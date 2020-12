O Warhammer 40,000: Darktide nie słyszeliśmy do tej pory za wiele. Twórcy jednak robią swoje i to chyba z dobrymi efektami, bo pokazany wreszcie materiał wideo wygląda obiecująco.

Pierwszy gameplay z Warhammer 40,000: Darktide

Zapowiedź Warhammer 40,000: Darktide miała miejsce już kilka miesięcy temu, o czym zresztą informowaliśmy. Po tym wydarzeniu nastała cisza, aż do gali The Game Awards, bo to właśnie na niej w cieniu kilku nowości pojawił się też materiał wideo promujący Warhammer 40,000: Darktide. Interesujący tym bardziej, że po raz pierwszy pokazano urywki z rozgrywki. Wprawdzie krótkie, ale to zawsze coś więcej niż scenki wygenerowane na silniku gry.

Zaskoczenia raczej nie ma, a to co widzimy nastraja pozytywnie. Studio Fatshark obiecywało i wciąż obiecuje liczne i brutalne starcia z hordami wrogów toczące się w mrocznym uniwersum. W pojedynkę trudno stawić im wszystkim czoła, Warhammer 40,000: Darktide będzie stawiać w związku z tym na 4-osobową kooperację. Mamy szykować się na mieszankę strzelania, walki wręcz, ale i osiągania postępów w stylu gier RPG.

Kiedy premiera Warhammer 40,000: Darktide?

Jak podobają Wam się dotychczasowe zapowiedzi i najnowszy materiał wideo? Jeśli twórcom wstępnie udało się Was zainteresować to niestety trzeba uzbroić się w chwilę cierpliwości, bo dokładna data premiery pozostaje nieznana. Pocieszające, że cały czas padają te same deklaracje mówiące o wydaniu gry w przyszłym roku.

Tajemnicą nie są za to platformy docelowe, bo te znamy już od momentu ujawnienia prac nad grą. Zmierza ona na PC oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Można będzie zdecydować się na zakup, albo alternatywnie bawić się poprzez usługę Xbox Game Pass.

Źródło: Fatshark

