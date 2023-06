W końcu się udało! Intel podpisał z niemieckim rządem poprawiony list intencyjny na budowę fabryki procesorów w Magdeburgu w Niemczech. Kompleks będzie nowocześniejszy niż zapowiadano, ale wartość inwestycji będzie też dużo wyższa niż mówiły pierwotne szacunki.

Pierwsze informacje o budowie fabryki procesorów w niemieckim Magdeburgu pojawiły się w ubiegłym roku, gdy Intel zapowiedział ogromne inwestycje w Europie. Wówczas mówiono o budowie kompleksu za 17 mld euro (z czego niemiecki rząd federalny miał sfinansować 6,8 mld euro), w której będą wytwarzane najbardziej zaawansowane układy korzystające z litografii ery Angstrema.

Nowa fabryka droższa, ale bardziej rozbudowana

Szef Intela Pat Gelsinger, premier Saksonii-Anhalt Reiner Haseloff oraz minister gospodarki Saksonii-Anhalt Sven Schulze spotkali się wczoraj w Wittenberdze, gdzie podpisano finalny kontrakt na budowę fabryki w Magdeburgu stolicy kraju związkowego Saksonia-Anhalt w Niemczech. Obiekt będzie droższy niż pierwotnie zapowiadano – całkowita wartość inwestycji to bagatela 30 mld dolarów (nie wiadomo ile w takim przypadku dopłaci rząd federalny, ale w kuluarach mówi się o około 10 mld euro).

Zaktualizowana umowa zakłada budowę bardziej zaawansowanego kompleksu z dwoma fabrykami Fab 29 i Fab 39, w którym będą produkowane układy scalone w technologii Angstrema (20A, 18A i kolejnych generacjach – producent ma tutaj wykorzystać supernowoczesne maszyny ASML korzystające z litografii High-NA EUV). Nowy zakład będzie produkował chipy zarówno dla samego Intela, jak i zewnętrznych odbiorców.



Wizualizacja fabryki Intel w Magdeburgu

Ważne inwestycje Intela w Europie

Nowy obiekt to nie tylko ważna inwestycja dla regionu (w fabryce znajdzie zatrudnienie około 3000 pracowników), ale też konkretne przebudowanie łańcucha dostaw półprzewodników – przeniesienie go do Europy ma uodpornić rynek na zawirowania, ale też pozwolić na większą równowagę geograficzną. Pierwsza fabryka docelowo ma ruszyć 4 - 5 lat po zatwierdzeniu umowy przez Komisję Europejską.

To nie jedyne inwestycje Intela w Europie. Warto dodać, że kilka dni temu Intel zapowiedział budowę u nas w kraju Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników – to właśnie tutaj miałyby trafiać wafle krzemowe z fabryki w Magdeburgu (ale też z fabryki w Leixlip w Irlandii). Inwestycja w Polsce będzie jednak dużo tańsza, bo jej wartość szacuje się na 4,6 mld dolarów.

Źródło: Intel, ComputerBase