Zmontować nowy komputer do 2000 zł to niełatwe zadanie, zwłaszcza jeżeli zależy nam na wydajności w różnych zastosowaniach. Ostatecznie przygotowaliśmy propozycję stawiającą na przyszłościowe podejście, ale nadal pozwalającą na granie już teraz.

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl

Praktycznie od początku istnienia tej serii artykułów polecających zestawy komputerowe, propozycja komputera do 2000 zł opierała się o APU - procesor z dosyć mocnym zintegrowanym układem graficznym. W tym miesiącu ponownie udało się w budżecie zmieścić mocniejsze APU, a dodatkowo jeszcze przyspieszyć SSD. Jednocześnie kusiło nas, aby wrócić do polecania zestawu ekstremalnie okrojonego, w którym zmieściłaby się również karta graficzna podnosząca znacznie wydajność w grach. Jednak finalna kwota w takim układzie już znacznie wykraczała poza zadany budżet, a przy tym był to odczuwalnie gorszy zestaw od tego, który przygotowaliśmy w kwocie 2500 zł. Zapraszamy do zapoznania się pierwszą propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe - oto polecany komputer wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną i kosztujący około 2 tys. zł.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 2000 zł?

8-rdzeniowy i 16-wątkowy CPU świeżej generacji to inwestycja w przyszłość

Poprzednia generacja procesorów AMD Ryzen przez długi czas pozostawała wiodącą pod względem wydajności i nadal te procesory należy uznać za bardzo wydajne. W tym miesiącu ponownie możemy sobie pozwolić na mocniejszą wersję procesora - AMD Ryzen 7 5700G. Względem AMD Ryzen 5 5600G, polecanego w tym budżecie przed czerwcem 2023, posiada on dwa dodatkowe rdzenie i mocniejszy (o ponad 10%) układ graficzny. Korzysta też z tej samej architektury AMD Zen 3, jaką można odnaleźć w najszybszych procesorach sprzedawanych na podstawkę AM4. Za sprawą technologii SMT oferuje obsługę aż 16 wątków, dzięki czemu sprawdzi się wyśmienicie nie tylko dziś, ale również w przyszłości i to nie tylko w grach, ale również w poważniejszych zastosowaniach.



W zestawie z procesorem otrzymujemy ładne i całkiem wydajne chłodzenie - jeżeli nie będziemy chcieli procesora podkręcać, to można na nim poprzestać.

Idąc zgodnie z Waszymi sugestiami, do zestawu nie dorzucamy już chłodzenia z RGB KRUX Integrator. Jeżeli jednak chcielibyście, aby w środku komputera coś się świeciło, to warto rozważyć taki dodatkowy zakup (można w tym celu skorzystać z formularza kontaktowego w ofercie). Jeżeli natomiast zależałoby Wam na większej kulturze pracy zestawu, to trzeba się skierować w stronę dwukrotnie droższych Endorfy Spartan 5 lub Fera 5 (również występują w wersjach z ARGB).

Karta graficzna zgłasza nieobecność - mamy za to zintegrowany układ graficzny!

Największą zaletą opisanego wyżej procesora jest jednak zintegrowany z nim układ graficzny AMD Radeon Vega 8. Korzysta on z architektury GCN 5. generacji i, jak sama nazwa wskazuje, został wyposażony w 8 jednostek obliczeniowych (CU) - zatem o jedną taką jednostkę więcej od wcześniej polecanego AMD Ryzen 5 5600G. Wydajność, jaką oferuje w praktyce, znacznie wyprzedza układ zintegrowany, jakim może się pochwalić praktycznie jakikolwiek procesor Intela, zwłaszcza jeżeli połączymy procesor z szybkim duetem pamięci RAM DDR4 (jako że układ Vega współdzieli pamięć z systemem).

Zintegrowany układ graficzny to świetny pomysł na rozpoczęcie przygody z PC, których główną zaletą jest przecież możliwość rozbudowy

Naturalnie, jak tylko pojawi się taka okazja, to warto rozważyć dołożenie prawdziwej karty graficznej - to nadal najważniejsza część komputera gamingowego. Wybrany w tym zestawie AMD Ryzen 7 pod tym względem pozwoli wykorzystać w pełni nawet bardzo mocny model karty graficznej i raczej ograniczy nas tutaj moc zasilacza niż wydajność procesora. Ogólnie podzespoły bazowe naszego zestawu do 2000 zł to solidna podstawa, aby zbudować prawdziwy komputer gamingowy, a bez żadnej rozbudowy mamy po prostu bardzo wydajny komputer do zastosowań ogólnych, który i tak poradzi sobie z nowymi grami po odpowiednim obniżeniu detali i skorzystaniu z upscalingu rozdzielczości (choć w rozdzielczości Full HD i tak radzi sobie całkiem dobrze).



Nawet najtańsze karty graficzne (godne polecenia) kosztują ciągle zbyt wiele, aby zmieścić je w zestawie za 2000 zł.

Płyta główna i RAM mają kolosalne znaczenie w tym zestawie

Ciasny budżet nie pozwala, co prawda, na szaleństwa, ale stanowczo pamięć RAM to nie jest element, na którym można oszczędzać w zestawie korzystającym ze zintegrowanego układu graficznego. Postawiliśmy tu na rozsądny złoty środek dla tego procesora – dwa moduły zapewnią dwukanałową pracę, łącznie 16 GB starczy zarówno na system, jak i potrzeby układu graficznego, a taktowanie 3600 MHz przy niskich opóźnieniach sprawi, że wszystko będzie sprawnie się komunikować. Na dziś takie pamięci RAM w zupełności wystarczą, a w przyszłości, w razie potrzeby, płyta główna pozwoli na zainstalowanie kolejnych dwóch modułów.



Wyśmienity wybór - 16 GB w dual channel z 3600 MHz taktowania i opóźnieniem CL18.

Otóż właśnie, płyta główna – krytycznie ważne, aby był to relatywnie świeży model lub odświeżona niedawno rewizja, dzięki czemu unikniemy trafienia na model ze zbyt starą wersją BIOS (co wymagałoby aktualizacji w serwisie). Dobrze też, żeby płytę główną wyposażono w więcej niż jedno złącze wideo na wypadek, gdybyśmy chcieli używać więcej monitorów (to do płyty głównej będziemy je podpinać pod nieobecność karty graficznej). Ostatecznie, dobrze, aby był to model rozwojowy – np. pozwalający łatwo dołożyć więcej szybkiej pamięci RAM. Wybór tym razem padł na bardzo świeży i wyjątkowo opłacalny w tym przedziale cenowym model Gigabyte B550M DS3H, który w praktyce obsłuży również topowe procesory tej generacji AMD Ryzen (włącznie z legendarnym Ryzenem 7 5800X3D). Co ważne, oferuje również dwa złącza M.2 i obsługę nowszych standardów USB 3.2 gen. 2.



Przyszłościowy komputer wymaga płyty głównej - takiej, która umożliwi sensowną rozbudowę zestawu.

Obudowa, dysk SSD i zasilacz na teraz i na potem

Do płyty podłączymy również dysk SSD M.2 - w tym miesiącu ponownie o pojemności aż 1 TB, co wynika z ciągle topniejących cen dysków SSD, ale ponadto zmieniamy wcześniej polecany model na nowszy, operujący w standardzie PCI-E 4.0 - Lexar NM710. Gdyby pojemności z czasem zaczęło brakować, to do płyty głównej można w roli magazynu podłączyć tańsze dyski SSD SATA lub jeszcze jeden dysk SSD NVMe. Lepiej jednak, aby nie był to klasyczny dysk twardy (HDD) - mimo że kuszą one niską ceną za dany rozmiar, to zawsze nieco spowalniają pracę komputera, nawet gdy tego używamy tylko do przeglądania Internetu.



Polecany przez nas SSD PCI-E 4.0 pozwoli wykorzystać potencjał techniki Microsoft Direct Storage, która drastycznie skraca ładowanie gier.

Wybierając zasilacz można było skierować się nawet ku jednostce o mocy 350 W – w stanie, w jakim opisywany zestaw komputerowy zakupimy, ten nie będzie potrzebować nawet 200 W mocy. Jednakże pamiętajmy, że zestaw kiedyś będziemy chcieli ulepszyć, zwłaszcza przez dołożenie karty graficznej i na to zasilacz musi być gotowy. Taki markowy zasilacz o mocy 500 W pozwoli nam wybrać kartę ze średniego i wyższego segmentu, która idealnie dogada się z wybranym tu procesorem. W tym miesiącu ponownie postanowiliśmy postawić na zasilacz z lepszym certyfikatem, który wynika z nieco bardziej zaawansowanej konstrukcji. To, co w tym przypadku istotne, to nieco niższe rachunki za prąd w związku z niższym poborem energii przy tym samym obciążeniu.



Komplet zabezpieczeń, odpowiednia moc i złącza - czego chcieć więcej?

Zasilacz proponowany w tym miesiącu posiada również częściowo modularne okablowanie, dzięki czemu część przewodów bedzie można pozostawić w kartonie, np. do czasu dokupienia karty graficznej - ułatwi to montaż i poprawi wygląd gotowego zestawu. Obudowa, jak zwykle, została na koniec, ale tym razem w budżecie zostało jeszcze dużo miejsca, zatem nie trzeba było ciąć kosztów wybierając obudowę niskiej jakości. Zalman S2 TG po raz pierwszy trafia do naszego polecanego zestawu, gdyż jest to bardzo świeży model. Mieliśmy jednak już okazję z nim obcować i to wyjątkowo udana, a przy tym nieprzesadnie droga konstrukcja.



Składając przyszłościowy zestaw nie warto oszczędzać na obudowie - ta często obsłuży bez problemu 2-3 aktualizacje wnętrza.

Oferuje pełen zestaw istotnych cech, jak chociażby wydzielona piwnica na zasilacz, kable i dyski albo bardzo dobra cyrkulacja powietrza, wynikająca z frontu pokrytego metalową siatką. W zestawie otrzymujemy dosyć ciche wentylatory 120 mm (łącznie trzy sztuki), co w zupełności wystarcza w zestawie bez karty graficznej, a nawet wówczas, gdy taką kartę dołożymy. Od strony estetycznej Zalman S2 TG stawia na stonowany design z bokiem ze szkła hartowanego - we własnym zakresie możemy dołożyć listwy lub wentylatory RGB.

Czy komputer do 2000 zł to również komputer gamingowy?

Nie jest to może najlepszy komputer gamingowy do 2000 zł pod względem samej wydajności - bo mogliśmy polecić również zakup znacznie tańszego zestawu na starym Intel Core i3 bez karty graficznej i osobne dokupienie używanej karty na portalu aukcyjnym - to jednak zawsze jest duże ryzyko, a dodatkowo sam zestaw wtedy nie będzie nawet w połowie tak przyszłościowy, jak nasza propozycja. Ogólnie jednak polecany przez nas Ryzen 7 pozwoli zagrać w nowe gry. Świetnie też radzi sobie z popularnymi grami sieciowymi, ale żeby nie być gołosłownym, to jak zwykle podrzucamy film prezentujący wydajność omawianego APU.

Testy Ryzen 7 5700G z układem Vega 7 w 24 grach (FHD)

Film pochodzi z kanału YouTube PC Support & Gaming Test.

Jak widać powyżej, wydajność w popularnych grach na nowoczesnym układzie zintegrowanym jest więcej niż zadowalająca. Owszem - zintegrowana karta graficzna mocno ogranicza ten zestaw komputerowy, ale nie na tyle, aby uniemożliwić dobrą zabawę. A GPU można zawsze dokupić :)

Czy taki zestaw za 2000 zł poradzi sobie także z czymś więcej niż gry?

To, w czym zestaw za 2000 zł z APU AMD poradzi sobie znacznie lepiej, to zadania, takie jak renderowanie grafiki lub filmów. Wynika to z obecności mocnego, 8-rdzeniowego procesora. W codziennych zastosowaniach również zupełnie niczego mu nie brakuje – szybki dysk, odpowiednio dużo szybkiej pamięci i, ponownie, szybki procesor to podzespoły, które sprawiają, że na tym oto zestawie za 2000 zł pracuje się bardzo wygodnie. Przynajmniej do czasu, aż będziemy chcieli używać aplikacji wymagającej akceleracji graficznej – tutaj układ graficzny Vega 8 będzie się nieco męczyć. Do takich zastosowań jednak zwykle i tak wypada przeznaczyć nieco większą kwotę na zakup komputera.

Komputery stacjonarne potrzebują również systemu operacyjnego, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

