Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę platformy AMD AM5, która ma przynieść powiew świeżości w komputerach PC. Czego możemy się spodziewać?

Jeśli śledzicie nasze wiadomości, to informacja o planach wydania płyt głównych AMD AM5 nie powinna być dla was zaskoczeniem. Wracamy jednak do tematu, bo do sieci wyciekły nowe materiały, które ujawniają kilka istotnych szczegółów o nadchodzącej platformie „czerwonych”.

AMD AM5 – specyfikacja nowej platformy

Nowe płyty główne zostaną wyposażone w gniazdo AM5, które będzie obsługiwać kolejne generacje procesorów Ryzen (począwszy od modeli Ryzen 7000 Raphael i Ryzen 7000G Rembrandt). Ostatnio nawet pojawiły się domysły, że będzie można tutaj zamontować chłodzenia pod gniazdo AM4.

Procesory pod AM5 zaoferują wsparcie dla nowych pamięci DDR5 – znajdziemy tutaj dwukanałowy kontroler RAM (ujawnione materiały nie wspominają o taktowaniu, ale te zapewne będzie zależne od konkretnej generacji CPU).

Kolejne zmiany mają dotyczyć kontrolera magistrali PCI-Express. Co prawda pierwsze układy nie będą wspierać PCI-Express 5.0 (jak w przypadku konkurencyjnych modeli Intel Alder Lake), ale za to producent udostępni więcej linii PCI-Express 4.0 - 16 dla karty graficznej, 4 dla nośnika SSD M.2 PCIe, 4 do podłączenia portów USB4 i 4 do podłączenia chipsetu (czyli o 4 więcej niż w przypadku obecnych modeli Ryzen 5000 pod AM4).

Chipset z serii 600 zaoferuje wsparcie dla czterech linii PCI-Express 4.0 do podłączenia nośnika SSD lub dodatkowej karty sieciowej LAN lub WiFi/BT, a także obsługę SATA, USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s), USB 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s) i USB 2.0.

Kiedy premiera płyt głównych AMD AM5?

Nowa platforma AMD najprawdopodobniej zadebiutuje w przyszłym roku razem z procesorami Ryzen 7000 Raphael. Możemy oczekiwać, że konstrukcja obsłuży też kolejne generacje układów (i być może wtedy zostanie dodane wsparcie dla PCI-Express 5.0).

