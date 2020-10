Procesor, który zadebiutował bez większego rozgłosu, może zrobić spore zamieszanie w segmencie tanich komputerów do gier. Intel po raz kolejny zaskakuje nową ofertą.

Jesteśmy po premierze procesorów Intel Comet Lake, ale w ofercie producenta co jakiś czas pojawiają się kolejne modele z nowej generacji. Ostatnio pojawił się tutaj Core i3-10100F, który ma okazję stać się nowym hitem w tanim segmencie.

Intel Core i3-10100F – prawie jak Core i3-10100

Core i3-10100F oferuje specyfikację zbliżoną do modelu Core i3-10100. Do dyspozycji oddano 4 rdzenie/8 wątków – standardowo pracują one z taktowaniem 3,6 GHz, ale w trybie Turbo Boost mogą przyspieszyć maksymalnie do 4,3 GHz. Mnożnik pozostał zablokowany, więc nie można go dodatkowo podkręcić.

Oprócz tego przewidziano 6 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) i dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-2666. W odróżnieniu od 10100, układ nie oferuje zintegrowanej grafiki. Współczynnik TDP oszacowano na 65 W.

Model Intel Core i3-10100F Intel Core i3-10100 Intel Core i3-10300 Intel Core i7-6700K Generacja Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Skylake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 4/8 4/8 4/8 4/8 Taktowanie 3,6 GHz 3,6 GHz 3,7 GHz 4,0 GHz Maksymalne taktowanie Boost 4,3 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz 4,2 GHz Pamięć L2 4x 256 KB 4x 256 KB 4x 256 KB 4x 256 KB Pamięć L3 6 MB 6 MB 6 MB 8 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2133

(2-kanałowy) Układ graficzny - UHD 630

(350 - 1100 MHz) UHD 630

(350 - 1150 MHz) HD 530

(350 - 1150 MHz) Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE TAK TDP 65 W 65 W 65 W 91 W Cena

(Rok premiery) $79

(2020) $122

(2020) $143

(2020) $339

(2015)

Porównanie procesorów wygląda bardzo interesująco. Core i3-10100F nie ma zintegrowanej grafiki, ale za to jest dużo tańszy od Core i3-10100 – układ został wyceniony na 79 dolarów (dla porównania Core i3-10100 kosztuje 122 dolary). 5 lat temu podobną specyfikację oferował topowy Core i7-6700K.

Core i3-10100F – nowy hit tanich komputerów

Core i3-10100F powinien u nas kosztować około 400 złotych. W tej cenie byłby poważnym zagrożeniem dla konkurencyjnego modelu Ryzen 3 3100 (ten kosztuje około 450 złotych).

Trudno zrozumieć dlaczego procesor pojawił się na rynku bez większego rozgłosu, skoro może być bardzo ciekawą ofertą dla osób składających tanie zestawy do gier (z samodzielną kartą graficzną). Czekamy na sklepową premierę i testy.

Źródło: Intel

