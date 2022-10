W tym roku Apple po raz pierwszy zastosowało dwa rodzaje procesorów w swoich flagowych smartfonach. Standardowe modele mają ubiegłoroczny układ A15, a w iPhone’ach 14 serii Pro znajduje się układ A16 Bionic. Wiemy ile kosztuje najnowszy procesor mobilny tej firmy.

Ile kosztuje procesor stosowany w nowych iPhone’ach?

W serwisie Nikkei Asia opublikowano niedawno informacje na temat ceny najnowszego procesora mobilnego marki Apple. Wynika z nich, że układ stosowany w iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max kosztuje aż 110 dolarów, czyli niemal 2,5 raza więcej niż A15 stosowany w standardowych modelach iPhone’ów 14 oraz 13 Pro i 13 Pro Max.

Warto jednak przypomnieć, że układ A15 występuje w dwóch wersjach - z 4-rdzeniowym oraz 5-rdzeniowym GPU. W pierwszy wyposażone są iPhone’y 13 mini i 13, a układ z mocniejszym procesorem graficznym montowany jest w trzynastkach serii Pro i standardowych czternastkach.

Tak wysoka cena układu A16 wynika prawdopodobnie z zastosowania do jego produkcji nowego, 4-nanometrowego procesu. Poprzednia generacja tego czipa wytwarzana była w 5-nanometrowym procesie. Analitycy twierdzą, że cena mobilnego układu Apple będzie rosnąć wraz z postępem miniaturyzacji.

Co ciekawe, japońska firma badawcza Fomalhaut Techno Solutions specjalizująca się między innymi w analizie zestawień materiałowych podała, że średni koszt wytworzenia każdego z najnowszych modeli iPhone’ów jest o około 20% większy niż w przypadku odpowiadającego im ubiegłorocznego wariantu. Nie dotyczy to oczywiście modeli 13 mini i 14 Plus.

Biorąc pod uwagę, że na rynku amerykańskim ceny nowych iPhone’ów nie zmieniły się od ubiegłego roku można domniemać, że firma zdecydowała się obniżyć swoją marżę. Warto jednak dodać, że ceny iPhone’ów wzrosły na innych kluczowych rynkach, na przykład w Wielkiej Brytanii, Australii czy Japonii, a także w Polsce. Jest to prawdopodobnie wynik znacznego wzmocnienia kursu dolara w ostatnich kilku miesiącach.

Apple A16 Bionic - wydajność

Wydajność najnowszego układu mobilnego marki Apple sprawdziliśmy przy okazji recenzji iPhone’a 14 Pro Max. Przypomnijmy tylko, że jego taktowanie to 3,46 GHz, a w sprawdzianie Geekbench 5 osiągnął on odpowiednio 1867 oraz 5399 punktów dla testu jednordzeniowego i wielordzeniowego. Dla porównania wyniki uzyskane przez procesor Snapdragon 888 to 1115 oraz 3580 punktów.

Więcej na temat osiągów A16 Bionic przeczytacie we wspomnianej wyżej recenzji.

Źródło: MacRumors, inf. własna; grafika: iFixIt, Apple