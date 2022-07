Czekasz na GTA 6? Rockstar chce, by twoje wyczekiwanie wreszcie dobiegło końca. Zbiera wszystkie siły i przenosi na ten właśnie projekt.

GTA 6 to priorytet – teraz na tym skupia się Rockstar

Ekipa Rockstar Games ma teraz jeden priorytet i jest nim Grand Theft Auto 6. Żadnych remasterów czy remaków w najbliższym czasie nie będzie. Nie zostanie też wydana już żadna duża aktualizacja modułu Red Dead Online.

„W ciągu ostatnich kilku lat sukcesywnie przenosiliśmy kolejne zespoły do ekipy pracującej nad nadchodzącą odsłoną serii Grand Theft Auto. Bardziej niż kiedykolwiek rozumiemy, że musimy przekroczyć oczekiwania graczy, aby ta nowa część była tak dobra, jak to tylko możliwe”.

To powyżej to fragment oficjalnego oświadczenia, towarzyszącego zapowiedzi częściowego zaprzestania prac nad Red Dead Online. Sieciowy tryb westernowej gry akcji otrzyma jeszcze kilka dodatków, ale będą one zdecydowanie mniejsze.

Czekamy na to nowe GTA i doczekać się nie możemy

W odpowiedzi na tę zapowiedź pojawiło się kilka głosów zrozpaczonych fanów Red Dead Online. Przeważają jednak okrzyki radości ze strony tych, którzy czekają na GTA 6. Szczególnie, że czekają już prawie dekadę.

Nawet pomimo tego, że prawie wszystkie zespoły studia Rockstar zostały już oddelegowane do prac nad Grand Theft Auto 6, premiery tej gry najpewniej nie doczekamy się w ciągu najbliższych miesięcy. Rozmach sprawia, że nowe GTA może zostać wydane dopiero w 2024 albo nawet 2025 roku.

Źródło: Rockstar, PC Gamer