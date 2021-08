Czekacie na nowe procesory Intela? Modele Alder Lake zbliżają się coraz większymi krokami, ale najpewniej nie wszystkich usatysfakcjonują - topowy przedstawiciel nowej serii może być prądożerną i gorącą jednostką.

Procesory Intel Alder Lake (Core 12. generacji) mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Układy będą korzystać z nowej architektury, która połączy dwa typy rdzeni: energooszczędne E-Core i wydajne P-Core - pozwoli to poprawić wydajność i efektywność energetyczną jednostek. Do obsługi nowych konstrukcji będą jednak konieczne nowe płyty główne pod LGA 1700.

Co prawda na szczegółowe testy nowych procesorów będziemy musieli jeszcze poczekać, ale w sieci już można znaleźć interesujące przecieki na temat jednostek.

Intel Core i9-12900K będzie gorący i prądożerny?

Jeden z pracowników firmy Lenovo opublikował w serwisie Weibo zrzut ekranu w aplikacji HWiNFO i AIDA64, który ma przedstawiać parametry pracy tajemniczego procesora Intela.



Procesor został wyposażony w 16 fizycznych rdzeni, co wskazuje, że mamy do czynienia z modelem Core i9-12900K

Co to za model? Wprawdzie wszystkie oznaczenia na screenie zostały zamazane, ale wiele wskazuje na to, że mowa o topowym przedstawicielu serii - 16-rdzeniowym/24-wątkowym Core i9-12900K (można to wywnioskować po liczbie wierszy ze wskazaniami temperatury – 16 wierszy odpowiada 16 fizycznym rdzeniom, a tyle mają oferować tylko topowe modele Core i9 z generacji Alder Lake).

Według odczytanych parametrów, procesor po prawie godzinie mocnego obciążenia średnio osiąga temperaturę 86 stopni Celsjusza (maksymalnie 93 stopnie Celsjusza). Informacja może wskazywać na dosyć gorącą jednostkę, aczkolwiek nie wiadomo też z jakim chłodzeniem mamy do czynienia (równie dobrze może być to powietrzny cooler, ale też potężne chłodzenie wodne).



WolStame sugeruje, że procesor to drugi element w jego komputerze (po karcie graficznej GeForce RTX 3090), który pobiera 350 W mocy

Warto również zwrócić uwagę na pobór mocy procesora – średnie wskazanie CPU Package Power to 248 W (porównywalne do krótkotrwałego limitu mocy PL2 – ten ma wynosić 241 W), aczkolwiek realny pobór mocy komputera to podobno 350 W (a przynajmniej tak twierdzi komentujący).

Wygląda więc na to, że Core i9-12900K będzie gorącą i energochłonną jednostką. Nie powinno nas to jednak dziwić, bo ostatnie flagowce Intela też nie wypadały tutaj zbyt dobrze (odsyłamy do testu Core i9-11900K i Core i9-10900K). Na potwierdzenie tych informacji będziemy musieli poczekać do premiery.

Źródło: Twitter @ HXL, Weibo @ WolStame