Doniesienia na temat tego, że firma Apple pracuje nad okularami do rozszerzonej rzeczywistości pojawiają się już od długiego czasu, ale do tej pory były to jedynie spekulacje. W ostatnich dniach informacje na ten temat pojawiły się kodzie aplikacji App Store.

System operacyjny realityOS

Odniesienia do nazwy systemu operacyjnego, który obsługiwać będzie te okulary znaleźli między innymi Matthew Davis oraz Steve Troughton-Smith. Oprogramowanie nosi nazwę „realityOS”.

Fakt, że nazwa ta znalazła się w kodzie programu służącego do pobierania aplikacji świadczyć może o tym, że Apple pracuje nad wersją takiego sklepu dedykowaną właśnie dla okularów AR.

Warto przypomnieć, że Mark Gurman z serwisu Bloomberg przedstawił informacje na temat systemu operacyjnego „rOS” we wrześniu 2017 roku. Wspominał wtedy, że urządzenie, które wykorzystywać będzie to oprogramowanie pojawi się na rynku w 2017 roku, ale jak wiadomo to się nie stało.

Okulary do rozszerzonej rzeczywistości marki Apple

Z dotychczasowych doniesień wynika, że Apple pracuje nad co najmniej dwoma tego typu urządzeniami. Pierwsze zadebiutować ma pod koniec bieżącego roku, a drugie w nieco późniejszym terminie. Analitycy twierdzą, że tegoroczny lub przyszłoroczny model będzie charakteryzować się dość dużymi jak na takie urządzenie gabarytami. Kolejna generacja ma być znacznie mniejsza i znacznie bardziej elegancka.

Okulary mają być wyposażone w aż 2 procesory, które wydajnością dorównywać będą układowi M1. Tak duża moc obliczeniowa umożliwić ma między innymi płynne przełączanie między trybem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

