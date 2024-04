Korzystacie z płyt głównych Gigabyte Z790? Lepiej nie aktualizujcie UEFI BIOS do najnowszej wersji. Nowe oprogramowanie nie działa jak należy, a w sieci pojawia się coraz więcej wpisów rozgoryczonych użytkowników.

Nowe płyty główne oferują obsługę kilku generacji procesorów, a producenci udostępniają aktualizacje przy premierze nowych jednostek. Tak samo miało być po premierze procesora Intel Core i9-14900KS.

Gigabyte przygotował dla płyt głównych Z790 testową aktualizację oprogramowania UEFI BIOS, która wprowadzała wsparcie dla nowego, topowego modelu. Wygląda jednak na to, że oprogramowanie nie działa jak należy.

Problemy z płytami głównymi Gigabyte Z790

W ostatnim czasie w sieci pojawiła się masa opinii użytkowników płyt głównych Gigabyte Z790, którzy zaktualizowali UEFI BIOS do najnowszej wersji i mają problemy z działaniem komputera.

Jeden z użytkowników serwisu Reddit relacjonuje:

Właśnie skończyłem samodzielne składanie komputera i chcę zainstalować system Windows 11 przy użyciu rozruchowego USB.

Aby to ułatwić, najpierw zaktualizowałem BIOS z oryginalnej wersji do najnowszej wersji pobranej ze strony Gigabyte.

BIOS przestaje rozpoznawać klawiaturę i mysz 30 sekund po załadowaniu BIOS-u

Inny użytkownik serwisu Reddit ma problemy ze zmianą parametrów komputera:

Jestem ciekaw, czy ktoś już zaktualizował BIOS do najnowszej wersji F13D, która została wydana dla płyty Z790 AORUS Master? Zaktualizowałem dzisiaj i komputer uruchamia się i działa dobrze, przechodzi testy pamięci i testy warunków skrajnych bez problemu, ale jeśli uruchomię BIOS, nie mogę nic zmienić. Bez względu na to, co zrobię lub kliknę, przez pierwsze 10 sekund BIOS zawiesza się, a mysz i klawiatura przestają działać. Muszę wyłączyć komputer, włączyć go ponownie i uruchomić system Windows. Nie jestem w stanie zmienić niczego w BIOS-ie; nie mogę nawet ustawić XMP, ponieważ zawiesza się, zanim zdążę. Suma kontrolna jest w porządku (999B) i przeflashowałem go, ale nadal mam ten sam problem.

Nie brakuje też głosów krytyki względem producenta:

Cześć, czy nadal jest możliwe przywrócenie starego biosu za pośrednictwem systemu Windows? zablokowałem płytę główną, ponieważ nikt w gigabyte nie testuje ich oprogramowania. na najnowszym biosie F6d zawiesza się po 3 sekundach bez względu na to, co robię. dzięki Bogu nadal mogę uruchomić system Windows!

ale nie mogę uzyskać dostępu do biosu, aby przywrócić. naprawdę nie wiem, co robić, proszę o pomoc



Testowe wersje UEFI BIOS oznaczono dodatkową liderą (np. F5d) - takie oprogramowanie nie przeszło pełnych testów producenta i może nie działać w pełni stabilnie

Wszyscy użytkownicy zaktualizowali oprogramowanie do najnowszej wersji BETA, która wprowadza obsługę procesora Intel Core i9-14900KS. Oczywiście mówimy o testowej wersji, która nie przeszła pełnych testów producenta. Problem w tym, że oprogramowanie stwarza poważne problemy - po aktualizacji nie można zmienić ustawień lub menu zawiesza komputer.

Jeśli korzystacie z płyty głównej Gigabyte Z790, lepiej wstrzymajcie się z aktualizacją oprogramowania do przygotowania kolejnej wersji UEFI BIOS (jeśli napotkaliście na podobne problemy, możecie próbować przywrócić poprzednią wersję przez funkcję Q-Flash).

Źródło: Reddit, UnikosHardware

