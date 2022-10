W ostatnim czasie w serwisie TikTok popularne stały się filmy Daniela Maca, który pyta właścicieli drogich samochodów o ich zawód. Po wystąpieniu w jednym z takich filmów z firmy Apple zwolniony został Tony Blevins, były już starszy wiceprezes ds. zakupów.

Blevins odchodzi z Apple

Film z udziałem Blevinsa opublikowany został w serwisie TikTok 5 września. Daniel Mac podszedł do siedzącego w wartym około pół miliona dolarów Mercedesie SLR McLaren byłego wiceprezesa firmy Apple i zapytał o jego zawód.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby Blevins nie odpowiedział parafrazując monolog jednego z bohaterów filmu „Artur”, który w 1981 roku wyreżyserowany został przez Steve’a Gordona:

„mam drogie samochody, gram w golfa i pieszczę kobiety z dużymi piersiami, ale biorę wolne w weekendy i ważne święta”. Blevins dodał też, że ma zapewnioną bardzo dobrą opiekę dentystyczną.

To właśnie za tą wypowiedź Blevins został wyrzucony z pracy. Warto jednak dodać, że były wiceprezes firmy Apple wyraził skruchę i przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni jego wypowiedzią.

Blevins pracował w Apple od 22 lat, a w ostatnim czasie odpowiadał za zawieranie umów z dostawcami i partnerami handlowymi. Ostatnio pracował między innymi nad umową z firmą Globalstar Inc., która ma świadczyć usługi związane z łącznością satelitarną. Taka funkcja ma być w niedalekiej przyszłości dostępna w iPhone’ach serii 14.

Warto dodać, że Blevins był jednym z około 30 managerów, którzy raportują bezpośrednio do Tima Cooka lub Jeffa Williamsa. Ten ostatni jest dyrektorem operacyjnym firmy i to właśnie jego decyzją Blevins został zwolniony.

Film stał się podobno tematem dyskusji wśród pracowników firmy Apple, którzy wyrażali zaniepokojenie przytoczoną wyżej wypowiedzią. Negatywnie na temat postawy Blevinsa wypowiadali się podobno nawet wspomnieni wyżej Tim Cook i Jeff Williams.

Blevins był jednym z kluczowych pracowników firmy Apple. W artykule, który pojawił się na łamach The Wall Street Journal w 2020 roku został on określony jako najważniejsza osoba, która przyczynia się do obniżenia kosztów działalności firmy i został nazwany „Blevinatorem”.

W momencie pisania tego artykułu opisywany wyżej film ma ponad 1,7 miliona wyświetleń i ponad 181 tysięcy polubień.

Źródło: Bloomberg, grafiki: zrzuty z tiktok.com/@itsdanielmac