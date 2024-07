Musk udostępnia deepfake, łamiąc zasady X

Elon Musk udostępnił na platformie X deepfake wideo parodiujące Kamalę Harris, co narusza zasady dotyczące zmanipulowanych mediów. Wideo fałszywie przypisuje Harris kontrowersyjne wypowiedzi, wywołując falę krytyki.

Elon Musk opublikował na platformie X deepfake wideo parodiujące wiceprezydent Kamalę Harris, co wydaje się naruszać zasady serwisu dotyczące syntetycznych i zmanipulowanych mediów. W piątkowym poście Musk udostępnił zmodyfikowany film kampanijny Harris. Do godziny 17 w poniedziałek wideo zdobyło ponad 120 milionów odsłon, a do wpisu Muska nadal nie dołączono tzw. notki społecznościowej, która ostrzegałaby przed fałszywą zawartością.

Prawo kontra rzeczywistość

Ta sytuacja ukazuje, jak media zmienione przez AI mogą wpłynąć na nadchodzący cykl wyborczy i jak prawo nie nadąża za technologią. Przykładem jest robocall, który naśladował głos prezydenta Joe Bidena i zachęcał wyborców z New Hampshire do pozostania w domu podczas prawyborów. Platformy takie jak X muszą same tworzyć zasady dotyczące dezinformacji, a polityka X zabrania "syntetycznych, zmanipulowanych lub wyjętych z kontekstu mediów, które mogą wprowadzać ludzi w błąd i prowadzić do szkód".

Odpowiedź Muska

Musk odpowiedział, odsyłając do oryginalnego posta z etykietą parodii, dodając, że "parodia jest legalna w Ameryce". Jak zauważa The Verge, to najnowszy przykład problemów, które mogą wyniknąć z niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zmanipulowanych mediów w dobie AI.

Elon Musk i nowe zasady na X Twitter

Elon Musk, miliarder stojący za przejęciem Twittera za 44 miliardy dolarów, wprowadził szereg zmian, aby zwalczać dezinformację na swojej platformie. Jedną z takich decyzji była zmiana nazwy serwisu na „X” oraz wprowadzenie płatnych subskrypcji dla użytkowników z niebieskim znaczkiem.

Największym wyzwaniem dla X Twittera jest walka z botami. Musk wielokrotnie podkreślał, że wprowadzenie niewielkiej miesięcznej opłaty jest jedynym sposobem na skuteczną eliminację nieautentycznych kont, które są głównym źródłem dezinformacji.

źródło: The Verge