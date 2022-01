Microsoft, jak wiele innych firm, jest coraz bardziej zainteresowany metaversum. W jaki sposób współpraca z Qualcomm pomoże temu gigantowi?

Rozszerzona rzeczywistość zyskuje coraz bardziej na popularności, jednak z uwagi na to, że są to dopiero jej początki, jest obarczona pewnymi błędami lub ograniczeniami. Warto wspomnieć chociażby o okularach AR, które są ciężkie i mają duże zapotrzebowanie na energię. Według zapowiedzi podczas targów CES 2022 rozwiązaniem tego problemu ma się zająć Microsoft we współpracy z Qualcomm.

Nad czym będą pracować obie firmy?

Głównym celem będzie stworzenie energooszczędnych chipów dla gogli AR, dzięki czemu będą one lższejsze. Zespół wykorzysta do tego oprogramowanie Microsoft Mesh, dzięki któremu będzie można odbierać wysokiej jakości obraz. Rozwiązanie ma skorzystać również z Snapdragon Spaces, wspomagające wykonywanie podstawowych funkcji w metaversie, co pozwoli na łatwiejsze manipulowanie cyfrowymi obiektami, bez konieczności użycia dodatkowych gadżetów.

Z pewnością będzie to ciekawa współpraca, która pozwoli na dalszy rozwój rozszerzonej rzeczywistości. Firmy nie podały żadnych konkretów, zatem pozostaje jedynie czekać na dalsze informacje.

Źródło: engadget.com