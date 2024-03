Użytkownicy Spotify z USA mogą już wybrać nowy plan. Jest tańszy od Spotify Premium, nie ma w nim reklam, ale... muzyki też nie ma. Dlaczego więc warto go rozważyć?

Najpopularniejszym serwisem do słuchania muzyki online jest Spotify (choć niektórzy wolą Tidal). Twórcy co jakiś czas dodają nowe funkcjonalności - zarówno dla wersji bezpłatnej, jak i planów Spotify Premium. Ostatnio pojawił się nowy plan, w którym… nie ma muzyki. Nic dziwnego - stworzono go dla fanów audiobooków.

Nowy plan Spotify do słuchania audiobooków

Dotychczas w Spotify mogliśmy słuchać audiobooków, choć tylko na niektórych rynkach. Do dziś funkcja ta nie jest dostępna m.in. w Polsce. Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych narzekali jednak na dość ograniczoną bazę ciekawych, czytanych książek.

Teraz ma się to jednak zmienić. Subskrypcja Spotify Audiobooks Access pozwoli nam na 15 godzin słuchania audiobooków. Na to samo mogą jednak liczyć także użytkownicy “zwykłego” planu Spotify Premium, mając dodatkowo dostęp do muzyki. Dlaczego więc Spotify Audiobooks Access może być ciekawą opcją? To sposób na oszczędności.

Ile kosztuje Spotify Audiobooks Access?

Plan premium pozwalający na słuchanie muzyki, podcastów i audiobooków bez reklam kosztuje 10,99 USD. Nowy plan Spotify Audiobooks Access jest tańszy, ale niewiele. Jego cena to 9,99 USD.

Obecnie plan ten jest dostępny jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych. W bazie znajduje się ponad 200 tysięcy tytułów. Ta liczba stale rośnie. Czekamy więc z niecierpliwością na wprowadzenie audiobooków w Spotify również w Polsce.

U nas Spotify Premium kosztuje 23,99 złotych. Plan Audiobooks Access powinien więc kosztować nieco poniżej 20 złotych miesięcznie.