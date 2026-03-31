Wykradli sekrety produkcji chipów. Grozi im długa odsiadka

W świecie nowoczesnych technologii informacja bywa cenniejsza niż złoto. Najnowsza sprawa z Tajwanu pokazuje, jak daleko mogą posunąć się ludzie, by zdobyć przewagę w jednym z najbardziej strategicznych sektorów świata – produkcji chipów.

Jak opisuje serwis United Daily News, tajwańska prokuratura oskarżyła byłych i obecnych pracowników TSMC o ujawnienie kluczowych tajemnic technologicznych. Proces właśnie dobiegł końca, a wyrok ma zapaść 27 kwietnia 2026 r.. W tle pojawiają się zarzuty naruszenia bezpieczeństwa narodowego, kradzieży tajemnic handlowych oraz próby ich wykorzystania poza granicami kraju.

Zrobili zdjęcia tajnych danych

Jedną z centralnych postaci jest były inżynier firmy, który po odejściu z TSMC znalazł zatrudnienie w japońskim gigancie Tokyo Electron. Według śledczych miał on nakłaniać swoich byłych współpracowników do przekazywania poufnych informacji – w tym danych dotyczących najbardziej zaawansowanego procesu produkcyjnego klasy 2 nanometrów.

Materiały te miały być następnie wykorzystywane do ulepszania sprzętu produkcyjnego, co mogłoby pomóc firmie zdobyć kontrakty na dostarczanie maszyn dla TSMC. W grę wchodziły nawet zdjęcia tajnych dokumentów wykonywane telefonem komórkowym.

Technologia, o którą toczy się gra

Choć sprawa brzmi jak scenariusz filmu szpiegowskiego, jej znaczenie jest jak najbardziej realne. Produkcja chipów – szczególnie tych najnowocześniejszych – to fundament współczesnej gospodarki. Od smartfonów, przez samochody, aż po systemy wojskowe – niemal każde zaawansowane urządzenie opiera się na półprzewodnikach.

Proces wytwarzania chipów na poziomie 2 nanometrów to absolutna światowa czołówka. Pozwala tworzyć wydajniejsze chipy, a do tego bardziej energooszczędne. Tylko kilka firm na świecie posiada zdolność do ich produkcji, a TSMC jest w tej dziedzinie liderem.

Znaczenie tej technologii wykracza daleko poza biznes. Kontrola nad produkcją półprzewodników oznacza realny wpływ na rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo państw i globalną równowagę sił.

Dlatego właśnie wyciek technologii nie jest traktowany wyłącznie jako przestępstwo gospodarcze, lecz jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Możliwe konsekwencje

Prokuratura domaga się surowych kar – nawet kilkunastu lat więzienia dla głównych oskarżonych oraz wysokich grzywien dla firm zamieszanych w sprawę. Śledczy podkreślają również ryzyko zacierania śladów i mataczenia, co doprowadziło do przedłużenia aresztu dla części podejrzanych.

Sprawa ta może stać się precedensem i sygnałem ostrzegawczym dla całej branży technologicznej. W erze, w której dane są najcenniejszym zasobem, ich ochrona staje się jednym z największych wyzwań współczesności.