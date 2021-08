Netflix opublikował trailer dokumentalnego filmu, który przybliży nam przebieg pierwszej kosmicznej prywatnej wyprawy. Serial Odliczanie Misja Kosmiczna Inspiration4 przybliży nam niemal w czasie rzeczywistym kulisy wielkiego przedsięwzięcia z udziałem SpaceX

Dlaczego wielkiego przedsięwzięcia? Bo trudno mówić inaczej o pierwszej misji, w której na pokładzie pojazdu SpaceX Dragon Resillience poleci w trzydniową wyprawę czwórka cywilów. I to wcale nie na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a po to by spędzić trochę czasu na orbicie wokółziemskiej. Ostatnim takim załogowym lotem, w której celem nie była MSK, była ostatnia misja serwisowa do teleskopu Hubble w 2009 roku.

Misja Inspiration4 to coś więcej niż turystyczne loty Blue Origin i Virgin Galactic. To także próba pokazania, że nie astronauci, są w stanie spędzić więcej niż kilka czy kilkadziesiąt minut w kosmosie. Bo w dłuższej perspektywie czasowej, nie tylko krótkie loty, ale również pobyt cywili w orbitalnych hotelach, ma być stać się formą ekstremalnej turystyki.

Czteroosobowa załoga SpaceX Inspiration4

Każdy z czterech załogantów osób symbolizuje jedną z charakterystycznych dla ludzkości postaw. I tak dowódca misji 38-letni Jared Isaacman, który finansuje lot, symbolizuje przywództwo. Pilotka Sian Proctor z kolei dobrobyt czy też powodzenie. Ma 51 lat, jest geofizykiem, a nawet dwa razy aplikowała o posadę astronauty.

Hayley Arceneaux jest lekarzem misji i symbolizuje nadzieję, która niegdyś pomogła jej wygrać z rakiem kości. Dziś w wieku 29 lat pracuje jako asystent lekarza. Ostatni członek załogi to 41-letni Christopher Sembroski, jako specjalista misji jest symbolem szczodrości. Udało mu się, dzięki hojności przyjaciela, który nie mógł polecieć, ale przekazał swoje miejsce w kapsule.

Pojazd SpaceX, który zostanie użyty w misji Inspiration4 to ten sam, który zawiózł na MSK i przywiózł z powrotem załogę pierwszej regularnej misji Crew-1. W trakcie lotu pojazd ma trafić na niską orbitę wokółziemską na wysokość około 600 km. To jeszcze bardzo daleko od kosmosu, w którym człowiek może poczuć się naprawdę samotnie, ale też dużo wyżej niż wynosi obecny pułap MSK.

Trailer Odliczanie Misja Kosmiczna Inspiration4. Kiedy premiera?

Premiera serialu jak i lot przewidziana jest na wrzesień tego roku. To też pierwszy taki serial dokumentalny Netflixa, który powstaje praktycznie w czasie rzeczywistym. W momencie premiery nie będziemy jeszcze wiedzieć jak się zakończy.

Pierwsze cztery odcinki, ukażą się jeszcze przed startem Inspiration4, odpowiednio 6 i 13 września. Na dzień przed misją planowana jest premiera odcinka StoryBots Kosmiczna Przygoda, która w formie familijnej przybliży najważniejsze zagadnienia związane z lotem Inspiration4. Start misji z przylądka Canaveral planowany jest na 15 września, powrót na Ziemię 18 września. Tuż po tej dacie Netflix zajmie się montażem ostatniego odcinka podsumowującego misję, który zostanie opublikowany jeszcze przed końcem tego miesiąca.

Na razie możemy obejrzeć zapowiedź serii zatytułowanej całościowo Odliczanie Misja Kosmiczna Inspiration4. A jeśli macie apetyt na więcej, to proponujemy zajrzeć do archiwum Netlixa, bo jest tam więcej takich filmów, które nie tylko w czysto fabularnej, ale także paradokumentalnej formie, przypominają ważne dla eksploracji kosmosu wydarzenia. Niektóre, o których chcemy pamiętać, ale też takie, które wolelibyśmy zapomnieć gdyby nie szacunek dla uczestników tych zdarzeń.

Eksploracja kosmosu na Netflix - filmy i seriale dokumentalne (dostępne w sierpniu 2021)

Challenger: Ostatni lot (2020) - przedstawiona w stylu śledztwa opowieść o tragicznie zakończonej misji STS-51L wahadłowca Challenger w 1986 roku i tym jak wpłynęła ona na program kosmiczny NASA

Apollo 11 (2019) - jednoodcinkowy materiał, który bazuje na wcześniej niewykorzystanych dokumentach dotyczących pierwszego lądowania człowieka na Księzycu w 1969 roku

Begegnung im all (2014) - historia misji kosmicznej Andre Kuipersa na pokładzie MSK

Mercury 13 (2018) - przybliżenie mało znanej szerszej publiczności części programu kosmicznego, który zakładał przygotowanie amerykanek do lotów w kosmos jeszcze w latach 60. XX wieku

The Mars Generation (2017) - utrzymana w konwencji filmu familijnego rozmowa z nastolatkami i naukowcami o locie na Marsa i tym co z tego może wyniknąć

7 dni przed (2018, odcinek Cassini) - zakończenie 20-letniej misji sondy Cassini oczami zaangażowanych w projekt osób

Historia w pytaniach i odpowiedziach (2020, odcinek Wyścig Kosmiczny) - krótki trwający 22 minuty film o tym, dlaczego człowieka tak ciągnie w Kosmos

Źródło: Netflix, SpaceX