Firma Intel od dłuższego czasu zapowiadała ogromne inwestycje w Unii Europejskiej, które miałyby przyspieszyć badania i rozwój oraz produkcję półprzewodników. W końcu poznaliśmy szczegóły wielkiego planu, który jest wart bagatela 80 miliardów euro.

Plan Intela koncentruje się na zrównoważeniu globalnego łańcucha dostaw półprzewodników, poprzez znaczną rozbudowę zdolności produkcyjnych w Europie. Producent zamierza wprowadzić swoje najbardziej zaawansowane technologie, tworząc europejski ekosystem układów scalonych nowej generacji – począwszy od badań i rozwoju technologii, a na produkcji układów skończywszy.

Pat Gelsinger, CEO Intela, powiedział:

„Nasze planowane inwestycje to ważny krok zarówno dla Intela, jak i dla Europy. Ustawa EU Chips Act umożliwi firmom prywatnym i organom rządowym współpracę w celu radykalnego wzmocnienia pozycji Europy w sektorze półprzewodników. Szeroko zakrojona inicjatywa przyczyni się do wzrostu innowacyjności w dziedzinie badań i rozwoju w Europie oraz do rozwoju najnowocześniejszej produkcji w regionie, z korzyścią dla naszych klientów i partnerów na całym świecie. Pragniemy odegrać istotną rolę w kształtowaniu cyfrowej przyszłości Europy w nadchodzących dziesięcioleciach.”

Intel wybuduje fabrykę półprzewodników w Niemczech. Rozbudowa zakładów w Irlandii i Włoszech

Największą zagadką była lokalizacja fabryki półprzewodników, która byłaby główną częścią inwestycji firmy Intel w Europie. Nie ma tutaj jednak zaskoczenia – zgodnie z podejrzeniami, nowa fabryka powstanie w Magdeburgu, stolicy Saksonii-Anhalt w Niemczech.



Wizualizacja nowej fabryki Intela w Magdeburgu w Niemczech

Dlaczego Intel wybrał naszego sąsiada a nie np. Polskę? W komunikacie czytamy, że Niemcy, położone w centrum Europy, posiadające utalentowane kadry, doskonałą infrastrukturę oraz istniejący ekosystem dostawców i klientów są idealnym miejscem do stworzenia “węzła krzemowego” - nowego centrum zaawansowanej produkcji układów scalonych.

Planowanie inwestycji rozpocznie się od razu, a budowa ruszy w pierwszej połowie 2023 roku. Uruchomienie produkcji planowane jest na 2027 rok (pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej) – według planów, będą tutaj wytwarzane najbardziej zaawansowane układy korzystające z litografii ery Angstrema (20A i 18A).

Budowa zakładu to też ogromna szansa dla regionu. Intel początkowo planuje zainwestować w budowę fabryki 17 mld euro – budowa stworzy około 7000 miejsc pracy, a potem zatrudnienie ma w niej znaleźć około 3000 osób (+ dodatkowe dziesiątki tysięcy u dostawców i partnerów).

Intel planuje rozbudować Fab 34 w Leixlip w Irlandii

Dodatkowo Intel planuje rozbudować zakład produkcyjny Leixlip w Irlandii, podwajając powierzchnię produkcyjną w celu wprowadzenia technologii Intel 4 do Europy i rozszerzenia usług foundry services. Koncern początkowo wyda tutaj 12 mln euro, ale zakończeniu rozbudowy, łączna wartość inwestycji Intela w Irlandii wyniesie ponad 30 mld euro.



Zakład produkcyjny w Leixlip w Irlandii ma korzystać z technologii Intel 4

To jednak nie koniec planów koncernu. Intel i Włochy rozpoczęły negocjacje nad budową najnowocześniejszego zakładu produkcyjnego typu back-end – byłaby to pierwsza tego typu fabryka w Unii Europejskiej, która wykorzystywałaby nowe, innowacyjne technologie. Intel ma zamiar wykorzystać tutaj fabrykę firmy STMicroelectronics w Agrate Brianza we Włoszech Inwestycja opiewa na kwotę 4,5 mld euro i stworzyłaby około 1500 nowych miejsc pracy (+dodatkowe 3500 miejsc u dostawców i partnerów).

Intel obiecuje inwestycje w badania i rozwój technologii. Też w Polsce

Badania i rozwój oraz projektowanie mają kluczowe znaczenie dla rozwoju produkcji półprzewodników, zatem Intel przygotował tutaj kolejne inwestycje – w końcu Europa jest domem dla światowej klasy uniwersytetów, instytutów badawczych oraz wiodących projektantów i dostawców układów scalonych.

W Plateau de Saclay we Francji powstanie nowy europejski ośrodek badawczo-rozwojowy – kraj ten stanie się europejską siedzibą Intela w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) oraz możliwości projektowania sztucznej inteligencji (AI). Innowacje w sektorach przyniosą korzyści w wielu sektorach przemysłu, takich jak motoryzacja, rolnictwo, odkrywanie leków, energia, genomika, nauki przyrodnicze i bezpieczeństwo - znacznie poprawiając życie każdego Europejczyka.

Nowy ośrodek to też ogromna szansa dla ekspertów z branży zaawansowanych technologii. W ośrodku powstanie 1000 nowych miejsc pracy (z czego 450 miejsc pracy będzie dostępnych do końca 2024 roku).

Dodatkowo Intel planuje utworzenie we Francji swojego głównego europejskiego centrum projektowego dla usług foundry services, które będzie oferować usługi projektowania układów scalonych partnerom i klientom z branży francuskiej, europejskiej i światowej.

Producent zapowiedział też rozbudowę naszego centrum badawczo-rozwojowego w Gdańsku. Lokalny oddział zwiększy o 50% swoją powierzchnię laboratoryjną, koncentrując się na opracowywaniu rozwiązań w dziedzinie głębokich sieci neuronowych, audio, grafiki, centrów danych i przetwarzania w chmurze. Rozbudowa ma zostać zakończona w 2023 roku.

Jan Rosner, Business Development Director, CD PROJEKT RED tak skomentował decyzję o inwestycjach w naszym kraju:

„W Polsce przy udziale najnowocześniejszych technologii powstaje wiele gier wideo, które mogą się pochwalić dużą popularnością wśród graczy na całym świecie. Dlatego cieszę się, że Intel zamierza inwestować w dalszy rozwój innowacji i produkcji na terenie Unii Europejskiej, w tym rozwój R&D w Gdańsku. Wierzę, że te działania przyniosą wiele korzyści nie tylko dla branży gier, ale i dla całego regionu w postaci wzmocnienia wielu gałęzi biznesu.”

Plany obejmują też wzmocnienie relacji Intela z europejskimi instytutami badawczymi na całym kontynencie, w tym z IMEC w Belgii, Uniwersytetem Technicznym w Delft w Holandii, CEA-Leti we Francji oraz Instytutami Fraunhofera w Niemczech. Firma rozwija również partnerstwa we Włoszech z Leonardo, INFN i CINECA w celu zbadania zaawansowanych nowych rozwiązań w zakresie HPC, pamięci, modeli programowania oprogramowania, bezpieczeństwa i chmury.

Koncern będzie też współpracować w Centrum Superkomputerowym w Barcelonie w Hiszpanii – w ciągu najbliższej dekady planowane jest tutaj opracowanie konstrukcji zettaskalarnych, czyli pozwalających wykonywanie tryliona (1021) operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Centrum Superkomputerowe i Intel planują również utworzenie w Barcelonie wspólnych laboratoriów, których zadaniem będzie rozwój technologii obliczeniowych.

Na ogromnych inwestycjach Intela skorzystamy my wszyscy

Firma Intel jest obecna w Europie od ponad 30 lat i obecnie zatrudnia około 10 000 pracowników. W najbliższych latach poczynione zostaną tutaj ogromne inwestycje - producent planuje rozbudować zdolności produkcyjne oraz możliwości badawczo-rozwojowych. W ciągu ostatnich dwóch lat, firma wydała ponad 10 mld euro na współpracę z europejskimi dostawcami. Ambitny plan będzie miał pozytywne skutki we wszystkich branżach i państwach członkowskich.

Plany inwestycyjne Intela zwiększą możliwości projektowania najnowocześniejszych układów scalonych, pobudzą europejską branżę dostawców materiałów i sprzętu oraz zapewnią obsługę silnej bazy klientów z różnych branż w Europie. Ponadto, oczekuje się, że inwestycje te będą magnesem dla tysięcy dodatkowych inżynierów i pracowników technicznych, powiększając grono innowatorów, przedsiębiorców i wizjonerów, którzy przyczynią się do rozwoju cyfrowej i ekologicznej przyszłości Europy.

Europejski ekosystem półprzewodników będzie wspierał transformację ekologiczną i pomoże w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Bardziej wydajne układy scalone mogą zmniejszyć zużycie energii przez następną falę sprzętu cyfrowego, napędzając jednocześnie rozwiązania HPC i AI.

Źródło: Intel