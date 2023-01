Test karty graficznej Intel Arc A770. Karty graficzne Intel debiutowały z licznymi trudnościami w połowie 2022 roku. Ostatecznie pod sam jego koniec otrzymały sterowniki poprawiające ich największą bolączkę - wydajność w DX9.

3,9/5

Jako że w końcu są godne przeprowadzenia testów, to właśnie tym się zajęliśmy. Zobaczmy jak Intel ARC A770 wypada w testach.

Intel nieraz już podchodził do tematu dyskretnych kart graficznych, jednak to właśnie za sprawą nowej mikroarchitektury XeHPG udało się faktycznie projekt doprowadzić do etapu sprzedaży detalicznej. Tak oto już w połowie zeszłego roku można było nabyć najnowsze układy Intel ARC pierwszej generacji, okraszonej mianem Alchemist (stąd „A” na początku nazwy modelowej). Początkowo dostępność była jedynie w krajach Dalekiego Wschodu, ale z czasem nowe karty zawitały również do Polski. Testowaliśmy wtedy dla Was Intel ARC A380 - pierwszy model, jaki można było u nas zakupić. Niestety jego niezbyt imponująca wydajność, w połączeniu z wtedy jeszcze ogromnymi problemami ze sterownikami, nieco do nowych kart zniechęcała. Teraz sytuacja wygląda zgoła inaczej, zatem uznaliśmy, że to idealny moment, aby przetestować dwa pozostałe modele kart Intela – ARC A770 i A750 – dziś zajmiemy się tym pierwszym.



Dawno nie było tak niebiesko w naszym studio foto :)

Intel nie odkrywa koła na nowo – czyli opis architektury XeHPG

Oczywiście nowe karty nie mają żadnego związku z już obecnymi od lat kartami NVIDII czy AMD, ale jednak widać inspirację w projektowaniu, czerpane właśnie od tych głównych konkurentów. Rdzeń kart ARC, mimo wspólnego przedrostka Xe z układami, które od lat widujemy w procesorach Intela (np. Intel Iris Xe), w praktyce nie mają z nimi wiele wspólnego. Wcześniej spotykane jednostki wykonawcze (EU) zastępują tutaj „plastry renderujące” (Render Slice). Każdy z nich (w pierwszej generacji) składa się z czterech Xe-Core, czyli bloków obliczeniowych, które zajmują się głównie rasteryzacją. Na każdy z takich bloków przypada jedna jednostka odpowiedzialna za Ray Tracing, co w rezultacie daje bardzo zbliżoną proporcję tych jednostek (względem tych odpowiedzialnych za rasteryzację), co w kartach zielonych (i znacznie korzystniejszą niż u AMD).



Co ciekawe, Render Slice nie posiada pamięci podręcznej do komunikacji bloków pomiędzy sobą.

Przyglądając się nieco bliżej konstrukcji bloku Xe-Core widzimy, że składa się z dwóch typów jednostek obliczeniowych i każdej posiada 16 sztuk. Jedne odpowiedzialne są za obliczenia wektorowe (Vector Engine), a drugie za sprzętową akcelerację obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją albo raczej jej algorytmami. Tu warto Intela pochwalić, że w tej kwestii dosłownie wyprzedził AMD, które dopiero od miesiąca oferuje karty z takimi jednostkami na pokładzie (Radeony RX7000). Jednostki te przede wszystkim mają pomagać w pełnym wykorzystaniu funkcji Intel XeSS, czyli alternatywy dla DLSS, stosowanego przez NVIDIĘ. Ta technika wymaga dodatkowego omówienia, czym zajmiemy się nieco później.



Intel stanowczo stawia na obliczenia AI - znaczna część rdzenia jest zajmowana przez dedykowane im jednostki XMX.

Obecnie dwie najmocniejsze karty Intela posiadają kolejno siedem „plasterków” w tańszym ARC A750 i osiem w droższym ARC A770 (przekłada się to na 28 i 32 bloki Xe-Core). Warto nadmienić, że GPU wykorzystuje w tym przypadku proces technologiczny 6 nm. Obie mocniejsze karty, podobnie jak wcześniej pokazany tańszy ARC A380, wyposażono w pamięć graficzną GDDR6 (bez X), ale tym razem jest jej więcej, gdyż 8 GB w ARC A750 oraz 8 GB lub 16 GB w modelu ARC A770 (model Intel Limitet Edition reprezentuje ten pojemniejszy wariant). Pamięć pracuje na szynie 256-bit z całkiem przyzwoitą przepustowością 512 GB/s dla modelu z 8 GB i 560 GB/s dla modelu z 16 GB (tu GDDR6 jest wyżej taktowane) – to więcej niż niedawno zaprezentowany RTX 4070 Ti…



Układ XeHPG można bardzo łatwo skalować - zasadniczo Intel mógłby wypuścić kartę, która posiada dwa razy więcej "RS" i która mogłaby konkurować z topowymi RTX 3000.

Ogólnie można odnieść wrażenie, że karty ARC A700 miały konkurować z nieco wyższym segmentem konkurencji, niż obecnie sugeruje to ich cena. Taki stan rzeczy zdają się potwierdzać wymogi zasilania – obie nowe karty potrzebują do działania zestawy przewodów 8 + 6-PIN, co odpowiada potrzebom kart NVIDIA RTX XX70 oraz Radeon RX X700, podczas gdy cenowo nowym kartom Intela bliżej do oczko niższego segmentu.

Specyfikacja dostępnych układów Intel ARC Alchemist

Model Intel Arc A380 Intel Arc A750 Intel Arc A770 8GB Intel Arc A770 16GB Generacja Alchemist Alchemist Alchemist Alchemist Układ graficzny ACM-G11

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) Jednostki cieniujące 1024 3584 4096 4096 Rdzenie Xe 8 28 32 32 Taktowanie GPU 2000 MHz 2050 MHz 2100 MHz 2100 MHz Pamięć wideo 6 GB GDDR6 96-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 15 500 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 186 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 560 GB/s TBP 75 W 225 W 225 W 225 W Cena $139

~949 zł $289

~1449 zł $329

~1799 zł $349

~1899 zł

Limitowana karta Intela jest… malutka?

Ostatnie premiery w świecie kart graficznych nastawiły nas raczej na kupowanie osobnej obudowy dla samej karty graficznej, tymczasem obie karty Intela okazują się być bardzo zgrabne. Dziś skupimy się na tym droższym modelu, który wyróżnia się również wizualnie. Intel postawił sobie za punkt honoru, aby na ich karcie nie dało się dopatrzeć żadnej śrubki – a jak już jakieś będą, to takie, których łatwo nie odkręcicie. Zasadniczo plan się powiódł i faktycznie nowa karta wygląda w tej kwestii wyjątkowo.



Biały kształt odwróconej litery C jest paskiem RGB, zatem karta dba o prezencję również przy klasycznym montażu.

Obudowa jest, co prawda, wykonana całkowicie z plastiku, który połączono na klej i dwustronną taśmę klejącą z zewnątrz (uspokajamy – pod plastikiem czeka na nas kilkadziesiąt, zdaje się, że ponad 50 małych śrubek, jeżeli chcemy kartę całkiem rozebrać), ale spasowanie stoi tu na bardzo wysokim poziomie. O ile nie przyjdzie nam kiedykolwiek wymieniać wentylatora, to w zasadzie można to uznać za zaletę tego modelu (od strony czysto wizualnej). Karta zajmuje dokładnie dwa sloty i nie wystaje poza obrys płyty ATX (27 cm długości). Jest również dokładnie tej samej wysokości, co śledzie PCI-E.



Na szczycie umieszczono podświetlane logo serii – pięknie mieni się na niebiesko i fioletowo.

Wspomniane już wcześniej złącza zasilania 8-PIN + 6-PIN umieszczono klasycznie na szczycie i jest do nich łatwy dostęp (nie sądziliśmy, że kiedykolwiek uznamy to za zaletę, ale konkurencyjne karty często w tej kwestii nie są tak łaskawe ze względu na swój przerośnięty rozmiar). Obok tych złączy wyprowadzono jeszcze możliwość podpięcia dołączonego w zestawie przewodu USB (bezpośrednio do pinów wewnętrznych płyty głównej) – jego wykorzystanie jest niezbędne, jeżeli chcemy personalizować działanie podświetlenia.



Biała listwa na szczycie karty też jest podświetlana – ogólnie dużo tego RGB…

Dwa dosyć skromne (85 mm średnicy) wentylatory produkcji Cooler Master o łożyskach kulkowych owiewają równie skromny radiator z aluminiowym użebrowaniem. Ciepło do radiatora odprowadzają cztery szerokie i płaskie ciepłowody, ułożone na sporych rozmiarów płycie kontaktowej. Ta odbiera ciepło nie tylko z GPU i pamięci, ale również z sekcji zasilania.



Nie zgadniecie – pierścienie wokół wentylatorów też są podświetlane!

Na śledziach Intel wyprowadził dosyć nowoczesny zestaw złączy – mamy do dyspozycji trzy złącza DisplayPort 2.0 oraz jedno HDMI 2.1. Pozornie można by pomyśleć, że oznacza to obsługę wyższych rozdzielczości i odświeżania, niż ma to miejsce na przykładowo takim RTX 4090 (w którym NVIDIA tak skupiła się na zmasakrowaniu wszystkiego innego pod względem wydajności, że zapomniała zaktualizować złącza DisplayPort), ale w praktyce tak nie jest. Standard DisplayPort 2.0 w kartach Intela występuje w trybie UHBR 10, a ten przekłada się na 40 Gbps przepustowości – zatem na tej karcie najszybsze złącze to podobnie (jak w kartach NVIDII) HDMI 2.1 o przepustowości do 48 Gbps.



Intela należy bardzo mocno pochwalić za czarnego śledzia – niebywałe, że potrzeba było 30 lat rozwoju kart graficznych, aby w końcu ktoś na to wpadł!

Karta, jak być może już zdążyliśmy napomnieć, posiada podświetlenie RGB. W zasadzie to posiada więcej tego podświetlenia na centymetr kwadratowy karty niż prawdopodobnie dowolna inna karta graficzna na rynku… Szkoda jedynie, że Intel nie przewidział przeprowadzenia sterowania podświetleniem przez złącze PCI-E i jeżeli nie chcemy korzystać z domyślnej (niebieskawej) kolorystyki, to wnętrze obudowy będzie nam „zdobić” dodatkowy kabelek łączący kartę z płytą główną.



W sumie wygląda nawet imponująco - zakładając, że lubimy świecidełka.

Kultura pracy to nie jest mocna strona kart Intela, ale nie ma tragedii

Chłodzenie kart graficznych w ostatnich latach bardzo mocno się rozrosło, ale dotyczy to w zasadzie tylko topowych modeli, które coraz śmielej zbliżają się do granicy 0,5 kW poboru energii. Tymczasem Intel dla swoich kart ustawił limit 190 W, który można ręcznie podnieść do 228 W, mówimy zatem o zapotrzebowaniu zbliżonym do kart z serii RTX 3060 Ti (lub RX 6600 XT). Taką ilość ciepła faktycznie z powodzeniem udawało się zwykle odprowadzać z pomocą 2-slotowego chłodzenia. Pozostaje jednak pytanie, czy uda się to zrobić bez przesadnego zwiększania głośności pracy chłodzenia.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 24 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 40

36 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

37 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40

37 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 41

37 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 41

40 [OC] Intel ARC A770

Intel Limited Edition 45

41 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

43 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 47

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 48

44 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Okazuje się, że chłodzenie Intela dalekie jest od tego, co chociażby oferują bardziej prądożerne RTX 3070. Wynik na poziomie nieco w sumie większego, ale znacznie mocniejszego Radeona RX 7900 XT nie jest tutaj przesadnie dobrą wiadomością, jednak trzymając się wartości bezwzględnych należy uznać, że nie jest to głośne chłodzenie (po prostu konkurencja ma ciszej pracujące karty o podobnym poborze energii).



Wentylatorki od Cooler Mastera radzą sobie całkiem nieźle jak na tak kompaktową konstrukcję.

Karta osiąga około 71°C na GPU oraz 75°C na pamięciach oraz „hot spocie”, pobierając te fabrycznie ustawione 190 W energii – wentylatory wtedy kręcą się z prędkością 1550 RPM, zatem mają jeszcze sporo zapasu, który chętnie wykorzystują po podkręceniu. Jeżeli na to się zdecydujemy, to karta robi się już bardzo ciepła (79°C na GPU i 82-83°C na pamięciach/HS) i znacznie głośniejsza (2000 RPM).

Podkręcanie dostępne tylko przez sterownik i niewiele daje

Model ARC A770 Limited Edition od Intela udało nam się podkręcić o około 5%, co przełożyło się na zbliżony temu wzrost wydajności w grach. Na potrzeby 3DMarków względnie stabilne okazało się nawet 10% podkręcenia (stąd tam większy przyrost wydajności), ale gry niestety szybko zweryfikowały prawdziwy potencjał podkręcania nowych GPU Intela.

Pomiar wydajności Intel ARC A770 po podkręceniu

[FPS], 1080p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) Intel ARC A770

ustawienia domyślne 29

24 Intel ARC A770

OC (64MHz) 31

25 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) Intel ARC A770

ustawienia domyślne 47

39 Intel ARC A770

OC (64MHz) 49

40 Spider-Man Remastered

(Ultra, RT ON) Intel ARC A770

ustawienia domyślne 64

48 Intel ARC A770

OC (64MHz) 66

50 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Taki przyrost mógłby nawet cieszyć, gdyby nie to, że został okupiony drastycznym wzrostem zapotrzebowania na energię. Ale o tym na koniec recenzji. Ogólnie powoli musimy ponarzekać na panel sterownika Intel, za pomocą którego kartę podkręcamy (inne aplikacje albo karty nie wykrywają, albo są wysoce niestabilne). Otóż nie mamy zupełnie możliwości podkręcania pamięci! A jak pewnie wiecie, to całkiem sporo potrafi dać w przypadku kart z GDDR6.



Miło, że Intel odblokował też sterowanie napięciem – bez niego karta nie podkręca się nawet o 10 MHz…

Największa bolączka kart Intel ARC to nadal ich sterownik…

O tym, jak złe są sterowniki kart Intel ARC, słyszał już pewnie każdy. Zespołowi Intela trzeba oddać, że stanowczo problemu nie lekceważą i z każdą kolejną edycją sterownika widać wyraźny przyrost wydajności. W grudniu w końcu udało się niemal całkowicie zażegnać problem z emulacją działania DirectX 9.0 w starszych grach, co ucieszy zwolenników CS:GO (zdaje się ostatniej gry, w którą nadal ktoś gra, a która używa DX9.0 i wymaga więcej niż 100 FPS do przyjemnego grania). Niemniej dużo uporczywie zgłaszanych spraw jest nadal ignorowanych, a największą z nich jest samo UI panelu sterowania (czyli jego interfejs).



Może i wygląda świeżej od panelu NVIDII, ale oferuje tylko mały ułamek zakresu regulacji, jaki znajdziemy w kartach zielonych.

Wyobraźcie sobie, że panel ten odpala się zawsze oraz tylko i wyłącznie jako nakładka pełnoekranowa! Okienek panelu nie można przesuwać ani zmieniać ich rozmiaru (można tylko wybrać jedną z 9 pozycji). Kiedy panel jest wyświetlony, nie można nic innego robić (w systemie lub grze), a jego minimalizacja go w zasadzie zamyka, zatem ponowne jego odpalenie zajmuje kilka sekund… Brzmi jak koszmar? Nim właśnie jest. A to dopiero początek, bo nawet nie zaczęliśmy omawiać tego, jak panel jest ułożony i co faktycznie można w nim robić (oraz czego nie można – chociażby kontrolować miliarda diod RGB, które Intel umieścił na swojej karcie).



Śladem AMD Intel dołożył do swojego panelu sterowania moduł nagrywania i streamowania - jest nawet funkcja "wyróżnionych fragmentów".

Układ ustawień jest wysoce nieintuicyjny, a części z istotnych przełączników nie uświadczymy wcale. Przykładowo nie można odgórnie wyłączyć synchronizacji pionowej... Jeżeli przyzwyczailiście się do korzystania z funkcji, takich jak DSR (wirtualna wyższa rozdzielczość), to również możecie o tym zapomnieć. Ogólnie czuć, że jest to wysoce jeszcze niedopracowany produkt, zwłaszcza że często potrafi się nagle sam z siebie wyłączyć (zwłaszcza podczas korzystania z modułu nagrywania...). O tyle dobrze, że w najnowszej wersji panelu pojawiła się i zdaje się, że działa opcja automatycznej aktualizacji - w listopadzie jedyne co mieliśmy, to link do strony pobierania, która nie uwzględniała nawet sterowników beta... Ale dość już znęcania się – pora na testy.



To najważniejsza funkcja sterowników Intela ;)

Jak testowaliśmy kartę Intel ARC A770

Zaznaczamy na wstępie, że część wyników pozostałych kart (poza omawianym ARC A770) pochodzi z początku grudnia 2022, zatem została wykonana na wcześniejszej niż obecna wersji sterowników. Wyrywkowo sprawdziliśmy wybrane karty na nowszych sterownikach, ale nie zauważyliśmy różnic - można zatem założyć, że wyniki będą wystarczająco aktualne.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 527.56 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz Adrenaline 22.12.1 dla Radeonów. Nasz główny bohater otrzymał sterownik 31.0.101.4032 z 21 grudnia 2022. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR - to krytycznie ważne, aby ta funkcja była aktywna, gdyż bez niej karty Intela nadal tracą dramatycznie na wydajności. Dobra wiadomość jest taka, że nawet bardzo stare komputery (wystarczy PCI-E 3.0) mają dla niej wsparcie, więc trzeba się tylko upewnić, czy Re-Bar jest aktywny.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13 357 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 11 972 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 [OC] Intel ARC A770

Intel Limited Edition 7063 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6657 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 12 641 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 [OC] Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6765 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6319 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

Testy syntetyczne plasują nowego Intela ARC A770 bardzo wysoko – na poziomie 50% droższego RTX 3070 oraz wyraźnie powyżej nieco tylko wyżej wycenionego RX 6700 XT. Biorąc pod uwagę, że od obu tych kart posiada więcej pamięci graficznej (co przekłada się liniowo na ilość modów do Skyrima, jakie uda się jednocześnie uruchomić), zaczyna to wyglądać na bardzo ciekawą propozycję!

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 5728 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 4976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 [OC] Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2454 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2331 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 15 894 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 [OC] Intel ARC A770

Intel Limited Edition 7415 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6881 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Dwa kolejne benchmarki korzystające z API DXR, a co za tym idzie ze śledzenia promieni, pokazują słuszność decyzji o wydzieleniu większej liczby jednostek odpowiedzialnych za takie obliczenia. Co prawda NVIDIA RTX 3070 zdołał odskoczyć wydajnością (co z kolei pokazuje doświadczenie, jakie NVIDIA zdążyła na tym polu zdobyć przez ostatnie 3 generacje kart RTX), ale już Radeony zostały mocno zdemolowane. Karta Intela po podkręceniu zaczyna pukać do drzwi Radeona RX 6800. Pytanie, czy tak samo będzie to wyglądać w grach, pod które nie da się tak łatwo zoptymalizować sterowników, jak ma to miejsce w przypadku 3DMarków?

Testy Intel ARC A770 16 GB w grach – czy jest tak dobry, jak to 3DMarki rysują?

Procedurę testową musieliśmy nieco zmodyfikować, ze względu na to, że Callisto Protocol zwyczajnie odmawiał posłuszeństwa w testowanych przez nas ustawieniach graficznych z kartą Intela. To o tyle ciekawe, że na poprzednich sterownikach było wszystko w porządku… Ale pokazuje to dobrze, że karty Intela nie gwarantują jeszcze tak gładkiego doświadczenia, jak ma to miejsce w przypadku kart AMD czy NVIDII. W zamian za Callisto Protocol wrzuciliśmy z powrotem do procedury grę Counter-Strike, aby zweryfikować wydajność w DX9. Testy przeprowadziliśmy w dwóch rozdzielczościach, do których można przyjąć, że Intel ARC A770 się nadaje – 1080p i 1440p.

Assassin's Creed: Valhalla

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 113

77 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color Red Devil 96

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Nvidia ref. 84

61 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 79

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Pheonix 74

56 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 72

52 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 61

46 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

43 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 26

20 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

16 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0, FSR Q] ASUS TUF Gaming OC 24

17 AMD Radeon RX 6400

[FSR Q] ASUS Dual 22

13 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0, FSR Q] ASUS Dual 20

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 143

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 58

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przygody Assasynów od jakiegoś czasu są mocną stroną kart AMD i mamy tego teraz potwierdzenie (że to nie NVIDIA wypada słabo) – ARC A770 prezentuje w tym tytule wydajność na poziomie podobnie wycenionego RTX 3060 oraz (znacznie) tańszego RX 6600. Tak to przynajmniej wygląda w rozdzielczości 1440p, ponieważ w FHD proporcje wypadają jeszcze gorzej dla Intela. Niemniej pograć można, nawet w tych najwyższych ustawieniach w 1440p bez najmniejszego problemu.

Cyberpunk 2077

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 38

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Pheonix 30

23 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 29

24 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 26

18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 22

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 21

16 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 21

13 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 15

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 23

17 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 20

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 to z kolei gra preferująca karty zielonych i to również zostało potwierdzone. Taka ilość śledzenia promieni, jaką CDProjekt RED zaimplementował w tym tytule, faktycznie wymaga RTX’a do przyjemnego działania i nawet w FHD karta Intela zmaga się z utrzymaniem 30 FPS. Pocieszać się może tym, że udało jej się niemal zrównać z Radeonem RX 6800 w rozdzielczości 1440p – obie karty oferują tam niegrywalne (bez aktywowania FSR Performance) 20 klatek na sekundę.

Dying Light 2

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 51

40 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 47

39 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 43

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 41

32 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

28 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 32

25 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 26

22 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 54

40 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25

16 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 19

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2 to ponownie tytuł świeży, zatem ciężki pod względem śledzenia promieni. Tym razem jednak karta niebieskich daje radę pokonać RTX 3060 i znacząco wyprzedza RX 6700 XT. Do przyjemnego grania jednak i tak potrzebny będzie upscaling – w tym przypadku można skorzystać ze sprzętowej implementacji XeSS, która oferuje nieco lepszą jakość obrazu w ruchu (śladem DLSS) od tego, co uświadczymy aktywując FSR 2.0. Przypominamy, że o tym niżej napiszemy nieco więcej.

Elden Ring

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 124

97 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 121

92 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 98

71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 97

75 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 80

62 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 69

53 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 60

59 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 58

48 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 58

46 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 52

42 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 49

39 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 41

34 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 39

32 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 31

26 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 30

25 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 24

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 139

100 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 131

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

59 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 73

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

51 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 60

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najlepsza gra roku 2022 padła ofiarą ułomności sterowników Intela – brak możliwości wyłączenia synchronizacji odświeżania oznacza konieczność grania z limitem 60 FPS… To też widać na wykresach i po złośliwości można by powiedzieć, że w tej grze Intel ARC A770 zrównał się z GTX 1660 Super i RTX 3050… W 1440p już limit klatek aż tak nie przeszkadza, zatem karta zbliża się do swojej właściwej pozycji na wykresie, depcząc po piętach RTX 3060.

Far Cry 6

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 96

73 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 95

77 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 87

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS ref. 82

70 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 81

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 66

55 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 60

50 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 17

5 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 81

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 68

28 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6 to kolejny ciekawy przypadek, który na obecnych sterownikach nie jest zbyt przyjemną grą do grania – średni FPS może wyglądać całkiem dobrze (na poziomie RTX 3060, a w 1440p nawet blisko RTX 3060 Ti), ale cóż z tego, skoro co chwilę przeszkadzają nam mikroprzycięcia (co widać po odczytach 1% Low FPS).

Forza Horizon 5

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 102

87 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 92

74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

68 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 78

63 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 70

59 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 64

55 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 43

36 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

31 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

20 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 22

15 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 16

12 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 13

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

82 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

Gigabyte Eagle 55

47 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 działa całkiem przyzwoicie na nowych kartach Intela. ARC A770 bez problemu przegania RTX 3060, ale to Radeony wypadają w tym tytule korzystniej i ARC musi uznać wyższość tańszego RX 6650 XT. Grać można bardzo przyjemnie w 1080p, ale również 1440p będzie znośne, zwłaszcza jeżeli skorzystamy z upscalingu FSR.

Marvel's Spider-Man Remastered

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 72

56 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 66

47 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 65

50 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 63

49 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 49

33 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 45

29 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47

30 AMD Radeon RX 6600

[FSR Q] MSI MECH 2X 34

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 81

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

56 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 61

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

43 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 57

46 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 53

37 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 23

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pierwsza wydana na PC odsłona przygód Spider-Man’a to powrót do mocnego obciążenia jednostek odpowiedzialnych za śledzenie promieni. Intel zdołał nie tylko wyprzedzić RTX 3060, ale również znacznie pokonać Radeona RX 6700 XT. Granie jest możliwe nawet bez aktywowania XeSS w rozdzielczości 1440p, ale stanowczo nabywcom tego modelu polecamy wypróbować upscaling Intela.

Metro Exodus Enhanced Edition

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 55

34 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 48

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 43

29 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 42

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 35

23 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 34

25 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 28

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 75

53 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 33

23 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 30

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 26

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wzmocniona wersja gry Metro 2033: Exodus dosłownie wymaga do działania karty z obsługą śledzenia promieni i, co zaskakujące, karta Intela wypada tym razem wręcz wyśmienicie – pokonanie RTX 3060 Ti oraz zrównanie się z RX 6800 to stanowczo imponujący wynik, choć w praktyce granie przyjemne jest tylko w rozdzielczości FHD (ten tytuł nie wspiera ani FSR, ani XeSS).

Microsoft Flight Simulator

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 107

85 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 93

76 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 91

58 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 81

70 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 76

65 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 72

51 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 64

52 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

37 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 50

37 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 43

24 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 30

23 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 30

22 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 22

16 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 17

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

86 AMD Radeon RX 6800

AMD 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 71

61 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 65

57 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 57

49 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Symulator lotów od Microsoft również zdaje się lubić z kartami Intel ARC – karta działa bez zarzutów i pokonuje RTX 3060 oraz zbliża się do RX 6650 XT. Pograć można bez problemu nawet w 1440p, jako że nie jest to tytuł wymagający ogromnych wartości FPS.

Red Dead Redemption 2

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

49 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 65

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 64

38 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 51

31 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 50

36 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

19 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 41

23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

19 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

21 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 31

11 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 23

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

66 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

39 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 55

33 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 41

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatni z dużych tytułów zaskakuje bardzo mocno – mimo iż gra nie korzysta ze śledzenia promieni, to udaje się mocno zagrać na nosie AMD i ARC A770 pokonuje w tej grze Radeona RX 6700 XT. Poległ również GeForce RTX 3060 Ti, co nie było dotychczas częstym widokiem. Ogólnie w ten tytuł zagramy w najwyższych ustawieniach dosyć przyjemnie nawet w 1440p (a w razie potrzeby można się wspierać FSR).

Counter Strike: Global Offensive

1080p, ustawienia niskie, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 814

292 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 693

245 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 669

276 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 642

219 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 618

291 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 605

208 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 581

274 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 574

219 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 564

216 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 526

261 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 504

242 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 416

215 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 398

245 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 329

189 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 271

144 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 153

91 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pierwsza z gier e-sportowych to wspomniany na wstępie pogromca ARCów – Counter-Strike: Global Offensive. Okazuje się, że Intel nie zmyślał i faktycznie od wydania grudniowych sterowników wydajność ich karty jest dokładnie taka, jak być powinna – czyli pomiędzy RTX 3060 a RTX 3060 Ti (a patrząc na minimalny FPS, wynikający z GPU w tym przypadku, to nawet bliżej mu do RTX 3070).

Call of Duty: Warzone (Battle Royale)

1080p, ustawienia niskie, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 167

125 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 156

112 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 148

88 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 141

116 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 125

109 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 121

101 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 110

69 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 100

66 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 80

66 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 63

52 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 57

41 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 37

28 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Call of Duty: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 194

135 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 194

134 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 105

65 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nadal popularnego Warzone mieliśmy nawet nie pokazywać, ale ponownie udało nam się napotkać problemy z stabilnością czasu klatek, co widać na wykresie. Nie był to problem taki uciążliwy, jak w Far Cry 6, ale realnie wpływał na przyjemność z rozgrywki i w praktyce lepiej grało nam się nawet na RTX 3050 niż na testowanym tu ARC A770. Co ciekawe, problem ten zniknął całkowicie, gdy aktywowaliśmy wyższe detale i rozdzielczość… W takim przypadku karta Intela plasuje się bardzo blisko RTX 3060 Ti oraz RX 6650 XT.

Czy DLSS ma realnego przeciwnika? Czyli co to Intel XeSS

Intel za punkt honoru postawił sobie wejść na rynek GPU, oferując nie mniej funkcjonalności niż konkurencja, zatem musiał opracować swój odpowiednik DLSS NVIDII (FSR oczywiście działa na kartach Intela, tak jak na wszystkich innych). Funkcja ta wykorzystuje jednostki macierzowe, o których pisaliśmy na wstępie, aby generować obraz o rozdzielczość wyższej niż wejściowa. Sposób działania tej techniki jest nieco inny od tego, co widzimy w DLSS 2, co objawia się obrazem w pewnych aspektach (jak obsługa cienkich linii) lepiej, ale w innych (jak ostrość obrazu w ruchu) gorzej. Subiektywnie w naszej opinii, XeSS (bo to o nim mowa) realizowany sprzętowo plasuje się bliżej programowo realizowanego FSR 2 niż DLSS 2, ale widzimy tu spory potencjał - ostatecznie pierwsze generacje zarówno DLSS, jak i FSR również pozostawiały wiele do życzenia.

Powyżej możecie sprawdzić, jak XeSS wypada w praktyce. Dla rozdzielczości FHD zalecamy raczej z niego nie korzystać, chyba że w trybie Wysokiej Jakości. Natomiast w 1440p radzi sobie już znacznie lepiej i nawet profil Zbalansowany oferuje przyzwoitą jakość obrazu, jednocześnie znacznie podnosząc wydajność.

Pomiar wpływu XeSS na wydajność - Spider-Man Remastered

[FPS], 1440p, najwyższe detale bez RT, więcej=lepiej

1440p + TAA

ustawienia domyślne 95

61 Intel XeSS Ultra Quality 100

64 Intel XeSS Quality 105

66 Intel XeSS Balans 114

69 Intel XeSS Performance 118

73 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Jak widać przyrosty nie są małe, choć oczywiście zależą od gry i ustawień - przykładowo w tym samym Spider-Manie po aktywowaniu najwyższych ustawień śledzenia promieni dobijamy do limitu możliwości procesora i XeSS (ani inne metody upscalingu) nie zwiększają wydajności. Na koniec jeszcze mała uwaga - XeSS może być również realizowany programowo (można z niego korzystać na kartach NVIDII i AMD), ale stanowczo odradzamy tak czynić - na kartach bez jednostek XMX efekt działania XeSS jest znacznie gorszy (w kwestii jakości obrazu).

Nowe formy synchronizacji pionowej - rewolucja czy pic na wodę i fotomontaż?

Kolejną nowością, którą do świata gier wnoszą karty Intela, jest nowa technika synchronizacji pionowej. Intel Smooth Sync (tak się nazywa) pozwala redukować efekt rozrywania ekranu bez dodawania opóźnienia, które generuje klasyczna synchronizacja. Pozwala też obejść limit odświeżania naszego monitora, jaki wiąże ogranicza rozwiązania, takie jak G-Sync czy Free-Sync. Haczyk tkwi w tym, że to w zasadzie nie ma żadnego związku z synchronizacją, a jedynie "szczwane algorytmy" rozmydlają miejsce łączenia klatek wyświetlanych w ramach jednego odświeżenia. Co zaskakujące, funkcja ta faktycznie działa całkiem dobrze i jeżeli się na niej nie skupiamy, to faktycznie można odnieść wrażenie, że VS działa, mimo że nie jest aktywny.



Zwróćcie uwagę na to, jak karta Intela próbuje wygładzić miejsce rozdarcia na ekranie, ale nie robie tego na elementach, które w danej scenie są statyczne.

Oczywiście na kartach Intela również można korzystać z protokołu VESA Adaptive Sync (z którego korzystają FreeSync oraz G-SYNC Compatible) - na kartach Intel ARC taki typ synchronizacji nazywa się Smart VSync

Intel ARC A770 jeszcze mniej spójnie niż w grach wypada w zastosowaniach profesjonalnych

Zakładając, że granie jest dla Was tylko dodatkiem i szukacie dobrej, ale niedrogiej karty do pracy z wideo lub grafiką, to Intel ARC może jawić się jako ciekawa propozycja – zwłaszcza ze względu na 16 GB pamięci graficznej oraz sprzętowy enkoder AV1. Testy zdają się tę teorię potwierdzać, przynajmiej w kontekście edycji wideo.

Pomiar szybkości renderowania wideo w H.265 [HVEC]

[sekundy], klip 4K, 60 FPS, 60s (3600 klatek), 80 000 kbps, mniej=lepiej

GeForce RTX 4090 FE 12 GeForce RTX 4080 FE 17 Radeon RX 7900 XTX 23 GeForce RTX 4070 Ti 24 Radeon RX 7900 XT 26 GeForce RTX 3090 Ti 28 Intel ARC A770 30 Radeon RX 6900 XT 36

Pomiar szybkości renderowania wideo w AV1

[sekundy], klip 4K, 60 FPS, 60s (3600 klatek), 80 000 kbps, mniej=lepiej

GeForce RTX 4090 FE 13 GeForce RTX 4080 FE 17 GeForce RTX 4070 Ti 24 Intel ARC A770 27

Karta nie tylko wspiera kodek AV1, ale sam enkoder okazuje się być zaskakująco szybki - realnie konkuruje z kilkukrotnie droższymi kartami! Sprzęt ten możliwe, że docenią streamerzy – obecnie to faktycznie najtańsza opcja na wysokiej jakości streamowanie rozgrywki na platformy wspierające AV1. Poniżej próbka obrazu nagrana bezpośrednio na samej karcie Intel ARC A770 z ograniczeniem Bitrate do 3500 Kbps (limit dla YouTube).

Nienajgorzej też wygląda kwestia pracy z renderingiem grafiki – taki Blender 3.4, jak już otrzymał wsparcie dla sprzętowej akceleracji dla kart Intela, to okazuje się lubić je bardziej od kart AMD! W tej kwestii jednak NVIDIA ze swoim CUDA i tym bardziej OPTIX pozostaje zupełnie poza zasięgiem obu konkurentów.

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

[OPTIX] 10,75 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OPTIX] 13,54 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

[OPTIX] 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[OPTIX] 18,42 NVIDIA GeForce RTX 3080

[OPTIX] 21,00 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[OPTIX] 27,34 NVIDIA GeForce RTX 3070

[OPTIX] 28,27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

[OPTIX] 30,73 NVIDIA GeForce RTX 3060

[OPTIX] 42,23 AMD Radeon RX 7900 XTX

[HIP] 45,98 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OPTIX] 52,76 AMD Radeon RX 7900 XT

[HIP] 53,32 AMD Radeon RX 6900 XT

[HIP] 59,94 NVIDIA GeForce RTX 2060

[OPTIX] 60,72 AMD Radeon RX 6800 XT

[HIP] 63,45 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 72,85 AMD Radeon RX 6800

[HIP] 81,16 AMD Radeon RX 6700 XT

[HIP] 104,16 AMD Radeon RX 6650 XT

[HIP] 134,91 AMD Radeon RX 6600

[HIP] 156,53 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

[OPTIX] 177,9

Pozostałe testy z aplikacji profesjonalnych są już bardzo nieprzychylne nowym kartom graficznym. Tu prawdopodobnie dopiero kolejna odsłona pakietu SPECviewperf, uwzględniająca zaktualizowane wersje aplikacji, pozwoli uczciwie ocenić wydajność kart Intela. Obecnie wygląda to miejscami bardzo źle.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 198 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 121 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 67

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 AMD Radeon RX 6800

AMD 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 59 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 129 AMD Radeon RX 6800

AMD 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 63

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 76 AMD Radeon RX 6800

AMD 67 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 452 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 405 AMD Radeon RX 6800

AMD 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 177

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 68 AMD Radeon RX 6800

AMD 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - SNX-04

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 693 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 653 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 577 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 547 AMD Radeon RX 6800

AMD 415 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 382 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 379 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 335 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 29 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 23 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 17 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 35

Intel ARC A770 to faktycznie miała być karta z wysokiego segmentu – to widać po poborze energii

Na koniec jak zwykle sprawdziliśmy, ile cennego obecnie prądu potrzebuje ARC A770. Ku naszemu zaskoczeniu karta nie należy do specjalnie oszczędnych – nawet pomimo korzystania z niższego od bezpośredniej konkurencji procesu technologicznego.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 - 4K Ultra + RT Ultra [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 403 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 455 [OC] Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 459 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 507 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 342 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 394 [OC] Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 396 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 408 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Pobierając podobną ilość energii, co RTX 3060 Ti lub RX 6700 XT, oferuje zwykle wydajność bliższą RTX 3060 lub RX 6600 XT. To w przypadku gier, gdyż podczas renderingu trzyma poziom zapotrzebowania RTX 3070 Ti oraz RX 6800 (tego drugiego, przypominamy, zdołała w tym teście pokonać). Zupełnie natomiast nie ma sensu karty Intel ARC A770 podkręcać – podniesienie zużycia energii o ponad 20% (dla samej karty) nie jest warte zyskania 5-10% wydajności.



Przynajmniej wygląd udało się dopracować na premierę :)

Czy to dobry czas, aby inwestować w karty Intel ARC, a konkretnie model A770?

Po wstępnych testach, które przeprowadziliśmy w listopadzie minionego roku, mieliśmy znacznie gorsze zdanie o karcie Intela niż to, które ostatecznie wyrobiliśmy sobie kończąc powyżej opisaną turę testów. Widać, że jest to produkt cały czas intensywnie poprawiany i szlifowany. Nie spodziewamy się, aby wydajność podniosła się znacząco, ale Intel prawdopodobnie wyciągnął już cenną lekcję, której efekty ujrzymy w nadchodzących (być może jeszcze w tym roku) Intel ARC Battlemage (czyli drugiej generacji kart Intela)

Uśredniona wydajność w testach w grach

1080p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

~2799 zł 142% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

~2099 zł 116% AMD Radeon RX 6700 XT

~2199 zł 116% Intel ARC A770 16GB

~1899 zł 100% NVIDIA GeForce RTX 3060

~1799 zł 97% AMD Radeon RX 6650 XT

~1699 zł 96% AMD Radeon RX 6600

~1299 zł 78% NVIDIA GeForce RTX 2060

~1399 zł 77% NVIDIA GeForce RTX 3050

~1349 zł 71%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

~2799 zł 132% AMD Radeon RX 6700 XT

~2199 zł 112% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

~2099 zł 109% Intel ARC A770

~1899 zł 100% NVIDIA GeForce RTX 3060

~1799 zł 90% AMD Radeon RX 6650 XT

~1699 zł 83% NVIDIA GeForce RTX 2060

~1399 zł 72% AMD Radeon RX 6600

~1299 zł 68% NVIDIA GeForce RTX 3050

~1349 zł 67%

Wydajność, jaką karta ARC A770 oferuje w grach, całkiem dobrze uzasadnia jej obecną cenę (1900 zł za wersję z 16 GB RAM, ale w praktyce bardziej opłaca się model z 8 GB za 1790 zł). Większość starszych gier będzie działać z płynnością zbliżoną do RTX 3060 lub RX 6600 XT, podczas gdy w nowszych grach dosyć konsekwentnie przeganiamy owego RTX’a, a gdy korzystamy ze śledzenia promieni, to nawet RX 6700 XT może czuć się zagrożony! W skrócie karta Intela oferuje wyższą wydajność w niższej cenie od kart NVIDII oraz AMD. Niestety to tylko pierwsza strona tej monety.

Intel nadal musi sporo poprawić w swoim oprogramowaniu – w kwestii interfejsu, ale również od strony stabilności działania gier i aplikacji

Jak mogliście się przekonać, nawet spośród naszych dwunastu testowanych gier, aż dwie miały problem z mikroprzycięciami, a do tego jedna (trzynasta gra) zupełnie odmówiła współpracy. To nie są dobre proporcje dla produktu, który niebawem będzie świętować pierwsze urodziny… Mozolnie również Intelowi idzie poprawianie interfejsu użytkownika, co czasem odbija się czkawką w grach (jak Elden Ring).



ARC A770 przetestowany, teraz bierzemy się za drugiego nicponia!

Nasza finalna ocena jest równie wypośrodkowana, co odczucia z użytkowania karty Intela – gdyby oceniać sam sprzęt/wydajność, to spokojnie ocena byłaby pół oczka wyższa. Te karty skrywają spory potencjał i jest to stanowczo dobry oraz potrzebny ruch w branży. Nie jest to jednak na dziś dzień karta dla każdego. Jeżeli czytacie ten artykuł, to prawdopodobnie zaliczacie się do elitarnego grona, które zdoła ujarzmić humory ARCa, ale raczej nie polecajcie tej karty synowi koleżanki z pracy w ramach składania komputera na pierwszą komunię…

Opinia o Intel Arc A770 Limited Edition Plusy W rasteryzacji wydajność zbliżona do podobnie wycenionych kart AMD i wyższa od tej w kartach NVIDII,

z aktywnym Ray Tracingiem znacznie wyższa wydajność od podobnie wycenionych kart AMD (i zbliżona do kart NVIDII),

16 GB pamięci GDDR6,

dobrze działająca alternatywa dla DLSS w formie XeSS,

obsługa kodowania AV1,

przyzwoita kultura pracy,

niewielkie rozmiary fizyczne,

mnóstwo RGB (w modelu Limitet Edition), Minusy Niepraktyczny, wybrakowany i niestabilny panel sterowania,

wydajność w niszowych i świeżo wydanych grach potrafi negatywnie zaskoczyć,

rozczarowująca wydajność w zastosowaniach poza grami,

wysoki pobór energii względem oferowanej wydajności,

niewielki realny potencjał podkręcania, okupiony znacznym wzrostem zużycia energii,

sterowanie RGB wyprowadzone przez osobny przewód, podpinany do płyty głównej.