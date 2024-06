Ile Apple płaci za ChatGPT w iOS 18? Kwota może cię zdziwić

Współpraca Apple’a i OpenAI stała się faktem. Wreszcie wyszło na jaw, jakie pieniądze za nią stoją.

Wraz z systemami iOS 18, iPadOS 18 i macOS Sequoia światło dzienne ujrzał pakiet funkcji AI o nazwie Apple Intelligence. Nie wszystkie producent opracował w pojedynkę, bo iPhone’y 15 Pro i kolejne modele zyskają także głębszą integrację z ChatGPT.

Gdy nowa wersja wirtualnego asystenta nie będzie w stanie wykonać jakiegoś polecenia lub odpowiedzieć na jakieś pytanie, zasugeruje przekazanie go do ChatGPT. Ma być to wygodniejsze niż korzystanie ze strony internetowej czy osobnej aplikacji.

Tu pojawia się jednak ważne pytanie.

Ile Apple płaci za ChatGPT?

Według Marka Gurmana z Bloomberga, umowa Apple’a i OpenAI opiewa na okrągłe… 0 dolarów. Jak to możliwe?

"Apple wierzy, że rozpowszechnianie marki i technologii OpenAI na setkach milionów swoich urządzeń ma wartość równą lub większą niż płatności pieniężne" - twierdzą informatorzy serwisu.

Choć użytkownicy iOS 18 z podstawowej wersji ChatGPT będą mogli korzystać bezpłatnie i bez konieczności zakładania konta, istnieje możliwość wykupienia planu Plus z bardziej rozbudowanymi możliwościami za ok. 100 zł miesięcznie. Dzięki współpracy z producentem iPhone’ów OpenAI będzie mogło łatwiej dotrzeć do milionów potencjalnych klientów.

Na porozumieniu korzysta jednak także Apple. Po pierwsze, firma może zaoferować swoim użytkownikom dostęp do lubianej usługi, którą sam Tim Cook uważa za najlepszą na rynku. Po drugie, dzięki wykorzystaniu ChatGPT Apple nie ponosi kosztów związanych z rozwojem i działaniem własnego chatbota AI.

System iOS 18 i pakiet Apple Intelligence mają zostać udostępnione użytkownikom jesienią, prawdopodobnie we wrześniu. Początkowo funkcje AI mają działać wyłącznie w języku angielskim.