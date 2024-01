Fabryka Intela w pobliżu Magdeburga w Niemczech będzie nie tylko najnowocześniejszym zakładem produkującym półprzewodniki w Europie, ale też najbardziej zaawansowaną fabryką na świecie. To właśnie za naszą zachodnią granicą będą produkowane najnowsze procesory.

Jakiś czas temu Intel ogłosił plany rozwojowe w Europie, które mają zmienić podejście do organizacji łańcuchów dostaw półprzewodników. Jedną z kluczowych inwestycji ma być fabryka półprzewodników w pobliżu Magdeburga w Niemczech. Obiekt miał kosztować władze ogromne pieniądze (wartość inwestycji szacuje się na 33 mld euro), jednak będzie najbardziej zaawansowanym tego typu zakładem w Europie. A może i na świecie.

Najbardziej zaawansowana fabryka procesorów na świecie

Pat Gelsinger udzielił ciekawego wywiadu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii. Według szefa Intela, fabryka w Magdeburgu będzie produkować najbardziej zaawansowane chipy na świecie. Uruchomienie produkcji zostało zaplanowane na 2027 rok.

”Będzie to nie tylko najbardziej zaawansowana fabryka produkcyjna w Niemczech, ale w zakładzie w Magdeburgu będzie prowadzona najbardziej zaawansowana produkcja [chipów] na świecie.”

Gelsinger nie ujawnił szczegółów dotyczących planowanych procesów litograficznych, ale mówi się o technologiach rzędu 1,5 nm.

"[Fabryka w Magdeburgu będzie] najnowocześniejszą fabryką, gdy zostanie uruchomiona", powiedział Gelsinger na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii, transmitowanym przez CNBC. "Nasza najbardziej zaawansowana technologia procesowa, którą wkrótce wprowadzimy do produkcji, nazywamy 18A, sub-2nm. [Fabryka w Magdeburgu] będzie ponad to. Będą to więc urządzenia rzędu 1,5 nm, które zbudujemy w Magdeburgu".

Intel ma ambitne plany

Według firmy badawczej Gartner, Intel w 2023 roku był największą firmą w branży półprzewodników. Cały rynek skurczył się o 11,1% w porównaniu z 2022 rokiem, jednak to Intel wysunął się na prowadzenie w całej branży, osiągając przychody na poziomie 48,66 mld dolarów.

Wiemy, że Intel pracuje nad wprowadzeniem nowych procesów litograficznych. Jakiś czas temu zapowiedziano technologie ery angstremów: 20A i 18A. Niebawem powinniśmy poznać szczegóły dotyczące kolejnych technologii (nieoficjalnie mówi się o 16A lub 14A), które najpewniej zostaną wdrożone właśnie w niemieckiej fabryce.

Przy okazji warto dodać, że w ubiegłym roku Intel zapowiedział budowę Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini w okolicach Wrocławia. Nowy obiekt pozwoli stworzyć europejski łańcuch dostaw półprzewodników.

