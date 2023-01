Zeszłoroczna generacja kart graficznych Intel ARC w końcu doczekała się istotnej poprawy w sterownikach, której dodatkowo towarzyszyła znacząca obniżka cen w sklepach. Czy Intel ARC A750 za 1450 zł podbije niski (kiedyś średni) segment cenowy? Zapraszamy do recenzji!

Po otrząśnięciu się z dużych premier sprzętowych, jakie miały miejsce w listopadzie i grudniu, przyszła pora, aby spokojnie przyjrzeć się wprowadzonym na nasz rynek w tym samym czasie kartom graficznym Intela. Niedawno mogliście zapoznać się z naszym testem Intel ARC A770 Limited Edition, zatem najmocniejszej karty z generacji Intel Alchemist. Teraz przyszła pora na jego tańszego, ale znacznie lepiej wycenionego brata - Intel ARC A750 Limited Edition.



Z tej strony może i tego nie widać, ale to dwie różne karty!

Intel ARC A750 Limited Edition wygląda jak A770 Limited Edition, tylko że bez RGB

Jeżeli interesuje Was, co dokładnie skrywa się wewnątrz układu Intel ARC Alchemist, to odsyłamy Was do recenzji wspomnianego wcześniej Intel ARC A770 Limited Edition. Opisujemy tam działanie mikroarchitektury Intel XeHGP i skalowalność tego rozwiązania. W kwestii karty Intel ARC A750 istotne jest to, że posiada ona dokładnie jeden „Render Slice” mniej niż jej starszy brat oraz że występuje tylko w wersji 8 GB (z nieco niższym taktowaniem tychże pamięci GDDR6).



Obie karty są niemal identyczne – przynajmniej do czasu podłączenia zasilania.

Pod względem budowy zewnętrznej tańsza karta na pierwszy rzut oka nie różni się od swojego droższego rodzeństwa. Wymiary są identyczne (27x11x4 cm), podobnie jak waga (1,06 kg). Jedyne, co wyróżnia tańszy model, to zamiana pasków RGB na „zwyczajne”, chromowane paski. Oznacza to w skrócie, że karta nie posiada żadnego RGB. Jedyne, co jest w przypadku ARC A750 podświetlane, to napis „Intel ARC” na szczycie karty.



Ten oto napis jest podświetlany na biało – nie można nim w żaden sposób sterować.

Intel ARC A750 wymaga takiego samego zasilania, co ARC A770 – duetu przewodów 8-PIN i 6-PIN. Identycznie zresztą prezentuje się TGP karty na poziomie 225 W, choć tu również fabrycznie jest ono ustawione na 190 W (i w ramach podkręcania można odblokować całe 225 W). Identyczne są również złącza wideo – 3x DisplayPort 2.0 (40 Gbps) oraz jedno HDMI 2.1 (48 Gbps).



Wentylatory w tej karcie również pochodzą od Cooler Mastera.

Układ chłodzenia pod plastikową obudową jest również identyczny – miedziana płyta połączona czteroma ciepłowodami z dosyć skromnym aluminiowym radiatorem odprowadza ciepło z GPU, vRAM i VRM. Za pozbywanie się ciepła z karty z kolei odpowiadają dwa wentylatory o średnicy 85 mm. Znamy producentów, którzy tylko za takie zmiany (wyrzucenie RGB) potrafią odliczyć te $40, o które Intel taniej wycenił ARC A750 względem 8-gigabajtowej wersji ARC A770…



Tak naprawdę powyżej widoczny jest ARC A770 - różnica sprowadza się zasadniczo do drugiej warstwy (pierścienie RGB), której ARC A750 nie posiada.

Specyfikacja dostępnych układów Intel ARC Alchemist

Model Intel Arc A380 Intel Arc A750 Intel Arc A770 8GB Intel Arc A770 16GB Generacja Alchemist Alchemist Alchemist Alchemist Układ graficzny ACM-G11

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) Jednostki cieniujące 1024 3584 4096 4096 Rdzenie Xe 8 28 32 32 Taktowanie GPU 2000 MHz 2050 MHz 2100 MHz 2100 MHz Pamięć wideo 6 GB GDDR6 96-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 15 500 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 186 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 560 GB/s TGP 75 W 225 W 225 W 225 W Cena $139

~949 zł $289

~1449 zł $329

~1799 zł $349

~1899 zł

To samo chłodzenie przy mniejszym poborze energii oznacza wyższą kulturę pracy

Poprzednio testowany ARC A770 nie zrobił na nas piorunującego wrażenia w kwestii kultury (mając na uwadze jego wydajność). ARC A750 wypada nieco lepiej, co sugeruje, że jednak pobiera odczuwalnie mniej energii niż mogłoby to wynikać z samego TGP. Ostatecznie obie karty nie są przesadnie głośne.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 40,9

39,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 41,1

37,1 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 41,2

39,8 [OC] Intel ARC A750

Intel Limited Edition 44,1

40,5 [OC] Intel ARC A770

Intel Limited Edition 44,6

41,0 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 47,5

43,8 Legenda / / / 50 cm od karty

/ / / w zamkniętej obudowie

Temperatura pracy ARC A750 Limited Edition mieści się znacznie poniżej limitu ustalonego przez producenta, choć przyznamy, że wartości na poziomie 75-80°C nie wyglądają komfortowo. Chłodzenie podczas pracy utrzymuje około 10% niższe obroty niż w mocniejszym ARC A770 (zwykle poniżej 1500 RPM). Po podkręceniu karta rozgrzewa się o 5°C bardziej, a chłodzenie zaczyna się już robić donośne (1800-1900 RPM).

Podkręcanie pozornie niewiele daje, ale okazuje się, że często możemy dogonić ARC A770!

Nasz model wykazał się bardzo słabym potencjałem podkręcania (ledwie 40 MHz), ale mimo tego w kilku grach to wystarczyło, aby domknąć lukę pomiędzy dwoma najmocniejszymi kartami Intela. Ponownie jest to zabieg okupiony nie tylko spadkiem kultury pracy, ale również znacznym wzrostem poboru energii.

Pomiar wydajności Intel ARC A750 po podkręceniu

[FPS], 1080p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) Intel ARC A750

ustawienia domyślne 27

23 Intel ARC A750

OC (40 MHz) 28

24 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) Intel ARC A750

ustawienia domyślne 46

35 Intel ARC A750

OC (40 MHz) 49

37 Spider-Man Remastered

(Ultra, RT ON) Intel ARC A750

ustawienia domyślne 55

35 Intel ARC A750

OC (40 MHz) 57

36 Legenda średni FPS

1% Low FPS

W tym miejscu wypada przypomnieć o nieszczęsnym panelu sterowania, z którego trzeba korzystać, aby, m.in. podkręcić kartę. Ten panel, razem z resztą kwestii sterowników to bez wątpienia nadal największe utrapienie nowych kart Intela i powód, dla którego nie chcieliśmy polecać droższego z ARCów typowo niedzielnym graczom. Niekoniecznie jednak będzie to wystarczający argument przeciwko ARC A750, mając na uwadze jego obecną cenę.

Jak testowaliśmy kartę Intel ARC A770

Ponownie (po testach ARC A770) część wyników kart AMD i NVIDII na wykresach (zwłaszcza w 3DMarku) pochodzi z testów wykonywanych na początku grudnia zeszłego roku, zatem na nieco starszych niż najbardziej aktualne sterowniki.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 527.56 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz Adrenaline 22.12.1 dla Radeonów. Nasz główny bohater otrzymał sterownik 31.0.101.4032 z 21 grudnia 2022. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR - to krytycznie ważne, aby ta funkcja była aktywna, gdyż bez niej karty Intela nadal tracą dramatycznie na wydajności. Dobra wiadomość jest taka, że nawet bardzo stare komputery (wystarczy PCI-E 3.0) mają dla niej wsparcie, więc trzeba się tylko upewnić, czy Re-BAR jest aktywny.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13 357 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 11 972 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 [OC] Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6700 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6657 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6405 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 12 641 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 [OC] Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6351 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6319 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6091 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 5728 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 4976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 [OC] Intel ARC A750

Intel Limited Edition 2409 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2331 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 2317 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 15 894 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 [OC] Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6925 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6881 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6623 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Uwzględniając 12-procentowe cięcie w jednostkach obliczeniowych ARC A750 radzi sobie wyśmienicie – dosłownie depta po piętach swojemu mocniejszemu bratu, a po tym symbolicznym podkręceniu, jakie udało nam się osiągnąć, dosłownie go wyprzedza. Warto przypomnieć, że w przypadku testów (3DMark) korzystających z Ray Tracingu karty Intela wypadają bardzo korzystnie na tle konkurencji od AMD, natomiast w starszym teście opartym tylko o rasteryzację wyprzedzają zarówno karty AMD, jak i NVIDII (z tego samego segmentu cenowego). Niestety już ostatnio testy w grach okazały się być znacznie mniej przychylne dla kart Intel ARC.

Testy Intel ARC A750 8 GB w grach – czy jest tak dobry, jak to 3DMarki rysują?

Zabierając się za testy Intel ARC A750 w pierwszej kolejności sięgnęliśmy po grę The Callisto Protocol – przypominamy, że podczas testów ARC A770 aktywowanie Ray Tracingu wyrzucało nas do pulpitu. Niestety, w przypadku ARC A750 sytuacja wygląda identycznie (nawet na zupełnie świeżej instalacji systemu). Co prawda, można bez problemu grać bez aktywnego śledzenia promieni, ale nie w tym rzecz – to pokazuje nadal trapiące karty Intela problemy, z którymi należy się liczyć wybierając ten model.

Sterownik graficzny Intel ARC to nadal swoiste pole miniowe - mniejsze niż pół roku temu, ale nadal można się nieciekawie zaskoczyć

Nie były to też jedyne problemy, jakie napotkaliśmy – tym razem również Red Dead Redemption 2 podczas przechodzenia procedury testowej zawsze w tym samym miejscu wywoływało BSOD (niebieski ekran Windows)… Z tym, że problem nie występował na Intel ARC A770 – może to kwestia wycieku pamięci, która szybciej się kończy na A750 – nie wiemy, ale niemniej tym razem nanieśliśmy taki wynik testów na wykresy.

Assassin's Creed: Valhalla

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 113

77 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color Red Devil 96

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Nvidia ref. 84

61 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 79

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Pheonix 74

56 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 72

52 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 69

49 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 61

46 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

43 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 26

20 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 143

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 58

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 38

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Pheonix 30

23 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 29

24 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 27

23 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 26

18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 22

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 21

16 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 21

13 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 15

10 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 23

17 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 20

16 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 16

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 51

40 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 47

39 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 46

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 43

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 41

32 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

28 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 32

25 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 26

22 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

19 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 54

40 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 30

24 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 29

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25

16 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 19

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 124

97 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 121

92 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 98

71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 97

75 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 80

62 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 69

53 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 60

59 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 60

59 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 58

48 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 58

46 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 52

42 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 49

39 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 41

34 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 39

32 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 31

26 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 30

25 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 24

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 139

100 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 131

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

59 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 73

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

51 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 60

54 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 60

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 96

73 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 95

77 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 87

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS ref. 82

70 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 81

42 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 77

49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 66

55 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 60

50 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 17

5 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 81

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 68

28 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 61

36 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 102

87 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 92

74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

68 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 78

63 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 70

59 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 64

55 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 51

42 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 43

36 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

31 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

20 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 22

15 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 16

12 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 13

7 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

82 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

Gigabyte Eagle 55

47 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 40

33 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 72

56 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 66

47 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 65

50 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 63

49 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 55

35 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 49

33 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 45

29 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47

30 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 34

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 81

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

56 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 61

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

43 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 57

46 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 53

37 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 44

31 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 23

11 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 55

34 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 48

33 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 45

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 43

29 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 42

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 35

23 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 34

25 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 28

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 75

53 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 38

27 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 35

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 33

23 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 30

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 26

18 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 107

85 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 93

76 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 91

58 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 81

70 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 76

65 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 72

51 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 64

52 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 62

50 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

37 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 50

37 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 43

24 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 30

23 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 30

22 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 22

16 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 17

15 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

86 AMD Radeon RX 6800

AMD 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 65

57 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 57

49 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 46

39 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1080p, ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

49 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 65

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 64

38 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 51

31 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 50

36 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

19 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 41

23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

19 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

21 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 31

11 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 23

13 Intel ARC A750

Intel Limited Edition BSOD Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

66 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

39 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 55

33 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 41

27 Intel ARC A750

Intel Limited Edition BSOD Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Counter Strike: Global Offensive

1080p, ustawienia niskie, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 814

292 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA ref. 693

245 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 669

276 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 652

248 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 642

219 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 618

291 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 605

208 AMD Radeon RX 6650 XT

Power Color 581

274 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 574

219 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 564

216 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 526

261 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 504

242 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 416

215 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 398

245 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 329

189 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 271

144 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 153

91 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Call of Duty: Warzone (Battle Royale)

1080p, ustawienia niskie, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Phoenix 167

125 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 156

112 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 148

88 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 141

116 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 129

75 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 125

109 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 121

101 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 110

69 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 100

66 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 80

66 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 63

52 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 57

41 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 37

28 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Call of Duty: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 194

135 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 194

134 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 105

65 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 85

58 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Zaskakujący w powyższych testach był brak konsekwencji nawet w ramach tej samej architektury (i tego samego sterownika!) – nie tylko zdziwił nas RDR2, który bez problemów działał na ARC A770 (i nadal działa – sprawdziliśmy kontrolnie w czasie testów ARC A750), ale przykładowo taki Far Cry 6 wyróżniał się znacznie mniejszymi problemami równomierności generowania klatek (co widać na słupkach 1% Low FPS).

Z kartami Intel ARC Alchemist nigdy nie wiesz, czy wydajność i stabilność zaskoczy Cię bardzo pozytywnie, czy wprost przeciwnie...

Niemniej niecodziennie wyglądają różnice pomiędzy dwoma tak mało różniącymi się kartami w wybranych grach. Zwykle ARC A750 niemal w ogóle nie różni się wydajnością od sprzętowo mocniejszego ARC A770, ale są gry (Forza, Spider-Man), w których przewaga ARC A770 nad ARC A750 znacznie przekracza różnicę w specyfikacji! Wszystkie takie „nietypowe” wyniki oczywiście weryfikowaliśmy ponawiając testy, ale w tym braku konsekwencji nowe karty Intela są wyjątkowo konsekwentne…

Intel XeSS i Intel Smooth Sync

Wydajność na kartach Intela można podnieść z pomocą upscalingu – zwykle będzie to rozwijany przez AMD (ale dostępny dla każdej karty) FSR, ale w niektórych tytułach będzie można skorzystać z dedykowanego dla kart Intela XeSS (realizowanego w kartach Intela sprzętowo, dedykowanymi do tego jednostkami XMX). Zainteresowanych odsyłamy do fragmentu recenzji Intel ARC A770 poświęconego XeSS i Smooth Sync. Ta druga technika z kolei pozwala zachować najniższy poziom input lag i jednocześnie znacznie zmniejszyć wizualnie postrzeganie rozrywania ekranu – wyjątkowo specyficzna technika.

Intel ARC A750 posiada niemal identyczną wydajność enkodera wideo, co ARC A770

To, co z pewnością jest bardzo mocną stroną kart Intela (zwłaszcza w tym segmencie cenowym), to obecność wydajnego i bardzo nowoczesnego (obsługującego kodek AV1) enkodera wideo. Docenią to osoby szukające optymalnej karty do strumieniowania swojej rozgrywki z niskim bitrate (ale wysoką jakością obrazu, jaką w takim przypadku oferuje AV1). To również spora zaleta dla osób, która poza grami chcą się zająć edycją i montażem wideo – tu wyniki są niemal identyczne, jak na ARC A770, zatem tylko trochę za wielokrotnie droższymi kartami konkurencji.

Pomiar szybkości renderowania wideo w H.265 [HVEC]

[sekundy], klip 4K, 60 FPS, 60s (3600 klatek), 80 000 kbps, mniej=lepiej

GeForce RTX 4090 FE 12 GeForce RTX 4080 FE 17 Radeon RX 7900 XTX 23 GeForce RTX 4070 Ti 24 Radeon RX 7900 XT 26 GeForce RTX 3090 Ti 28 Intel ARC A770 30 Intel ARC A750 31 Radeon RX 6900 XT 36

Pomiar szybkości renderowania wideo w AV1

[sekundy], klip 4K, 60 FPS, 60s (3600 klatek), 80 000 kbps, mniej=lepiej

GeForce RTX 4090 FE 13 GeForce RTX 4080 FE 17 GeForce RTX 4070 Ti 24 Intel ARC A770 27 Intel ARC A750 29

Intel ARC A750 dobrze również radzi sobie w aplikacjach, których twórcy zadali sobie trud optymalizacji pod jednostki Xe-Core – przykładem tu może być Blender, w którym karty Intela pokonują swoje odpowiedniki cenowe AMD (ale do NVIDII nadal im daleko).

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

[OPTIX] 10,75 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OPTIX] 13,54 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

[OPTIX] 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[OPTIX] 18,42 NVIDIA GeForce RTX 3080

[OPTIX] 21,00 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[OPTIX] 27,34 NVIDIA GeForce RTX 3070

[OPTIX] 28,27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

[OPTIX] 30,73 NVIDIA GeForce RTX 3060

[OPTIX] 42,23 AMD Radeon RX 7900 XTX

[HIP] 45,98 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OPTIX] 52,76 AMD Radeon RX 7900 XT

[HIP] 53,32 AMD Radeon RX 6900 XT

[HIP] 59,94 NVIDIA GeForce RTX 2060

[OPTIX] 60,72 AMD Radeon RX 6800 XT

[HIP] 63,45 Intel ARC A770

[oneAPI] 72,85 Intel ARC A7570

[oneAPI] 74,57 AMD Radeon RX 6800

[HIP] 81,16 AMD Radeon RX 6700 XT

[HIP] 104,16 AMD Radeon RX 6650 XT

[HIP] 134,91 AMD Radeon RX 6600

[HIP] 156,53 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

[OPTIX] 177,9

W pozostałych zastosowaniach trzeba niestety nadal czekać na dodanie stosownych optymalizacji, co dobitnie ukazują testy SPECviewperf 2020. Obecnie ARC A750 stanowczo nie jest kartą dla każdego.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 198 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 121 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 67 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 57

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 AMD Radeon RX 6800

AMD 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 59 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 129 AMD Radeon RX 6800

AMD 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 63 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 61

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 76 AMD Radeon RX 6800

AMD 67 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 24 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 452 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 405 AMD Radeon RX 6800

AMD 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 177 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 162

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 68 AMD Radeon RX 6800

AMD 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 36 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - SNX-04

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 693 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 653 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 577 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 547 AMD Radeon RX 6800

AMD 415 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 382 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 379 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 335 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 29 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 23 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 17 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 2

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 35 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 33

Intel ARC A750 okazuje się być znacznie lepiej zbalansowany energetycznie od ARC A770

Kończymy jak zwykle testami poboru energii i tutaj czeka na nas ogromnie pozytywne zaskoczenie. Intel ARC A750 okazuje się znacznie lepiej wykorzystywać swój niski, 6-nanometrowy proces produkcyjny i plasuje się na wykresach bliżej swoich rówieśników cenowych z poprzednich generacji kart AMD i NVIDII (jednocześnie oferując znacznie wyższą wydajność).

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 - 4K Ultra + RT Ultra [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 337 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 [OC] Intel ARC A750

Intel Limited Edition 390 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 403 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 455 [OC] Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 459 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 507 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 312 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 342 [OC] Intel ARC A750

Intel Limited Edition 356 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 394 [OC] Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 396 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 408 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Niestety schemat ten nie powtarza się aż tak dobrze w przypadku testu w Blenderze, kiedy karta jest najwyraźniej znacznie mocniej obciążona niż w grach. Tu wyniki jednak nadal są całkiem przyzwoite.

Czy cena ARC A750 może uczynić cuda?

Podsumowanie testów karty graficznej Intel ARC A750 Limited Edition należy rozpocząć od przypomnienia, że jest to karta wyceniona obecnie na 1450 zł, co stawia ją na równi z Radeonem RX 6600 oraz RTX 3050. To kluczowe, ponieważ patrząc na czystą wydajność można odnieść wrażenie, że oto mamy przed nami najlepsza kartę graficzną w cenie do 1500 zł! Uśredniając wyniki z naszych testów (z wyłączeniem RDR2…) okazuje się, że ARC A750 znacznie pokonuje swoich rywali i jako jedyna z karta w tym przedziale cenowym realnie pozwala pograć w 1440p.

Uśredniona wydajność w testach w grach

1080p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

~2799 zł 160% AMD Radeon RX 6700 XT

~2199 zł 132% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

~2099 zł 129% Intel ARC A770

~1899 zł 111% NVIDIA GeForce RTX 3060

~1799 zł 109% AMD Radeon RX 6650 XT

~1699 zł 109% Intel ARC A750

~1449 zł 100% AMD Radeon RX 6600

~1299 zł 88% NVIDIA GeForce RTX 2060

~1399 zł 86% NVIDIA GeForce RTX 3050

~1349 zł 80%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

~2799 zł 156% AMD Radeon RX 6700 XT

~2199 zł 132% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

~2099 zł 129% Intel ARC A770

~1899 zł 117% NVIDIA GeForce RTX 3060

~1799 zł 107% Intel ARC A750

~1449 zł 100% AMD Radeon RX 6650 XT

~1699 zł 98% NVIDIA GeForce RTX 2060

~1399 zł 86% NVIDIA GeForce RTX 3050

~1349 zł 80% AMD Radeon RX 6600

~1299 zł 79%

Niestety takie uśrednianie nie oddaje najlepiej realiów, na jakie się piszemy wybierając obecną generację kart Intel. A przypominamy, że nie jest to ich premiera i ARC A750 jest dostępny w sklepach od 2 miesięcy (w Polsce, na świecie już blisko pół roku). Poprawa sytuacji faktycznie postępuje z każdą nową wersją sterowników, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy realnie się ustatkuje na tyle, aby mieć pewność, że każda nowa gra będzie dobrze działać na kartach Intel ARC. Z tego tylko względu, pomimo wysokiej noty, karta ARC A750 nie otrzyma od nas znaczka „Dobry Produkt”.



Pudełko ARC A750 również nie różni się prawie wcale względem tego od ARC A770.

Jeżeli jednak taki stan rzeczy Wam nie przeszkadza, to faktycznie karta Intel ARC A750 Limitet Edition (wersje autorskie zwykle też) jest obecnie najlepszym wyborem do względnie taniego komputera dla gracza. Jest przy tym również dosyć oszczędna w poborze energii i nie pracuje przesadnie głośno. Pamiętajcie tylko, aby aktywować w BIOS funkcję Resisable BAR i regularnie sprawdzać dostępność nowych sterowników.

Opinia o Intel Arc A750 Limited Edition Plusy W rasteryzacji wydajność zbliżona do podobnie wycenionych kart AMD i wyższa od tej w kartach NVIDII,

z aktywnym Ray Tracingiem znacznie wyższa wydajność od podobnie wycenionych kart AMD (i zbliżona do kart NVIDII),

dobrze działająca alternatywa dla DLSS w formie XeSS,

obsługa kodowania AV1,

wyśmienity stosunek poboru energii do oferowanej wydajności,

przyzwoita kultura pracy. Minusy Niepraktyczny, wybrakowany i niestabilny panel sterowania,

wydajność w niszowych i świeżo wydanych grach potrafi negatywnie zaskoczyć,

niewielki realny potencjał podkręcania, okupiony znacznym wzrostem zużycia energii,

wydajność w zastosowaniach profesjonalnych to loteria.