Among Us od połowy tego miesiąca dostępny jest na czterech platformach sprzętowych. W przyszłym roku dołączą do nich kolejne.

Among Us zmierza na konsole Xbox

Początkowo Among Us trafił na PC oraz urządzenia z systemami Google Android i Apple iOS. Kilka dni temu, 15 grudnia miała miejsce premiera na Nintendo Switch i wygląda na to, że twórcy chcą jeszcze bliżej zaprzyjaźnić się z konsolami.

Oficjalnie potwierdzono, że ta na pierwszy rzut oka wyglądająca niepozornie, a bardzo wciągająca produkcja trafi także na konsole Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S. Ich posiadacze opłacający Xbox Game Pass mogą odnotować, że dołączy także do tej usługi. Kiedy? Dokładnego terminu nie podano. Wiadomo, że w przyszłym roku.

HEY UH YEAH SO



@XboxGamePassPC - out now!!

Among Us on @Xbox consoles in 2021!!



xbox, we cannot wait for you all to join us as crewmates. you can hold our hand as we go into electrical together.



all info: https://t.co/1fro4e4fb0 https://t.co/fWY7fL9TPx — Among Us on holiday!! (@AmongUsGame) December 17, 2020

Among Us to hit, Impostor częstszy zwycięzca

Fakt, iż gra zmierza na kolejne platformy to najlepszy dowód na to, jaki sukces odnieśli twórcy InnerSloth. Najlepszy, ale nie jedyny. Wymowne są też miliony pobrań wersji mobilnych czy nagrody także w kategorii gier komputerowych, ostatnie na niedawnej gali The Game Awards 2020 (statuetka za najlepszą grę wieloosobową). Nie tak dawno swoje cykliczne podsumowanie roku przedstawiło Google. Jaka gra była najczęściej wyszukiwana? Oczywiście omawiane tu Among Us.

Na koniec słówko wyjaśnienia dotyczące przywołanego w tytule Impostora. Zabawa w Among Us polega na przygotowaniu statku kosmicznego do kolejnej wyprawy. W zespole znajdują się jednak nie tylko chcący jak najlepiej, ale też sabotażysta, Impostor. Na początku tego miesiąca twórcy gry podali ciekawą informację. Wynika z niej, że to właśnie Impostor okazuje się częstszym zwycięzcą rozgrywki. Jego, a w zasadzie graczy mających nad nim kontrolę, łupem pada ponad 57% meczów. Zapewne również na konsolach Xbox odniesie niejedno zwycięstwo.

u beans seem to like data, so here's some from our end!



... you're all too good at murder and lying is the lesson we have learned lol



what else do u wanna know? #AmongUsWrapped pic.twitter.com/xVg7RDU3bT — Among Us on holiday!! (@AmongUsGame) December 4, 2020

Źródło: xbox

Warto zobaczyć również: