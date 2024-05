Ile kosztuje Spotify Premium i co otrzymamy w zamian, jeśli zdecydujemy się opłacać abonament? Podpowiadamy, jakie korzyści daje subskrypcja, ile trzeba za nią zapłacić i jak można taniej kupić abonament Spotify.

Spotify to jedna z najpopularniejszych platform strumieniowania muzyki, która umożliwia użytkownikom dostęp do ogromnej biblioteki utworów muzycznych, teledysków, podcastów oraz innych treści audiowizualnych. Standardowa wersja serwisu (Spotify Free) jest dostępna za darmo, ale można zdecydować się na wykupienie abonamentu Spotify Premium. Co otrzymujemy w zamian?

Co daje Spotify Premium?

Główną zaletą Spotify Premium jest słuchanie utworów bez reklam. Otrzymujemy też dźwięk lepszej jakości 320 kbit/s (w standardowym planie jakość została ograniczona do 160 kbit/s), a do tego możemy pobierać i odtwarzać utwory w trybie offline bez dostępu do internetu.

Płatny plan pozwala na odtwarzanie utworów i zarządzanie swoją kolejką odtwarzania, co pozwoli przesłuchać cały album muzyczny od początku do końca. Ciekawą opcją może być też zapraszanie znajomych do wspólnego słuchania muzyki i sterowanie kolejką odtwarzania.

Ile kosztuje Spotify Premium?

Spotify Premium wprowadza kilka istotnych zmian, które mogą zachęcać do wykupienia abonamentu. Standardowy plan Spotify Premium Individual kosztuje 23,99 zł/mc.

Ile kosztuje Spotify Premium na rok?

Spotify nie przewiduje zniżek przy zakupie pakietu na kilka miesięcy czy nawet rok z góry. W takiej sytuacji musimy zapłacić standardową kwotę: ‭287,88‬ zł (23,99 zł x 12 mc).

Jak kupić taniej Spotify Premium?

Jedyną opcją jest możliwość skorzystania z dodatkowych, promocyjnych planów Spotify Premium, dzięki którym można zaoszczędzić pieniądze. W niektórych przypadkach taka opcja może być bardzo atrakcyjna.

Serwis przewidział możliwość wykupienia subskrypcji studenckiej Spotify Premium Student w cenie 12,99 zł/mc. Warto jednak zaznaczyć, że do zniżki uprawnieni są tylko studenci zatwierdzonych uczelni.

W przypadku wspólnych gospodarstw domowych można skorzystać z grupowych planów. Spotify Premium Duo przeznaczony jest dla dwóch osób mieszkających pod tym samym adresem i kosztuje 30,99 zł/mc, a Spotify Premium Family pozwala na połącznie maksymalnie 6 członków rodziny mieszkających pod tym samym adresem i kosztuje 37,99 zł/mc.

Niestety w Polsce jeszcze nie ma dostępnego planu Spotify Audiobooks Access - tańszego planu, który pozwala na słuchanie audiobooków.

Jak mieć Spotify Premium za darmo?

Jeśli pierwszy raz korzystacie ze Spotify Premium, platforma daje możliwość wypróbowania płatnych planów subskrypcyjnych. Spotify Premium Individual można wypróbować przez 3 miesiące za darmo, a Spotify Premium Student przez 1 miesiąc za darmo. Po tym okresie można zrezygnować z płatnej wersji serwisu lub zdecydować się na zakup abonamentu (7 dni przed końcem testów serwis poinformuje o zbliżającym się końcu okresu próbnego).

Jak zrezygnować ze Spotify Premium?

Platforma daje możliwość rezygnacji z abonamentu w dowolnym momencie – w takiej sytuacji status Spotify Premium będzie ważny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego, a następnie przejdzie na bezpłatny plan Spotify Free.

Co ważne, kolekcja utworów i playlist pozostanie nietknięta, umożliwiając ich odsłuchiwanie na darmowym koncie z reklamami.

Źródło: Spotify, foto: Adobe Stock