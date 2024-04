Problemy z procesorami Intel zostaną rozwiązane kosztem obniżenia wydajności komputera? ASUS udostępnił nowe oprogramowanie dla swoich płyt głównych Z790 i B760, które poprawia stabilność, jednak ogranicza wydajność sprzętu.

Problemy z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji odbiły się szerokim echem w branżowych mediach. Nowe jednostki nie radzą sobie w nowych grach, co często prowadzi do problemów ze stabilnością działania komputera. Ostatnio takie przypadki stają się coraz powszechniejsze, a niektórzy klienci decydują się na zwrot procesorów do sklepów.

Według niektórych ekspertów, problemy ze stabilnością procesorów mają wynikać z nietypowych ustawień płyt głównych - niektóre modele ustawiają wyższe (odblokowane) limity mocy, co pozwala uzyskać wyższe osiągi, ale jednocześnie może wpływać na stabilność komputera.

ASUS wprowadza nowe oprogramowanie

ASUS udostępnił dla płyt głównych Z790 i B760 nowe BIOS-y z funkcją Intel Baseline Profile, która pozwala ustawić domyślne parametry dla procesorów i poprawić stabilność działania komputera.

Producent opisuje zmiany w następujący sposób:

“Aktualizacja wprowadza opcję Intel Baseline Profile, umożliwiając użytkownikom przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych Intela w celu uzyskania podstawowej funkcjonalności, niższych limitów mocy i poprawy stabilności w niektórych grach.”

W płytach głównych MSI podobne efekty można uzyskać zmieniając funkcję "CPU Lite Load Control" na "Intel Default".

Nowe oprogramowanie obniża wydajność procesora

Redakcje technologiczne różnie podchodzą do testów procesorów. Niektóre (tak jak my) ustalają limity mocy zgodne ze standardową specyfikacją procesora, jednak spora część testuje procesory z podbitymi limitami mocy, co wpływa na wydajność sprzętu.

Serwis HardwareLuxx przeprowadził ponowne testy procesora Intel Core i9-14900K - porównano tutaj profil ASUS MultiCore Enhancement z odblokowanymi limitami mocy (PL1=253 W / PL2=4095 W) i nowy profil Intel Baseline Profile ze standardowymi limitami mocy (PL1=253 W / PL2=253 W).

W drugim trybie procesor był ograniczony limitami mocy, co wpływało na niższe taktowania (a przy okazji też mniejszy pobór mocy i niższe temperatury).

Niższe limity mocy mają jednak wpływ na wydajność komputera.

W wielowątkowych testach procesorowych Cinebench R23, Blender i Y-Cruncher trzeba się liczyć ze spadkiem wydajności na poziomie 8-11%.

Limity mocy przekładają się też na płynność animacji w grach. W tytułach F1 2023, Shadow of Tomb Raider i Starfield średnia płynność animacji spadła o 8%, natomiast w Control nie odnotowano żadnego wpływu na wydajność. Warto jednak zaznaczyć, że testy przeprowadzono w rozdzielczości 720p, gdzie procesor ma bardzo duży wpływ na wydajność komputera.

Wnioski? Wyniki wydajności z premierowych testów procesorów nie zawsze pokrywają się z prawdą, bo pomiary często przeprowadzane są na niestandardowych ustawieniach, które pozwalają na poprawę osiągów, jednak mogą przekładać się na niestabilność komputera (w praktyce mamy do czynienia z podkręcaniem). Prawdziwa wydajność przy domyślnych, bezpiecznych ustawieniach może być o kilka - kilkanaście procent niższa niż wskazują niektóre portale branżowe.

Źródło: X @ Andreas Schilling, hardware Luxx

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.