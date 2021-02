Nowa generacja procesorów Intela zbliża się coraz większymi krokami, ale przy okazji doczekamy się odświeżenia starych układów – takie jednostki już pojawiły się w jednym z malezyjskich sklepów.

W nowych procesorach Intela czeka nas lekkie zamieszanie. Generacja Rocket Lake-S ma obejmować tylko segmenty Core i9, Core i7 i Core i5, a w niższych segmentach: Core i3, Pentium Gold i Celeron pojawią się odświeżone modele Comet Lake-S (Comet Lake-S Refresh).

Generacja Intel Core 10. gen Intel Core 11. gen Nazwa kodowa Comet Lake-S Rocket Lake-S Mikroarchitektura Skylake Cypress Cove Litografia 14 nm 14 nm Układ graficzny UHD Graphics Xe Graphics Podstawka LGA 1200 LGA 1200 Segment procesorów Celeron G59xx

Pentium Gold G6xxx

Core i3-1xxxx Core i5-11xxx

Core i7-11xxx

Core i9-11xxx

Warto jednak zaznaczyć, że do 11. generacji Core będą należeć tylko modele Rocket Lake-S. Odgrzewane kotlety Stare układy nadal będą zaliczać się do układów Core 10. generacji (w oznaczeniu modeli dodano „5” na końcu). Informacja o generacji pojawi się na pudełkach procesorów, dzięki czemu klienci nie będą wprowadzani w błąd.

Specyfikacja nowych procesorów Intel Core 10. gen (Comet Lake-S Refresh)

Choć praktycznie wszyscy ekscytują się nową generacją procesorów Rocket Lake-S, to słabsze modele powinny stanowić ciekawą propozycją do budowy tańszych zestawów. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji nowych i starych jednostek.

Model (generacja) Rdzenie/wątki Taktowanie/Turbo Pamięć L3 Zintegrowana grafika Podkręcanie TDP Intel Core i3-10305*

(Comet Lake-S Refresh) 4/8 3,8/4,5 GHz 8 MB UHD 630 NIE 65 W Intel Core i3-10300

(Comet Lake-S) 4/8 3,7/4,4 GHz 8 MB UHD 630 NIE 65 W Intel Core i3-10105*

(Comet Lake-S Refresh) 4/8 3,7/4,4 GHz 6 MB UHD 630 NIE 65 W Intel Core i3-10100

(Comet Lake-S) 4/8 3,6/4,3 GHz 6 MB NIE 65 W Intel Core i3-10105F*

(Comet Lake-S Refresh) 4/8 3,7/4,4 GHz 6 MB - NIE 65 W Intel Core i3-10100F

(Comet Lake-S) 4/8 3,6/4,3 GHz 6 MB - NIE 65 W Pentium Gold G6605*

(Comet Lake-S Refresh) 2/4 4,3/ - GHz 4 MB UHD 630 NIE 58 W Pentium Gold G6600

(Comet Lake-S) 2/4 4,2/ - GHz 4 MB UHD 630 NIE 58 W Pentium Gold G6405*

(Comet Lake-S Refresh) 2/4 4,1/ - GHz 4 MB UHD 610 NIE 58 W Pentium Gold G6400

(Comet Lake-S) 2/4 4,0/ - GHz 4 MB UHD 610 NIE 58 W Celeron G5925

(Comet Lake-S Refresh) 2/2 3,6/ - GHz 4 MB UHD 610 NIE 58 W Celeron G5920

(Comet Lake-S) 2/2 3,5/ - GHz 2 MB UHD 610 NIE 58 W Celeron G5905

(Comet Lake-S Refresh) 2/2 3,5/ - GHz 4 MB UHD 610 NIE 58 W Celeron G5900

(Comet Lake-S) 2/2 3,4/ - GHz 2 MB UHD 610 NIE 58 W *specyfikacja nieoficjalna

Różnice? Nowe modele oferują lekko podniesione taktowanie, a w układach Celeron producent dodatkowo podwoił pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3).

Układy 10. generacji będą obsługiwane na starych płytach głównych z serii 400 (Z490, H470, B460 i H410) i nowych z serii 500 (Z590, H570, B560 i H510). Warto jednak zaznaczyć, że płyty z serii 500 działają właśnie tylko z nowymi układami Celeron G5xx5 (zwykłe Celeron G5xxx nie są obsługiwane).

Nowe procesory już dostępne w sprzedaży

Jeżeli układy będą dostępne w tej samej cenie, na pewno będzie to lepsza propozycja względem obecnych modele (szczególnie interesuje nas Core i3-10105F – następca bardzo popularnego Core i3-10100F).

Nowe modele Celeron już są dostępne na rynku, ale modele Pentium Gold i Core i3 powinny zadebiutować w przyszłym miesiącu, razem z modelami Core 11. generacji (Rocket Lake-S)…

...a przynajmniej tak to wygląda w teorii, bo jeden z malezyjskich sklepów już rozpoczął sprzedaż układów Core i3-10105F. Wygląda więc na to, że producent już wysyła sprzęt do dystrybutorów i nie będzie problemów z jego dostępnością.

Źródło: Reddit u/dkmokeish, Twitter @ momomo_us

