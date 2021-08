Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów Core 12. generacji – jednych z najbardziej wyczekiwanych układów Intela. W sieci pojawiły się wyniki wydajności nowego modelu ze średniej półki. Nie wyglądają one jednak zbyt obiecująco.

Zapowiedź procesorów Core 12. generacji (Alder Lake) na pewno wzbudziła sporo emocji. Nowe układy wprowadzą sporo zmian w architekturze, która mają przełożyć się na wzrost wydajności i efektywności energetycznej oraz jeszcze lepszą funkcjonalność.

Z punktu widzenia użytkownika, jedną z najważniejszych kwestii będzie wydajność procesorów. Jakiś czas temu pojawiły się całkiem obiecujące informacje o modelach dla entuzjastów. Czego możemy się spodziewać po standardowych jednostkach?

Testy wydajności procesora Intel Core i7-12700

W bazie benchmarka Geekbench 5.4.1 pojawiły się wyniki wydajności modelu Core i7-12700. Dokładna specyfikacja jednostki jeszcze nie jest znana, ale najprawdopodobniej jest ona zbliżona do modelu Core i7-12700K (wersji z odblokowanym mnożnikiem, który daje możliwość dodatkowego podkręcania).



Wydajność Core i7-12700 w benchmarku Geekbench – program jeszcze nie potrafi dobrze wykryć specyfikacji procesora

Możemy się zatem spodziewać, że układ oferuje 8 rdzeni/16 wątków P-Core i 4 rdzeni/4 wątków E-Core. Zwykła wersja (bez dopisku K) najpewniej pracuje z niższymi zegarami i charakteryzuje się niższym współczynnikiem TDP.

Core i7-12700 w teście jednordzeniowym osiąga 1595 punktów, a w wielordzeniowym 10 170 punktów. Nowy układ wypada lepiej względem poprzedniej generacji (Core i7-11700 oferuje jakieś 1633 i 8822 punkty), ale do konkurencji mu jeszcze trochę brakuje (Ryzen 7 5800X oferuje około 1672 i 10 376 punktów).



Zdjęcie próbki inżynieryjnej procesora Intel Alder Lake QWV0 (foto: HKEPC)

Jakie będą nowe procesory Intela?

Premiera nowych procesorów Intela została zaplanowana na czwarty kwartał tego roku i wtedy powinniśmy poznać szczegóły dotyczące osiągów pierwszych modeli. Na ten moment musimy bazować na mniej lub bardziej wiarygodnych przeciekach, które nie dają nam pewności co do osiągów sprzętu (a powiedzmy sobie jasno - póki co wyniki modelu Core i7-12700 nie wyglądają zachęcająco).

Źródło: Geekbench, VideoCardz, HKEPC