Testujemy najnowsze procesory AMD – modele Ryzen 3 3100 i 3300X, które jednocześnie są najtańszymi modelami z generacji Zen 2. Czy rzeczywiście zainteresują klientów z mniej zasobnym budżetem?

Premiera procesorów AMD Ryzen 3000 (Zen 2) okazała się strzałem w dziesiątkę i mocno zamieszała na ryku komputerów PC. Otrzymaliśmy wydajne i dobrze wycenione jednostki, które w wielu zastosowaniach okazały się lepszą propozycją od konkurencyjnych modeli Intel Core 9000 (Coffee Lake). Efekt był łatwy do przewidzenia - AMD zdominowało rynek detaliczny, a Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X i Ryzen 5 3600 to obecnie najlepiej sprzedające się układy dla PC.

Rzeczywistość jest jednak brutalna i - choć są to bardzo opłacalne modele - nie każdy może sobie pozwolić na zakup sprzętu za 2000, 1500 czy nawet 800 złotych. Umówmy się - to nadal sporo kasy! Producent postanowił więc pójść o krok dalej i zaatakował w niskim segmencie. Na rynku debiutują modele z serii Ryzen 3!

W końcu Ryzen za 500+

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB - 105 W $749 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 32 MB - 65 W $329 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6/4,2 GHz 6x 512 KB 32 MB - 65 W $199 Ryzen 5 3400G* 4/8 3,7/4,2 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon RX Vega 11 65 W $149 Ryzen 3 3300X 4/8 3,8/4,3 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $120 Ryzen 3 3200G* 4/4 3,6/4,0 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 8 65 W $99 Ryzen 3 3100 4/8 3,6/3,9 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $99 *modele bazujące na poprzedniej mikroarchitekturze Zen+ (12 nm)

Modele Ryzen 3 3300X i 3100 to najsłabsi i jednocześnie najtańsi przedstawiciele nowej generacji Mattise. Co prawda do dyspozycji oddano tylko 4 rdzenie i 8 wątków, ale i tak jest to spora zmianą w stosunku do Ryzenów 3 z serii 1000 i 2000 (te oferowały tylko 4 rdzenie i 4 wątki). Procesory wyceniono na odpowiednio 120 i 99 dolarów, co u nas powinno przełożyć się na jakieś 620 i 500 złotych. Brzmi atrakcyjnie? Pewnie! Ale przejdźmy do szczegółów.

Ryzen 3 3300X - specyfikacja procesora

Ryzen 3 3300X został wyposażony w 4 rdzenie Zen 2 z obsługą wielowątkowości współbieżnej SMT (8 wątków) – standardowo pracują one z taktowaniem 3,8 GHz, a w trybie Boost mogą przyspieszyć maksymalnie do 4,3 GHz. Mnożnik pozostawiono odblokowany, więc istnieje jeszcze możliwość samodzielnego podkręcenia zegarów (co oczywiście sprawdzimy).

Oprócz tego udostępniono dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 RAM z natywnym wsparciem dla modułów 3200 MHz, po 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2) na rdzeń i 16 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3). Podobnie jak w wyższych modelach, jest też kontroler PCI-Express 4.0 z 24 liniami transmisyjnymi.



W zestawie z procesorem znajdziemy nieduże chłodzenie Wraith Stealth

Procesor jest sprzedawany z chłodzeniem Wraith Stealth – co prawda nie jest to zbyt wydajna konstrukcja, ale bez problemu powinna sobie poradzić z układem pracującym ze standardowymi zegarami (jego TDP wynosi 65 W).

Model AMD Ryzen 3

1600 AF AMD Ryzen 3

3300X AMD Ryzen 5

3400G AMD Ryzen 5

3600 Intel Core i5

9400F Generacja Pinnacle Ridge

Zen+ / 12 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Picasso

Zen+/ 12 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Coffee Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 6/12 4/8 4/4 6/12 6/6 Taktowanie 3,2 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 2,9 GHz Taktowanie Boost 3,6 GHz 4,3 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz 4,1 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 4x 512 KB 4x 512 KB 6x 512 KB 6x 256 KB Pamięć L3 16 MB 16 MB 4 MB 32 MB 9 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) Układ graficzny - - Radeon RX Vega 11

(do 1400 MHz) - - Linie PCIe 24x PCIe 3.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 3.0 24x PCIe 4.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK NIE TDP 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W Cena 500 zł 620 zł 600 zł 800 zł 750 zł

Ryzen 3 3300X ma u nas kosztować 620 zł, więc trudno znaleźć mu bezpośredniego konkurenta u "niebieskich" - na obecną chwilę najbliżej mu do Core i5-9400F, który został wyposażony w 6 rdzeni/6 wątków (w odróżnieniu od Ryzena, nie może on być jednak podkręcany i korzysta ze starego, niewspieranego gniazda LGA 1151). Wiemy jednak, że w podobnej cenie niebawem powinien pojawić się Core i5-10400F z 6 rdzeniami/12 wątkami.

Ryzen 3 3300X - podkręcanie procesora

No właśnie, Ryzen 3 3300X cechuje się odblokowanym mnożnikiem, więc można go podkręcić. Polecamy jednak zaopatrzyć się w lepsze chłodzenie, bo Wraith Stealth najprawdopodobniej nie pozwoli na wyciśnięcie maksymalnych zegarów.

Na jaki potencjał OC można liczyć? Nasz egzemplarz udało się przetaktować do 4,4 GHz przy napięciu zasilającym 1,3 V, co wydaje się bardzo dobrym wynikiem - to trochę więcej niż osiągały bardziej złożone modele z serii Ryzen 3000 (Zen 2). Z chłodzeniem SilentiumPC Fortis 3 HE1425 procesor rozgrzewał się do około 75 stopni Celsjusza, więc nawet na słabszych coolerach nie powinien być bardzo gorący.

Warto zauważyć, że użyty przez nas Ryzen Master (2.1.1.1472) jeszcze nie potrafił podkręcać procesorów z pustym blokiem CCX, więc parametry zmienialiśmy bezpośrednio w UEFI płyty głównej. Błąd ma zostać poprawiony w kolejnej wersji.

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 3 3100

Ryzen 3 3100 oferuje nieco słabszą specyfikację. Do dyspozycji oddano 4 rdzenie/8 wątków, ale o niższym taktowaniu - standardowo 3,6 GHz, a w trybie Boost maksymalnie 3,9 GHz. Co ważne, procesor cechuje się odblokowanym mnożnikiem, więc też można go podkręcić.

Pozostała część specyfikacji pozostała bez zmian. Jednostka została wyposażona w dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200, 4x 512 KB pamięci podręcznej L2 i 16 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3. Naturalnie udostępniono też 24 linie PCI-Express 4.0.



Chłodzenie Wraith Stealth poradzi sobie z procesorem pracującym ze standardowymi parametrami, ale do podkręcania polecamy dokupić coś lepszego

Układ cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W. W zestawie znajdziemy to samo chłodzenie – Wraith Stealth, które bez problemu radzi sobie z zapewnieniem znośnych temperatur przy standardowych zegarach.

Model AMD Ryzen 3

1600 AF AMD Ryzen 3

3100 AMD Ryzen 3

3200G AMD Ryzen 3

3300X Intel Core i3

9100F Generacja Pinnacle Ridge

Zen+ / 12 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Picasso

Zen+/ 12 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Coffee Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 6/12 4/8 4/4 4/8 4/4 Taktowanie 3,2 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz Taktowanie Boost 3,6 GHz 3,9 GHz 4,0 GHz 4,3 GHz 4,2 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 4x 512 KB 4x 512 KB 4x 512 KB 4x 256 KB Pamięć L3 16 MB 16 MB 4 MB 16 MB 6 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-2400

(2-kanałowy) Układ graficzny - - Radeon Vega 8

(do 1250 MHz) - - Linie PCIe 24x PCIe 3.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 3.0 24x PCIe 4.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK NIE TDP 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W Cena 500 zł 500 zł 400 zł 620 zł 330 zł

AMD Ryzen 3 3100 będzie u nas sprzedawany za 500 złotych, więc też trudno znaleźć dla niego konkurenta - najbliżej mu do starszego Core i3-9100F (model ten oferuje 4 rdzenie/4 wątki, bez zintegrowanej grafiki). Model Intela jest dostępny w dużo niższej cenie, ale nie można go podkręcić, a do tego korzysta ze starej podstawki LGA 1151 (co utrudni modernizację sprzętu). Intel nie wprowadził do oferty jego odpowiednika z nowej generacji (Comet Lake-S pod LGA 1200), ale najbliżej mu będzie do Core i3-10100 z 4 rdzeniami i 8 wątkami.

Do ilu można podkręcić procesor AMD Ryzen 3 3100?

Tani procesor z odblokowanym mnożnikiem? Wiemy co myślicie! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Okazuje się, że Ryzen 3 3100 podkręca się jeszcze lepiej od modelu 3300X – naszą sztukę udało się zmusić do pracy z zegarem 4,5 GHz przy napięciu zasilającym 1,25 V. Temperatury były zbliżone - po zamontowaniu coolera SilentiumPC Fortis 3 HE1425, procesor rozgrzewał się maksymalnie do 75 stopni Celsjusza. Jest to zaskakująco dobry wynik, więc nie możemy się doczekać pomiarów wzrostu wydajności.

Ryzen 3 3300X vs Ryzen 3100 - czym różnią się procesory?



Procesory Ryzen 3 3300X i 3100 różnią się także budową

Czym się różni Ryzen 3 3300X od Ryzen 3 3100? Nie tylko taktowaniem! Okazuje się, że producent zdecydował się na zastosowanie innej budowy procesorów.

W modelu 3300X wszystkie rdzenie zgrupowano w jednym bloku CCX, więc każdy z nich ma dostęp do swoich 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2) i 16 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3). W 3100 rdzenie rozdzielono na dwa bloki CCX – nadal mają one swoje 512 KB pamięci podręcznej L2, ale każda para ma już tylko 8 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3.

Zastosowanie spójnej budowy w 3300X zapewnia mniejsze opóźnienia w komunikacji między rdzeniami oraz większą pojemność pamięci podręcznej dostępną dla wszystkich rdzeni/wątków. Przekładając na ludzki język – taka budowa powinna się przełożyć na dodatkowy wzrost wydajności (lub jak kto woli, budowa 3100 powinna się przełożyć na sztuczne pogorszenie osiągów).

Platforma testowa

Testy procesorów przeprowadziliśmy na platformie z płytą główną ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi, pamięciami Patriot Viper Steel 2x 8 GB DDR4 3200 MHz CL16 i kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition. Do chłodzenia układów wykorzystaliśmy niedrogi cooler SilentiumPC Fortis 3 HE1425.

Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 Home 64-bit (1903). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki dla chipsetu AMD Chipset Drivers 2.04.04.111, a dla karty graficznej sterowniki Nvidia GeForce Game Ready Driver 445.87 WHQL.

Testy wydajności: renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 3591 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 3490 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 2795 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 2622 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 2577 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 2369 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 2329

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 505 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 483 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 479 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 450 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 431 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 411 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 397

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 982 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 1023 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 1241 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 1435 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 1436 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 1581 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 1588

Pierwszy test i pierwsze zaskoczenie - nowe procesory AMD wypadają REWELACYJNIE. Ryzen 3 3100 oferuje osiągi zbliżone do Core i5-9400F, a Ryzen 3 3300X do Core i5-9600K. Do 6-rdzeniowego/12-wątkowego Ryzena 5 2600 w wielordzeniowym teście jeszcze trochę zabrakło, ale w jednowątkowym nowe modele są znacznie wydajniejsze.

Testy wydajności: kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 59931 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 57956 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 47006 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 43555 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 40433 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 39477 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 36805

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 11,2 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 10,6 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 9,2 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 8,3 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 7,6 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 6,5 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 6

Kompresja i szyfrowanie to ulubione konkurencje procesorów AMD. Nic dziwnego, że nowe jednostki AMD mają tutaj miażdżącą przewagę - nawet 3100 pokonuje Core i5-9600K.



Modele Ryzen 3 3100 i 3300X korzystają z podstawki AM4

Testy wydajności: renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 161 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 163 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 202 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 228 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 229 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 245 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 263

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 348 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 430 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 453 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 468 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 483 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 516 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 572

Przy renderowaniu filmów nowe Ryzeny ponad dużo droższymi modelami Core i5. Sytuacja zmienia się w teście konwersji - 3300X może konkurować z droższym Core i5-9400F, a 3100 trochę od niego odstaje (choć to i tak bardzo dobre rezultaty). Warto również zauważyć, że Ryzen 3 3100 pokonuje starego 6-rdzeniowego/12-wątkowego Ryzena 5 2600.



Ryzen 3 3100 to najsłabszy przedstawiciel generacji Matisse (Zen 2)

Testy wydajności: 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 8949 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 8715 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 8432 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 8324 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 8175 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 8089 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 8011

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 7754 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 7013 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 5917 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 5833 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 5418 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 5209 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 4841

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 21955 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 21369 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 20683 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 20418 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 19921 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 19464 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 19273

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 19227 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 19010 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 16708 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 14991 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 13763 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 13579 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 12547

Wyniki w benchmarku 3DMark też nieźle wyglądają. O ile w nowszym teście - Time Spy - Ryzen 3 3300X tylko depcze po piętach Core i5-9400F, tak w starszym Fire Strike układy AMD bez problemu wyprzedzają droższe "i-piątki" konkurencji.

Testy wydajności: Far Cry 5 i Wiedźmin 3

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-9600K (6C/6T) 121

95 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 115

90 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 113

86 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 108

84 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 98

75 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 94

73 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 93

72

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 128

113 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 128

108 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 123

107 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 121

105 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 114

92 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 105

94 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 103

90

Łał, wydajność w grach jest naprawdę niezła! Szczególnie dobrze wypada Ryzen 3 3300X, który śmiało może konkurować z droższymi "i-piątkami" konkurencji.

Testy - pobór energii

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 45 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 46 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 60 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 60 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 64 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 70 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 72

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 99 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 117 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 125 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 132 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 139 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 145 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 154

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 287 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) 296 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) 299 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 302 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) 303 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 308 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 313

Pobór mocy nie należy do najwyższych, aczkolwiek po 4-rdzeniowych/8-wątkowych Ryzenach spodziewaliśmy się niższych wartości - nawet modele Core i5-9400F i 9600K wypadają pod tym kątem trochę lepiej.

Testy wydajności (OC): renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 4154 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 3792 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 3057 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 3009 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 2713 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 2683 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 2369

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 520 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 514 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 511 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 485 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 431 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 422 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 408

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 843 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 964 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 1127 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 1266 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 1364 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 1379 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 1588

Wydajność procesorów mocno wzrasta po podkręcaniu - szczególnie warto zwrócić uwagę na model Ryzen 3 3100, który przy mocno sprzyjającym scenariuszu przyspieszył aż o 16%. Przetaktowanie pozwala uzyskać jeszcze większą przewagę nad Core i5-9400F (którego nie można podkręcić).

Testy wydajności (OC): kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 63989 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 60086 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 50131 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 45299 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 44760 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 43694 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 36805

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 11,2 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 10,9 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 10,4 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 8,8 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 8,5 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 7,5 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 6

W kolejnych testach spore zaskoczenie - podkręcone modele Ryzeny 3 wyprzedzają nie tylko Core i5-9400F, ale też Core i5-9600K kręconego na 5 GHz. Cóż, 7-zip i VeraCrypt wyraźnie faworyzują procesory AMD.



Ryzen 3 3300X to jeden z najtańszych procesorów z generacji Zen 3

Testy wydajności (OC): renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 157 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 161 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 185 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 218 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 221 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 223 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 266

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 330 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 388 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 446 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 453 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 453 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 468 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 518

W DaVinci ponownie spore zaskoczenie - Ryzen 3 3100 i 3300X po OC doganiają podkręconego Core i5-9600K. Przy konwersji wideo w Handbrake sytuacja nie jest tak dobra (tutaj modele AMD pokonują Core i5-9400F), ale ponownie warto zwrócić uwagę na lepsze osiągi od starych modeli Ryzen 5 2600 (6C/12T) i Ryzen 7 2700 (8C/16T).

Testy wydajności (OC): 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 9122 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 8851 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 8623 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 8478 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 8226 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 8224 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 8175

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 8818 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 7296 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 6389 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 6380 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 5367 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 5349 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 5418

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 22332 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 22321 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 21342 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 21139 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 21063 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 20515 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 19273

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 22563 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 20369 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 18400 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 15562 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 15551 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 15513 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 12547

3DMark pokazuje podobne zależności, jak w scenariuszu ze standardowymi zegarami - w starszym teście Time Spy nowe modele wypadają podobnie do Core i5-9400F, ale w starszym doganiają dużo droższego Core i5-9600K.

Testy wydajności (OC) - Far Cry 5 i Wiedźmin 3

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 127

103 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 115

90 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 114

88 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 110

85 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 106

83 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 102

78 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 99

75

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 131

112 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 129

113 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 124

108 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 121

105 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 120

106 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 116

100 AMD Ryzen 5 2600 @ 4,0 GHz 108

97

Jak wypadają nowe Ryzeny w grach? Po OC jest naprawdę nieźle! Co ciekawe, nadal widać wyraźną przewagę modelu Ryzen 3 3300X, który w Wiedźminie dogania nawet Core i5-9600K (!).

Testy (OC) - pobór energii

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 46 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 54 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 59 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 78 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 82 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) @ 4,1 GHz 89 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 95

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 99 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 126 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 132 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 165 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 178 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) @ 4,1 GHz 223 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 275

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 287 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 304 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 316 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,2 GHz 317 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 335 AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T) @ 4,1 GHz 337 AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T) @ 4,1 GHz 341

Podkręcenie zegarów praktycznie nie zwiększyło poboru mocy, więc w takim scenariuszu nowe procesory wypadają znacznie lepiej (w innych modelach OC wiązało się też z zauważalnym wzrostem poboru mocy).

Tani Ryzen to dobry Ryzen!

Premiera wydajniejszych procesorów Ryzen 3000 mocno namieszała na rynku komputerów PC. Wiele wskazuje na to, że podobnie będzie to wyglądać w przypadku słabszych jednostek – modele Ryzen 3 3100 i 3300X wypadają dużo lepiej od konkurentów, a do tego są bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. To sprzęt, który ma szansę podbić rynek tanich komputerów do gier.

Procesory Ryzen 3 3100 i 3300X z pozoru oferują podobną specyfikację. Obydwa zostały wyposażone w 4 rdzenie i 8 wątków, dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i 16 MB pamięci podręcznej L3. Jest też wsparcie dla PCI-Express 4.0, które znamy z droższych modeli. Warto jednak zauważyć, że producent zastosował różną budowę układów, co w niektórych scenariuszach ma spory wpływ na wydajność.

No właśnie, wydajność. Ryzen 3 3100 w wielu testach wypada lepiej od Core i5-9400F, a Ryzen 3 3300X potrafi dogonić Core i5-9600K – mówimy więc o bardzo dobrych osiągach, bo w obydwóch przypadkach są to znacznie drożsi konkurenci. Mało tego! Nowe Ryzeny dobrze radzą sobie także w grach. Szczególnie dobrze wypada tutaj 3300X, gdzie spójna konstrukcja pozwala uzyskać lepszą płynność animacji i zbliżyć się do odblokowanej "i-piątki". Jest to też główny atut przemawiający za wyborem Ryzena 3. generacji, a nie starego modelu Ryzen 5 2600 (lub bliźniaczego 1600 AF), choć ten często lepiej radzi sobie w programach.

Przy ocenie nowych Ryzenów nie sposób nie wspomnieć o podkręcaniu. Nowe modele cechują się bardzo dobrym potencjałem na przetaktowanie, co pozwala uzyskać dodatkowy wzrost wydajności. Szczególnie dobre wrażenie zrobił na nas słabszy model, który udało się przyspieszyć o jakieś 16% (i to przy zachowaniu niedużych temperatur i bez znacznego wzrostu poboru mocy). W takiej sytuacji „niepodkręcalny” Core i5-9400F został już całkowicie zmasakrowany.

AMD po raz kolejny (z)masakruje Intela? To nie jest takie pewne

Mogłoby się wydawać, że ocena nowych Ryzenów jest jednoznaczna – są tańsze i lepsze niż Intele z generacji Coffee Lake, więc nie ma o czym gadać i trzeba brać „rajzena”. No nie do końca. Wiemy, że niebawem na rynku pojawią się nowsze modele Comet Lake-S, które powinny być dużo lepszą propozycją (zaoferują więcej rdzeni/wątków w takiej samej cenie, a na nowych płytach LGA 1200 najprawdopodobniej będzie można posadzić też kolejną generację - Rocket Lake-S). W takiej sytuacji nikt o zdrowych zmysłach nie będzie kupować procesora ze starej generacji (również ze względu na martwą platformę LGA 1151), ale właśnie nowego Comet Lake.

Problem jednak w tym, że jeszcze nie mieliśmy okazji sprawdzić nowych Inteli, więc trudno nam jednoznacznie powiedzieć, kto wygrywa w segmencie do 500 – 700 złotych. Wiele jednak wskazuje, że to AMD podbije rynek tanich komputerów. Nawet przy porównaniu do nowszych modeli Intela, za wyborem Ryzenów przemawia odblokowany mnożnik i dobry potencjał na podkręcanie, bardziej funkcjonalna platforma AM4 i szersza możliwość modernizacji – 4-rdzeniowego/8-wątkowego Ryzena 3 3100/3300X w przyszłości będzie można zamienić nawet na 16-rdzeniowy/32-wątkowy model z generacji Ryzen 4000 (Zen 3).

Ryzen 3 3100 czy 3300X – który procesor jest lepszy?

Przy okazji wcześniejszych, wydajniejszych jednostek z serii Ryzen 3000 nie obserwowaliśmy aż takich różnic w wydajności, więc zwykle to słabszy model (Ryzen 5 3600/Ryzen 7 3700X) okazywał się bardziej opłacalną propozycją od mocniejszej wersji (Ryzen 5 3600X/Ryzen 7 3800X). W przypadku układów Ryzen 3 3100 i 3300X różnica jest większa, więc wybór wcale nie jest taki oczywisty. Uważamy, że obydwa procesory są godne zakupu i to, który warto kupić, zależy tylko od Waszych funduszy.



Ryzen 3 3300 czy Ryzen 3 3100 - wybór wcale nie jest taki prosty

Jeżeli składacie nowy komputer, ciekawym pomysłem będzie złożenie niedrogiego zestawu z nową płytą główną B550 - taka konstrukcja pozwoli wykorzystać potencjał PCI-Express 4.0, a do tego, w późniejszym czasie, umożliwi modernizację o 8-, 12- czy 16-rdzeniowy procesor Ryzen 4000 (Zen 3). Wiemy, że takie konstrukcje pojawią się w przyszłym miesiącu i powinny być cenowo zbliżone do modeli B450.

Procesory Ryzen 3 3300X i 3100 po raz kolejny pokazują przewagę AMD nad Intelem - nie tylko pod względem wydajności, ale też funkcjonalności. Obydwa są warte zakupu i obydwa świetnie sprawdzą się przy składaniu nowoczesnego, taniego komputera do gier z dużym potencjałem modernizacji.

Czy warto modernizować stary komputer z płytą AM4 o nowy procesor Ryzen 3 3100/3300X? Takie działanie będzie miało sens tylko w przypadku modeli Ryzen 3 1200/1300X, bo będzie można tutaj odczuć wzrost wydajności. Jeżeli posiadacie lepszy sprzęt (np. Ryzen 5 1400 lub 1600), warto zainteresować się wydajniejszymi modelami pokroju Ryzen 5 3600/3700X lub poczekać na premierę kolejnej generacji Ryzen 4000 (wiele wskazuje, że będzie ona obsługiwana też na starych płytach głównych AM4).

AMD Ryzen 3 3100 - ocena :

stosunkowo dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych

dobra wydajność w zastosowaniach jednowątkowych

dobra wydajność w grach

wysoki potencjał na podkręcanie

stosunkowo niskie temperatury

pasuje do starych płyt głównych 300 i 400

wsparcie dla PCI-Express 4.0

bardzo atrakcyjna cena

stosunkowo wysoki pobór mocy przy standardowym taktowaniu

słabsza wydajność w programach niż Ryzen 5 2600/1600 AF

98%4,9/5

AMD Ryzen 3 3300X - ocena :

stosunkowo dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych

bardzo dobra wydajność w zastosowaniach jednowątkowych

dobra wydajność w grach

niezły potencjał na podkręcanie

stosunkowo niskie temperatury

pasuje do starych płyt głównych 300 i 400

wsparcie dla PCI-Express 4.0

dobra cena...

...choć nie aż tak atrakcyjna na tle modelu Ryzen 3 3100

słabsza wydajność w programach niż Ryzen 5 2600/1600 AF

stosunkowo wysoki pobór mocy przy standardowym taktowaniu

94%4,7/5

