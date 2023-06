Miała być hitem, ale nie wyszło. Intel wycofuje z produkcji swoją topową kartę graficzną - Intel Arc A770 Limited Edition. W sklepach już widać efekty tej decyzji.

Karta graficzna Intel Arc A770 zadebiutowała pod koniec 2022 roku, ale początkowo nie cieszyła się sporym zainteresowaniem. Największą bolączką były problemy ze sterownikami, słaba wydajność i mało konkurencyjna cena.

Co prawda z biegiem czasu sytuacja uległa poprawie, ale karta i tak nie odniosła wielkiego sukcesu (a na pewno nie takiego jak nieco słabszy model Intel Arc A750).

Intel odsyła kartę Arc A770 na emeryturę

Efektów można było się spodziewać. Producent zdecydował o zakończeniu produkcji referencyjnego modelu Intel Arc A770 Limited Edition. Ostatnie zamówienia na kartę można było składać do 20 czerwca (wtedy też były one realizowane).

Komunikat nie powinien nas dziwić, bo w sklepach już od dłuższego czasu trudno było dorwać referencyjnego A770. Podobnie wygląda kwestia autorskich wersji, które też są trudno osiągalne (w sklepach właściwie można natrafić na resztki magazynowe). Topowa karta Intel Arc Alchemist przechodzi do historii.

Co ważne, w sklepach nadal bez problemu można kupić słabszy model Arc A750 – ceny takich kart zaczynają się od około 1200 złotych. Czy to dobra karta do gier? Obecnie już raczej nie - w podobnej cenie można natrafić na lepszego Radeona RX 6650 XT.

