Jeśli spodobała Wam się zapowiedź Hood: Outlaws & Legends to powinniście ucieszyć się też z najnowszych informacji. Wygląda na to, że prace nad grą idą bardzo dobrym tempem.

Hood: Outlaws & Legends ma już datę premiery

O Hood: Outlaws & Legends po raz pierwszy usłyszeliśmy kilka miesięcy temu, podczas State of Play. Od tego czasu o grze nie mówiło się szczególnie wiele, ale najwyraźniej twórcom spokój wyszedł na dobre. Podczas gali The Game Awards 2020 zaprezentowano nowy zwiastun, a co ważniejsze podano też datę premiery.

I nie będziemy długo czekać, bo Hood: Outlaws & Legends zadebiutuje już 10 maja 2021 roku. Co więcej, osoby decydujące się na skorzystanie z przedsprzedaży będą mogły rozpocząć zabawę 3 dni wcześniej.

Hood: Outlaws & Legends zaprosi do średniowiecznego świata

Dla jednych będzie to wada, dla innych z kolei solidny atut - Hood: Outlaws & Legends ma być nastawione na rozgrywkę wieloosobową. Tym razem nie należy szykować się na ratowanie świata. Gracze będą przejmować kontrolę nad bandytami i przeprowadzać napady w celu zdobycia jak największego łupu. Problemy? Strażnicy sterowani przez sztuczną inteligencję oraz podobne bandy, nad którymi kontrolę przejmą inni gracze.

Wszystko w brutalnym średniowiecznym świecie, którego realia dobrze przybliża również najnowszy zwiastun. Trudno odmawiać Hood: Outlaws & Legends klimatu, sami początkowo określiliśmy ten tytuł mianem Assassin’s Creed w świecie Robin Hooda i chyba cały czas dobrze to tutaj pasuje.

Jak podobają Wam się te zapowiedzi? Hood: Outlaws & Legends zmierza na PC oraz konsole Xbox One, PlayStation 4, a także Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło: Xbox

Warto zobaczyć również: