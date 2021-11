Xindong Fenghua No. 1

Od dłuższego czasu na rynku kart graficznych obserwujemy dominację dwóch głównych producentów: Nvidii i AMD, a niebawem ma do nich dołączyć jeszcze Intel. Wyzwanie amerykańskim gigantom rzucił jednak czwarty gracz - chodzi o chińską firmę Xindong Technology.

Firma Xindong Technology nie jest zbyt rozpoznawana na naszym rynku (żeby nie mówić, że w ogóle nie jest rozpoznawalna), ale sytuacja może się zmienić za sprawą Fenghua No. 1 – pierwszej karty graficznej, która jest reklamowana jako konkurencja dla gamingowych modeli Nvidii i AMD.

Fenghua No. 1 – konkurencja dla Nvidii i AMD?

Fenghua No. 1 to w pełni autorski model, który ma znaleźć zastosowanie w komputerach stacjonarnych dla graczy, ale też w stacjach roboczych czy serwerach obsługujących gry w chmurze i gry na urządzenia mobilne. Za projekt karty ma odpowiadać zewnętrzna firma Innosilicon, która wcześniej zajmowała się m.in. koparkami kryptowalut.

Producent nie ujawnił dokładnej specyfikacji akceleratora (a tym bardziej jego wydajności), ale podobno wykorzystuje on pamięci GDDR6X, a przy tym korzysta z magistrali PCI-Express 4.0 i obsługuje wyjścia DisplayPort, eDP 1.4 i HDMI 2.1. Co więcej, karta ma obsługiwać interfejsy DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL, a nawet OpenGL ES. Mówimy więc o rozwiązaniach stosowanych też w najnowszych kartach graficznych Nvidii i AMD.

Czy Fenghua No. 1 okaże się rzeczywistym konkurentem dla modeli Nvidii GeForce i AMD Radeon (a później Intel Arc)? Prawdę mówiąc mamy ku temu poważne wątpliwości. Xindong nie ma takiego potencjału, jak duzi gracze (a wiemy, że samo opracowanie ukłądu to nie wszystko - liczy się też oprogramowanie), a zaprezentowana karta póki co istnieje tylko na slajdach (a producent nawet nie ujawnił jej rzeczywistych osiągów).

Co myślicie o chińskiej propozycji? Chcielibyście czwartego gracza na rynku kart graficznych?

Źródło: Tom’s Hardware