Nowa wersja Spotify. Zmiany widać na pierwszy rzut oka

Aplikacja Spotify doczekała się zmian. Producent zadbał o ujednolicenie interfejsu graficznego w wersji oprogramowania na telewizory. Zmiany widać gołym okiem – Spotify na TV wygląda teraz podobnie do wersji mobilnej.

Spotify to jedna z popularniejszych platform streamingu muzyki i podcastów. Choć to narzędzie, które cieszy się zainteresowaniem przede wszystkim w wersji na smartfony, warto też wspomnieć, że obok niej istnieją też wydania mniej mobilne, czyli na komputery oraz telewizory. Producent postanowił teraz ujednolicić szaty graficzne aplikacji w wersji na te ostatnie, czyli telewizory. Zmiany dotyczą nie tylko strony wizualnej, ale też funkcjonalnej Spotify.

Odświeżona aplikacja Spotify na telewizory

Z nowej wersji oprogramowania skorzystają wszyscy użytkownicy Spotify – zarówno ci, którzy opłacają miesięczną subskrypcję w ramach planu Premium, jak i ci, którzy używają tej aplikacji do słuchania muzyki w darmowej wersji. Odświeżony Spotify jest dostępny na telewizorach smart, ale też konsolach do gier.

Najbardziej zauważalną zmianą jest przeprojektowana strona główna, która przypomina tę znaną z aplikacji mobilnych i na komputery. Oznacza to obecność łatwego dostępu do ulubionych utworów, ostatnio odtwarzanych oraz spersonalizowanych rekomendacji.

Odświeżona aplikacja Spotify w wersji na telewizory (Źródło: Spotify)

Zmiany dotyczą też pojawienia się “Kolejki odsłuchiwania”. Ta ma służyć do kontrolowania listy odtwarzania. Do tej pory Spotify na TV pozwalał podejrzeć tylko jeden utwór w kolejce. W nowej wersji jest to rozbudowane.

Zgodnie z dzisiejszymi trendami projektowania aplikacji – w odświeżonym Spotify na telewizory nie mogło zabraknąć trybu ciemnego. Można go włączyć w widoku “Teraz odtwarzane”, co poskutkuje przyciemnieniem ekranu i zmianą wizualizacji. Dzięki temu podczas słuchania muzyki lub podcastów, na telewizorze będzie się wyświetlać zdecydowanie mniej przeszkadzających elementów interfejsu.

Ostatnią nowością jest z kolei opcja przełączania kont, którą docenią wszyscy ci, w których domach telewizor stanowi centralny punkt i jest wykorzystywany przez wiele osób. Pojawienie się ikony aktywnego profilu w prawym górnym rogu ekranu sprawia, że przełączanie profili będzie łatwe i dostępne w każdym momencie.