Topowe procesory Intel Core 13. i 14. generacji mają problemy ze stabilnym działaniem. W sieci pojawia się coraz więcej zgłoszeń dotyczących awarii, a jedynym rozwiązaniem jest ręczna zmiana parametrów komputera.

Najnowsze generacje procesorów Intel pracują z mocno podbitymi taktowaniami, dzięki czemu oferują bardzo dobrą wydajność. Wysokie zegary zostały jednak okupione ogromnym poborem mocy i dużą ilością generowanego ciepła – widać to chociażby w topowych modelach Core i9-13900K i Core i9-14900K.

Problemy mogą być poważniejsze. Wygląda na to, że producent przesadził z parametrami topowych modeli i sprzęt nie chce działać w pełni stabilnie. Nawet przy domyślnych parametrach.

Problemy z topowymi procesorami Intel

Sprawę opisuje serwis El Chapuzas Informatico, który powołuje się wpisy na forach internetowych oraz samodzielnie zebrane informacje.

O problemach zaczęło robić się głośno już w ubiegłym roku. W sieci zaczęły pojawiać się niepokojące wpisy użytkowników topowych procesorów Intela, którzy skarżyli się na błędy w grach na bazie silnika Unreal Engine 4 i Unreal Engine 5. Najczęściej objawiały się one zawieszeniem komputera lub niebieskim ekranem (tzw. Blue Screen).

Problemy dotyczyły jednostek 13. i 14. generacji. Co istotne, niestabilne działanie sprzętu pojawiało się nawet przy domyślnych parametrach (nie mówimy o podkręconych jednostkach).

Do tematu odniosła się firma Gearbox, która jest odpowiedzialna za grę Remnant 2 (to jeden z tytułów, w którym użytkownicy zgłaszali problemy). Deweloperzy zasugerowali przywrócić domyślne parametry procesora lub nawet obniżyć częstotliwość rdzeni poniżej domyślnej wartości.

Zidentyfikowaliśmy problem na niektórych procesorach Intel 13. generacji, w którym po uruchomieniu gra wyświetli komunikat o braku pamięci wideo lub pojawi się raport o awarii, odnoszący się do problemu z dekompresją shadera. Jeśli wystąpi ten problem, prawdopodobnie pojawi się on również w innych grach DX12.

Jeśli procesor jest podkręcony, spróbuj przywrócić jego domyślne ustawienia. Jeśli nie masz podkręconego procesora lub to nie zadziała, spróbuj zainstalować narzędzie Intel Extreme Tuning Utility:

https://www.intel.com/content/www/us/en/download/17881/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html i obniżyć "Performance Core Ratio" z 55x do 54x.

Intel przesadził z parametrami

Niestabilna praca procesora przy domyślnych parametrach może wynikać ze zbyt wysokich zegarów i/lub zbyt niskiego napięcia zasilającego. Dokładna przyczyna problemów jeszcze nie jest znana, ale wiele na to wskazuje, że Intel po prostu przesadził z parametrami topowych modeli (czyżby zawiodła ślepa pogoń za osiągami?). Awarie najprawdopodobniej dotyczą tylko topowych modeli 13. i 14. generacji, które mają więcej rdzeni, cechują się większym zapotrzebowaniem na energię, ale też są bardziej wrażliwe na niestabilność.

Redakcja El Chapuzas Informatico przewiduje, że niestabilne działanie komputera może być spowodowane degradacją procesorów (być może występującą pod wpływem nierównomiernego docisku procesora w podstawce LGA 1700). Taki scenariusz może potwierdzać fakt, iż problemy pojawiają się dopiero po kilku miesiącach użytkowania sprzętu.

Jeśli diagnoza okazałaby się trafna, producent musiałby wymienić wadliwe egzemplarze procesorów. Mówimy jednak o doraźnym rozwiązaniu, bo w przyszłości problemy mogłyby wrócić (skoro domyślne wartości są zbyt wyżyłowane i tak naprawdę są niestabilne).

Co robić, jak żyć? Gearbox sugeruje obniżyć taktowania, co niestety wpłynie na gorszą wydajność sprzętu. Innym rozwiązaniem jest zwiększenie napięcia zasilającego i/lub podbicie Load Line Calibration, ale będzie to skutkować jeszcze wyższym poborem mocy i większą ilością generowanego ciepła.

Źródło: El Chapuzas Informatico

