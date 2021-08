NASA szuka astronautów do misji polegającej na zamieszkaniu w marsjańskim habitacie. Jak wygląda oferta i kto może się załapać?

Wydawałoby się, że kolonizacja Marsa to zadanie dla robotów. Dostarczane przez NASA relacje z przygód łazików Opportunity i Perseverance są wystarczająco emocjonujące, żeby wysłanie na czerwoną planetę człowieka było zbędne. Tymczasem NASA całkiem poważnie poszukuje załogi astronautów, którzy do kolonizacji Marsa mają się przyłożyć. O co chodzi i jak wygląda oferta?

Choć to Mars dzwoni, to poszukiwana przez NASA załoga astronautów wcale się na niego nie wybierze. Gorzej, poleci najdalej do Teksasu na planecie Ziemia. Można się tam jednak spodziewać przygód i rzeczywiście załoga NASA ma szansę przysłużyć się skolonizowaniu przez człowieka nowych obszarów Układu Słonecznego:

Co to za misja NASA jaki ma związek z próbą kolonizacji Marsa?

Planowana przez NASA misja kosmiczna jest pierwszą z trzech, które składają się na projekt CHAPEA (Crew Health and Performane Exploration Analog). Będzie ona symulacją rocznego pobytu człowieka na powierzchni planety o odmiennych, względem ziemskich, warunkach środowiskowych.

Astronauci mogą liczyć także na symulowane spacery kosmiczne, ale przede wszystkim będą źródłem danych na temat biologicznych oraz psychicznych obciążeń, jakich doświadczają. Mają one dać wyobrażenie o tym jak wpłyną na człowieka wielomiesięczne misji eksploracyjne. W ten sposób cały projekt CHAPEA ma być krokiem na drodze do możliwości kolonizacji Marsa lub zasiedlania nowych obszarów Układu Słonecznego.

Jakich warunków mogą spodziewać się astronauci podczas misji?

Zadanie poszukiwanej załogi astronautów będzie polegało na pobycie w habitacie Mars Dune Alpha. Siedlisko jest zlokalizowane w bazie NASA (Johnson Space Center) w Teksasie. Nie będzie to jednak standardowe ziemskie mieszkanie. Panujęce w nim warunki można dostosować do takich, jakich możemy się spodziewać w podobnych siedliskach, jeśli powstaną na powierzchni Księżyca lub Marsa.

Obiekt został wydrukowany w 3D, ponieważ badacze NASA zakładają, że będzie można tę technologię zastosować podczas wypraw zwiadowczych nawet na nieprzyjaznym Marsie. W habitacie znajdują się cztery przestrzenie prywatne, stanowiska pracy, stacja medyczna, wspólny dla wszystkich salon, aneks kuchenny i stanowiska uprawy żywności. Budynek wygląda kosmicznie, ale wnętrze wcale się nie różni od tego, w jakim człowiek może żyć na Ziemi.

Złudzenie normalności jest jednak mylące. W Mars Dune Alpha będzie instalacja filtrująca powietrze krążące w zamkniętym obiegu, regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz stacja uzdatniania wody, które są niezależne od otoczenia obiektu. Nawet umeblowanie będzie dostosowane do spcyfiki misji. Uwzględniono odpowiednią ilość ruchomych elementów, ponieważ możliwość przestawienia stołu lub krzesła ma pozytywny wpływ na kondycję psychiczną mieszkańców.

Co grozi astronautom podczas misji NASA?

Nie jest znana wysokość wynagrodzenia, ale kandydaci muszą się liczyć z utratą zdrowia, a nawet życia. W takim przypadku mogą spodzewać się stosownego odszkodowania. Odarcie z prywatności jest jednak gwarantowane.

Mars Dune Aplha, wizualizacja habitatu na Marsie

Misja zakłada testowanie systemu żywieniowego NASA oraz zachowań załogi. Życie w habitacie wyklucza zażywanie leków oraz suplementów innych, niż przewiduje kosmiczna dieta. W trakcie misji trzeba się liczyć z monitorowaniem parametrów życiowych, zachowań oraz dużego obciążenia stresem. W ogłoszeniu jest mało informacji na temat wystawienia na promieniowanie, ale biorąc pod uwagę test warunków marsjańskich, to nie jest wykluczone.

Jakie wymagania muszą pełnić przyszli członkowie misji NASA?

Oferta NASA jest otwarta na aplikacje od 6 sierpnia do 17 września br. Warunki, jakie muszą spełnić kandydaci na astronautów, wcale nie są wyśrubowane:

wiek: 30 – 55 lat

biegła znajomość języka angielskiego

brak nałogów (np. uzależnienia od nikotyny)

dobry stan zdrowia (wykluczone są choroby przewlekłe, alergie, skłonność do zaburzeń jelitowych)

wykształcenie: tytuł magistra oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie z zakresu STEM (inżynieria, matematyka, biologia, fizyka lub informatyka)

Akceptowalnym odpowiednikiem wymaganego wykształcenia są też następujące alternatywy:

tysiąc godzin pilotowania statku powietrznego

dwa lata studiów doktoranckich z zakresu STEM

ukończony studia medyczne oraz program pilotażowy

tytuł licencjata z zakresu STEM poparty 4-letnim doświadczeniem zawodowym

szkolenie oficerskie oraz 4-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu STEM.

Niestety, choć wielu żądnych przygód chętnych bez problemu takie wymagania spełni, to ci mieszkający w Europie, mają nikłe szanse się załapać. W momencie aplikowania trzeba być obywatelem USA lub stałym rezydentem, a każda forma wykształcenia musi być certyfikowana w sposób akceptowalny na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Nadzieja jednak umiera ostatnia. Aktualnie poszukiwana załoga jest pierwszą z trzech. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie ona przebywała w Mars Dune Aplha od jesieni 2022 do jesieni 2023 roku. Kolejna misja ma wystartować w 2024 roku, a ostatnia w 2025. Coś wykombinować można. Nawet jeśli przygoda życia nie czeka tuż za oceanem, to może się znaleźć w ofertach ESA. W Europie też sa potrzebni astronauci.

