W czwartek o godzinie 2 w nocy rozpocznie się nowa era prywatnej eksploracji kosmosu. Wystartuje pojazd SpaceX Resillience w ramach misji Inspiration4, pierwszej takiej, w której zwykli ludzie polecą na kilka dni na orbitę wokółziemską

Dotychczasowe loty Virgin Galactic czy też Blue Origin to, mimo wszystko, były jedynie namiastki prawdziwego lotu w kosmos. Owszem załoga mogła poczuć się inaczej niż w trakcie zwykłego lotu samolotem, zobaczyć Ziemię z daleka, ale to wciąż było tylko sięganie kosmosu, a nie jego realne osiągnięcie. Misja Inspiration4 jak wskazuje nazwa ma przetrzeć ścieżkę ku prawdziwie prywatnym lotom orbitalnym, w których udział biorą zwykli ludzie.

Załoga Inspiration4 to amatorzy, gdy porównać ich do astronautów, którzy mają za sobą zwykle karierę w lotnictwie zawodowym lub wojsku. Lecz też nie tacy zwykli, gdy poznać ich życie, doświadczenia i osiągnięcia

Najlepiej ukazuje to serial Odliczanie Misja Kosmiczna Inspiration 4, który można obejrzeć na Netflixie. Jego ostatni odcinek ukaże się już po powrocie załogi na Ziemię. Więcej o misji i jej załodze przeczytacie w naszej zajawce tego serialu.

Inspiration4 - kiedy i jak oglądać transmisję ze startu misji

Start zaplanowany jest na 2 minuty po północy 16 września według czasu uniwersalnego, co oznacza że w Polsce będzie to godzina 2 w nocy. Transmisja z przygotowań do startu rozpocznie się (rozpoczęła się) cztery godziny wcześniej.

Jeśli jesteście nocnymi markami, cierpicie na bezsenność, i chcecie wypełnić czas czymś ciekawym, to może warto obejrzeć transmisję ze startu misji. A jeśli czytacie ten tekst już rankiem, to możecie zobaczyć zapis tego co już się wydarzyło.

Początek lotu będzie podobny do startu misji SpaceX Crew, bo wykorzystana zostanie rakieta Falcon 9. Część załogową stanowi pojazd Resillience, który SpaceX wykorzystał już w misji załogowej Crew-1. Jednak czwórka podróżników Inspiration4 nie będzie kierować się ku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

To lot na orbitę i to trochę wyższą niż ta po której porusza się MSK (apogeum wyniesie 576 km). Załoga spędzi trzy dni w Kosmosie podziwiając z daleka Ziemię i niezliczone wschody i zachody Słońca. Lądowanie zaplanowane jest na 19 września.



Stanowisko startowe. Resillience na szczycie rakiety Falcon 9 jeszcze przed lotem

Jeśli start w noc ze środy na czwartek nie dojdzie do skutku ze względu na problemy pogodowe (dwa dni temu szanse na pomyślną pogodę wynosiły 70%), to kolejna próba lotu przewidziana jest już na kolejny dzień.

