Firma Roccat znika z rynku. Niemiecka firma produkująca sprzęt dla graczy kończy swój żywot. Informację przekazał właściciel marki, czyli Turtle Beach.

Często, gdy mowa o najlepszym sprzęcie dla graczy, pojawiają się produkty Roccat. Niemiecka firma od lat dostarcza na rynek klawiatury gamingowe czy myszki dla graczy. Teraz nastąpi zmiana. I to dość istotna.

Koniec Roccat oficjalnie

Firma Turle Beach dość niespodziewanie poinformowała, że marka Roccat zostanie wycofana. Dlaczego akurat Turle Beach, ktoś zapyta. Otóż w 2019 r. Roccat został wykupiony przez Turle Beach. To, co teraz obserwujemy to praktyce dowód na “wprowadzenie większego poziomu integracji”.

Jeśli zastanawiacie się, co się stanie z popularnymi seriami produktów (Vulcan, Kone, Burst, Sense), to musi wiedzieć, że od teraz będą sprzedawane pod szyldem Turtle Beach.

"Chcemy zapewnić wyższy poziom integracji naszej rodziny produktów na konsole, komputery PC i dla fanów symulatorów. Czuliśmy, że najlepiej będzie poświęcić czas i zasoby, skupiając się na jednej marce i tworząc gamę produktów, które są najważniejsze dla graczy." - czytamy w sekcji FAQ na oficjalnej stronie Turtle Beach.

Mam sprzęt Roccat i co teraz?

Turtle Beach uspokaja. Zespoły ekspertów technicznych pozostają nienaruszone i cały czas możemy się z nimi skontaktować, by uzyskać wsparcie techniczne. Różnica polega na tym, że od teraz będzie strona wsparcia.

Podobnie zwroty czy pomoc techniczna dotycząca zamówień - nic nie przepada. Niemniej koniec marki Roccat wiąże się z tym, że kanały społecznościowe tej marki zostaną przemianowane na Turtle Beach PC.

Co więcej, produkty marki Roccat nadal będą współdziałać z programem Swarm, ale Turle Beach szykuje graczy na premierę Swarm II, który ma zadebiutować wiosną 2024 r. Nowsza wersja powstaje z myślą o nowych produktach PC marki Turtle Beach.

Źródło: Turtle Beach