Daniel Mullins, twórca Inscryption, zapowiedział udostępnienie gry na PlayStation. Jednocześnie opowiada o nowych funkcjach, które dostępne będą wyłącznie na konsoli.

Ekskluzywne funkcje na PlayStation

Inscryption, nominowane w The Game Awards 2021 w kategorii najlepsza gra niezależna, to produkcja, która po części jest karcianką, łamigłówką typu escape room oraz psychologicznym horrorem. Gracz zostaje uwięziony na łasce sadystycznego nieznajomego, znanego jako Leshy. Prezentuje się on dość mrocznie: widzimy jedynie parę jego świecących oczu. Leshy oferuje graczowi szansę wyjścia z jego szponów za pomocą unikatowego zestawu kart.

Zgodnie z zapowiedzią Daniela Mullinsa, w wersji na PS pojawią się nowe funkcje:

Cóż, na początek twój wierny towarzysz, gadająca karta Stoat, będzie odtwarzał dźwięk z twojego kontrolera, jakby naprawdę był w twoich rękach! Po drugie, nastrojowe oświetlenie w grze wyleje się z kontrolera, więc jeśli grasz w ciemności, będziesz o krok bliżej do poczucia, że ​​jesteś w kabinie Leshy'ego.

Czy wiadomo, kiedy będzie premiera gry?

Inscryption ma pojawić się na PS4 oraz PS5, jednak konkretna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Pojawił się za to zwiastun zapowiadający grę:

Graliście już w Inscryption na PC? Jak wrażenia?

Źródło: youtube, playstation.blog