Intel przygotowuje się do premiery ulepszonych procesorów Raptor Lake. Wprawdzie nie doczekamy się rewolucji, ale nowe modele będą lepsze od obecnych jednostek.

Nowa generacja procesorów Intel Raptor Lake okazała się strzałem w dziesiątkę – szczególnie dobrze wypadły tutaj modele dla entuzjastów, jak Core i9-13900K czy Core i5-13600K. Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje ulepszone modele.

Intel przygotowuje ulepszone procesory Raptor Lake

W sieci już od dłuższego czasu mówi się o procesorach Intel Raptor Lake Refresh, czyli odświeżonych modelach Raptor Lake. Czego się spodziewać?

Na pewno nie powinniśmy oczekiwać rewolucji, jak przy okazji premiery modeli Core 12. (Alder Lake) czy Core 13. generacji (Raptor Lake). W 14. generacji najpewniej będziemy mieli do czynienia z tą samą architekturą co w zwykłych modelach, ale producent nieco zwiększy taktowania rdzeni i zastosuje szybszy kontroler pamięci. W kuluarach mówi się o nowych konfiguracjach rdzeni (jak np. 8P + 12E Core), co powinno mieć wpływ na lepsze osiągi sprzętu.



ASRock udostępnił nowe BIOS-y dla swoich płyt głównych, które dodają wsparcie dla nowej generacji procesorów

Co ważne, „nowe” procesory nadal będą kompatybilne z obecnymi płytami głównymi z gniazdem LGA 1700 (niektórzy producenci już udostępnili nowe BIOS-y, które wprowadzają obsługę takich jednostek). Dla użytkownika oznacza to tańszą modernizację komputera z procesorem 12. lub 13. generacji (wystarczy aktualizacja BIOS-u).

Kiedy premiera procesorów Intel Raptor Lake Refresh?

W sieci krążą plany wydawnicze firmy Intel, które zakładają premierę modeli Intel Raptor Lake Refresh na początku trzeciego kwartału. Ostatnio pojawiły się nowe informacje w tym temacie.

Według jednego z użytkowników chińskiego forum Bilibili, premiera nowych procesorów Intela zostanie podzielona na dwa etapy. W październiku miałyby pojawić się modele z odblokowanym mnożnikiem, natomiast w listopadzie lub grudniu zwykłe, zablokowane jednostki.

ECSM potwierdza także, że producent zdecydował się porzucić projekt procesorów Meteor Lake dla komputerów stacjonarnych. Kolejna generacja procesorów dla desktopów – Arrow Lake miałaby pojawić się dopiero pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku.

Źródło: ECSM Bilibili, Twitter @ 9550pro, ASRock