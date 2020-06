Jeśli przed weekendem humor jak mało co poprawia komuś darmowa gierka, ten powinien być udany. Przynajmniej dla tych, którzy nie mają w swojej kolekcji Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition.

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition za darmo na PC i konsolach

Podobne oferty zdarzają się w ostatnich miesiącach dość często, aczkolwiek zazwyczaj są mocno ograniczone (czasowo bądź do określonej platformy sprzętowej). Warner Bros. Entertainment Inc. zdecydowało się na dotarcie do szerszego grona graczy.

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition można pobierać za darmo aż do 25 czerwca. Co więcej, w tym przypadku oferta dotyczy aż czterech platform sprzętowych. Grę przypisać można do swojej biblioteki na PC (Steam) oraz konsolach Xbox 360, Xbox One i PlayStation 4.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D — WB Games (@wbgames) June 19, 2020

Bijatyka z rozbudowaną zawartością

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition to klasyczna bijatyka 2.5D. Niewtajemniczonym wypada wyjaśnić, iż rozgrywka wygląda tutaj tak, jak w zdecydowanie popularniejszej serii Mortal Kombat. Gra została przygotowana zresztą przez NetherRealm Studios. W tym przypadku rywalizują ze sobą jednak bohaterowie należący do uniwersum DC Comics.

Premiera Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition odbyła się w 2013 roku, gra zebrała dobre recenzje, średnia not sięgnęła 80%. Wydanie Ultimate Edition daje dostęp do rozbudowanej zawartości, względem podstawowego to chociażby kilku dodatkowych bohaterów, a także wiele nowych skórek i misji S.T.A.R. Labs.

Źródło: @wbgames, DC

