowania potrzebujemy aplikacji mobilnej IKEA i zalogowania do niej, ale i tutaj są duże ograniczenia. Od 22 czerwca br. narzędzia używać mogą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, korzystających z urządzeń marki Apple. W Europie IKEA Kreative ma zadebiutować dopiero w przyszłym roku, podobnie jak wizją przyszłości jest dostępność tego narzędzia w aplikacji pobranej ze Sklepu Play.

Oczywiście, można kombinować z VPNem i amerykańskimi danymi do konta IKEA, ale sens jest tylko dla zabawy. IKEA Kreative to ciekawe zastosowanie technologii AR, ale nadal wymaga rozwoju i służy promocji produktów konkretnej marki. Modele nie obsługują jeszcze pełnego asortymentu, ale po wykonaniu projektu już teraz użytkownikiem opiekują się narzędzia sprzyjające zakupom.

Źródło: IKEA, Ars Technica