Apple zaprezentowało niedawno system operacyjny macOS 15. Co nowego tym razem zaserwowała firma użytkownikom komputerów Mac? Podsumowujemy najważniejsze zmiany.

macOS 15 - czyli macOS Sequoia

Jak co roku, tym razem również pojawiło się sporo nowych funkcji. Jedne są bardziej użyteczne i spektakularne, a inne mniej. Warto już na wstępie dodać, że poza funkcjami opisanymi niżej, macOS 15 wprowadza cały pakiet funkcji Apple Intelligence, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Będą one dostępne jesienią tego roku. Nie jest jednak pewne czy pojawią się pierwszego dnia wraz z oficjalną wersją macOS Sequoia.

Zła wiadomość jest taka, że funkcje Apple Intelligence dostępne będą tylko na iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max oraz iPadach i komputerach Mac z układem M1 i nowszymi. Co więcej, warunkiem ich działania jest to by Siri i język urządzenia ustawiony był na amerykański angielski.

Nowe funkcje w macOS 15

Sporo czasu poświęcono funkcji iPhone Mirroring. To ulepszona wersja znanej od wielu lat możliwości "przenoszenia pracy" między urządzeniami Apple o nawie Continuity. Nowa opcja daje możliwość obsługi iPhone’a z poziomu komputera Mac. Na ekranie komputera wyświetla się to co widoczne jest na smartfonie. Na komputerze można uruchamiać zainstalowane na danym iPhonie aplikacje i obsługiwać je za pomocą klawiatury i myszki czy gładzika.

Sporo zmian wprowadzono także w przeglądarce Safari. Funkcja Highlights pozwala na łatwe wyszukiwanie różnego rodzaju informacji w sieci. Nowy tryb Reader zawiera między innymi streszczenie oraz spis treści dłuższych artykułów, które przygotowywane są przez sztuczną inteligencję. Jest też Viewer który daje spore możliwość związane z zarządzaniem materiałami wideo umieszczonymi na stronie.

Apple nie przestaje stawiać na gry. Już niedługo na Macach pojawi się hit ze stajni Ubisoft - Assassin’s Creed Shadows oraz wiele innych ciekawych tytułów. Nowością jest także Spersonalizowany dźwięk przestrzenny w grach ze wsparciem dla słuchawek AirPods Pro 2. Wprowadzono także zestaw narzędzi deweloperskich Game Porting Toolkit 2, dzięki któremu użytkownicy Maców mogą spodziewać się coraz większej liczby gier wideo.

Jest nowy sposób rozmieszczania okien. System będzie automatycznie sugerować pozycję przyciągniętego do krawędzi ekranu okna tak by wyświetlana w nim treść prezentowana była w jak najbardziej efektywny sposób. Wprowadzono także kilka nowych funkcji dotyczących wideokonferencji. Usprawniono funkcje udostępniania ekranu oraz włączania tła zastępczego.

Jest też zupełnie nowa aplikacja Passwords, która opiera się na Pęku kluczy. Umożliwia ona szybki i bezpieczny dostęp do haseł, kluczy, haseł do Wi‑Fi i innych danych uwierzytelniających. Co ważne, zapewnia synchronizację z innymi urządzeniami Apple należącymi do danego użytkownika oraz z systemem Windows za pośrednictwem aplikacji iCloud dla Windows.

Nie można także zapomnieć o wspomnianym na początku systemie Apple Intelligence. Wspiera on narzędzia pisania, które pomagają redagować, sprawdzać i streszczać tekst w większości aplikacji w macOS Sequoia. Apple Intelligence umożliwia także tworzenie obrazów z pomocą sztucznej inteligencji, dzięki funkcji Image Playground. Funkcja Clean Up rozpoznaje i usuwa niechciane obiekty ze zdjęcia. Sporo zyskała także Siri, ale niestety na Siri po polsku trzeba będzie jeszcze poczekać.

macOS Sequoia - kompatybilne modele komputerów Mac

System macOS 15 jest kompatybilny z następującymi modelami komputerów Mac:

iMac 2019 i nowszy

Mac Studio 2022 i nowszy

Mac mini 2018 i nowszy

Mac Pro 2019 i nowszy

iMac Pro 2017 i nowszy

MacBook Air 2020 i nowszy

MacBook Pro 2018 i nowszy

macOS 15 - kiedy?

Konkretna data nie jest jeszcze znana. Podczas prezentacji podano, że wersja beta dla deweloperów dostępna będzie już dziś. Publiczna beta pojawi się w lipcu, a oficjalna wersja udostępniona zostanie wszystkim użytkownikom kompatybilnych modeli jesienią tego roku.