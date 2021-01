Wielu graczy wciąż czeka na możliwość zakupu Xbox Series X i PlayStation 5. Ikea pomaga w tym trudnym czasie przygotować dla konsoli jak najlepsze stanowisko.

Atrapy Xbox Series X i PlayStation 5 w Ikea

Ikea nie pojawia się na naszych łamach szczególnie często, ale nie jest tak, iż dobrze znany sklep z meblami całkowicie odcina się od nowych technologii. Od pewnego czasu współpracuje z Xiaomi w zakresie Internetu Rzeczy i Inteligentnego Domu, a ostatnio wraz z ASUS Republic of Gamers zapowiedział tworzenie i sprzedaż mebli dla graczy. Teraz zdecydowano pochylić się na problemami osób sięgających po Xbox Series X i PlayStation 5.

Nie, nie chodzi o poszerzenie oferty o konsole, ale o dedykowane im meble. Wbrew pozorom nie jest to takie nieistotne, bo wygląd Xbox Series X i PlayStation 5 był i wciąż jest szeroko komentowany. Wygląd, ale również, a może przede wszystkim, ich gabaryty. Wyjątkowo duże jak na tego typu sprzęt, o czym zresztą przypominają nie tylko przygotowane atrapy dostępne już w wybranych salonach Ikea, ale też wymowne napisy na nich.

Dostępność Xbox Series X, a zwłaszcza PS5 wciąż problemem

Nawet jeśli uda się dobrać odpowiedni mebel, wielu zainteresowanych jedną z konsol nowej generacji póki co musi cierpliwie czekać na kolejne dostawy. Od ręki w każdej chwili można dostać jedynie Xbox Series S, w przypadku Xbox Series X, a przede wszystkim PlayStation 5 sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej, także w Polsce.

Microsoft zdradził jakiś czas temu, że w zależności od rynku problemy z dostępnością Xbox Series X mogą występować przynajmniej do końca tego kwartału. Sony tak wylewne nie jest, ale bardzo wątpliwe, aby w kontekście PlayStation 5 miało to wyglądać lepiej. Obydwaj producenci zapowiadali jednak na początek tego roku nieco większe dostawy do sklepów i miejmy nadzieję, że lada dzień się z tego wywiążą. Jak do tej pory chętni na zakup PlayStation 5 musieli uczestniczyć w wojnach na serwerach wybranych sklepów.

