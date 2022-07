Terminator i całe jego uniwersum nie wymaga chyba przedstawiania. W bliższej, ale nieokreślonej jeszcze przyszłości rozrośnie się o Terminator Survival Project.

Zapowiedziano grę Terminator Survival Project

Z pierwszych informacji ujawnionych przez Nacon dowiadujemy się, że w samym tytule zawarte zostały tutaj dwie najistotniejsze kwestie. Terminator Survival Project będzie bowiem pierwszą grą survivalową osadzoną w uniwersum Terminatora (bo nie pierwszą grą na tej filmowej licencji w ogóle).

Rozgrywka ma toczyć się w postapokaliptycznym otwartym świecie i zapewniać, przynajmniej wedle obietnic, oryginalną fabułę opierającą się na wydarzeniach z produkcji wyświetlanych na wielkim ekranie. Gdzieś w okresie pomiędzy Judgment Day a powstaniem ruchu oporu Johna Connora. Gracze mają kierować grupą walczących o przeżycie ocalałych z nuklearnej apokalipsy.

Trudno wyciągać na bazie tych szczątkowych detali daleko idące wnioski. Pierwszy materiał wideo to też tylko klimatyczna zajawka. Nie da się jednak ukryć, że wycelowano całkiem nieźle. Mowa o uniwersum, które ma grono sympatyków, to samo można powiedzieć też o survivalach cieszących się obecnie wśród graczy sporym wzięciem. Trzeba to jednak jeszcze odpowiednio połączyć, no i zapewnić dobry gameplay.

Terminator Survival Project zwiastun

Kiedy premiera Terminator Survival Project?

Niestety jak już zostało wspomniane, na ten moment nie podano chociażby przybliżonego terminu premiery. Dodano, że Terminator Survival Project będzie dostępny na PC oraz konsolach, ale też nie sprecyzowano, na jakich.

Źródło: Nacon