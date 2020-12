Google jak co roku podzieliło się statystykami. Sprawdź, jakie hasła i tematy były najczęściej wyszukiwane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, ale pewnie i tak znasz odpowiedzi…

W Google’u, jak i na świecie, w 2020 roku królował koronawirus

Wybory prezydenckie w Polsce i na świecie, pożary w Australii czy wybuch w Bejrucie to tematy, które przykuwały naszą uwagę, ale bezapelacyjnym numerem jeden wśród wyszukiwań w Google był oczywiście koronawirus. Pytaliśmy internetowego wujaszka, jakie są nowe obostrzenia, jak uszyć maseczkę i zrobić płyn antybakteryjny, co to jest pandemia i nauczanie hybrydowe oraz na czym polega narodowa kwarantanna, ile jest zakażeń i ile wykonano testów, jaka jest definicja szpitala jednoimiennego i ile kosztuje test na COVID.

Jeśli chodzi o ludzi, to pytaliśmy, rzecz jasna, o tych, którzy startowali w wyborach oraz o tych, którzy odeszli. Najpopularniejszą w Google grą okazało się (chyba bez zaskoczenia) Among Us, a najczęściej wyszukiwanym muzykiem okazał się Quebonafide. Wśród filmów królował kontrowersyjny hit Netfliksa polskiej produkcji – 365 dni, wśród seriali zaś – rewelacyjny Dom z papieru. Warunki zachęcały również do spędzania czasu przed telewizorami, to też binge-watching osiągnął rekordowy poziom. Nie bez powodu też pytaliśmy często, ile kosztuje Netflix.

Oto najpopularniejsze hasła wyszukiwane w Google w Polsce (z podziałem na kategorie)

Tematy najszybciej zyskujące na popularności:

Koronawirus Koronawirus w Polsce Wybory USA Koronawirus porady Google Classroom Microsoft Teams Koronawirus mapa 365 dni Joe Biden Kobe Bryant

Tematy, o których najwięcej się mówiło:

Koronawirus Wybory USA Wybory prezydenckie 2020 Bon turystyczny Iran Nowe obostrzenia Pożary w Australii Tarcza antykryzysowa Wybuch w Bejrucie Lockdown

Ludzie polityki:

Joe Biden Rafał Trzaskowski Donald Trump Kim Dzong Un Krzysztof Bosak

Ludzie sportu:

Kobe Bryant Iga Świątek Joanna Jędrzejczyk Michael Jordan Marcin Najman

Ludzkie muzyki:

Quebonafide Ewa Demarczyk Romuald Lipko Kasia Kowalska Gienek Loska

Ludzie filmu:

Paweł Królikowski Dariusz Gnatowski Sean Connery Tom Hanks Chadwick Boseman

Gry:

Among Us Valorant Fall Guys FIFA 21 The Last of Us 2

Filmy:

365 dni Parasite Don Santiego Jak zostałem gangsterem Psy 3

Seriale:

Dom z papieru Gambit królowej Więzień miłości Brzydula 2 Cena wolności

Koncerty:

Koncert dla bohaterów Koncert Andrea Bocellego 2020 Koncert Noworoczny Wiedeń 2020 Koncert dla papieża Koncert dla Ciebie Mamo

Jak…?

Jak uszyć maseczkę? Jak zrobić płyn antybakteryjny? Jak złożyć bon turystyczny? Jak założyć profil zaufany? Jak zrobić maseczkę bez szycia?

Jak zrobić…?

Jak zrobić płyn antybakteryjny? Jak zrobić maseczkę bez szycia? Jak zrobić drożdże? Jak zrobić zakwas na chleb? Jak zrobić kartkę wielkanocną?

Co to jest…?

Co to jest pandemia? Co to jest narodowa kwarantanna? Co to jest koronawirus? Co to jest nauczanie hybrydowe? Co to jest 5G?

Ile…?

Ile jest zakażeń? Ile trwa kwarantanna? Ile wynosi abonament RTV 2020? Ile odcinków cena wolności? Ile testów dzisiaj?

Dlaczego…?

Dlaczego 26 stycznia 2020 niedziela handlowa? Dlaczego stworzono corn flakes? Dlaczego albatros znakomicie lata? Dlaczego Gerwazy zrezygnował z zemsty na rodzinie Sopliców? Dlaczego Australia płonie?

Kim jest…?

Kim jest mam Igi Świątek? Kim jest George Floyd?’ Kim jest duch święty? Kim jest Margot? Kim jest Nadia z BrzydUli?

Ile kosztuje…?

Ile kosztuje test na COVID? Ile kosztuje repirator? Ile kosztuje Netflix? Ile kosztuje gram złota? Ile kosztuje PPV Fame MMA 8?

Ile kalorii…?

Ile kalorii ma bób? Ile kalorii ma pomidor? Ile kalorii ma mandarynka? Ile kalorii ma pączek? Ile kalorii ma arbuz?

Przepis na…

Przepis na bułki Przepis na pancakes Przepis na chleb Przepis na chałkę Przepis na chleb na zakwasie

Pomysł na…

Pomysł na makaron Pomysł na pierś z kurczaka Pomysł na zupę Pomysł na cukinię Pomysł na obiad bez mięsa

Diety:

Dieta sirtfood Dieta Adele Dieta selfie Dieta okienkowa Dieta cytrynowa

Ćwiczenia:

Ćwiczenia w domu Ćwiczenia rozciągające Ćwiczenia z gumą Ćwiczenia dla dzieci w domu Ćwiczenia dla seniorów

Nauka:

Nauka zdalna Nauka hybrydowa Nauka spadania Nauka hiszpańskiego Nauka czytania

...w domu…

Zostań w domu Ćwiczenia w domu Jak uszyć maseczkę w domu Błogosławieństwo pokarmów w domu Męskie granie w domu

Pomoc dla…

Pomoc dla przedsiębiorców Pomoc dla firm Pomoc dla Australii Pomoc dla artystów Pomoc dla samozatrudnionych

Definicje:

Szpital jednoimienny Mikroprzedsiębiorca Ideologia Nadzór epidemiologiczny Obstrukcja

Źródło: Google, Monday

