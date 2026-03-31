Jest piątek wieczór i za chwilę zaczyna się serial, na który czekałeś. W sobotę rano twój syn wstanie o siódmej i odpali konsolę. Wieczorem wpadają znajomi na mecz. W niedzielę po południu przeglądasz katalog streamingowy bez konkretnego planu.

Cztery różne sytuacje, cztery różne wymagania. Nie każdy TV wyjdzie z tego weekendowego starcia zwycięsko, ale są modele, które podołają. Tak się składa, że znam konkretny przykład. Przedstawię was sobie. Oto Mini LED Neo QLED QN77F.

Przez długi czas rynek telewizorów dzielił się mniej więcej tak, że kupowało się sprzęt z dobrym obrazem do filmów, albo trzeba było szukać czegoś z niskim opóźnieniem do grania. Albo był jasny ekran do oglądania w dzień, albo głęboki kontrast na wieczorny seans. Rzadko to wszystko spotykało się w tym samym urządzeniu.

Samsung Neo QLED QN77F zmienia zasady gry. Doskonale wiem, że stare porzekadło głosi, iż coś przeznaczone do wszystkiego jest de facto do niczego, ale to nie ten przypadek.

Bo ten telewizor jest zbudowany wokół założenia, że ma być gotowy na każdy scenariusz. Bez przestawiania trybów, bez szukania właściwych ustawień w menu, bez poczucia, że coś traci przez to, że nie jest wyspecjalizowany. Brzmi jak obietnica z folderu reklamowego? Sprawdźmy, czy za słowami stoi cokolwiek konkretnego.

Wieczór filmowy. Diabeł tkwi w szczegółach

Dobry film to nie tylko fabuła. To przede wszystkim obraz, który dobrze oddaje ekranową rzeczywistość. Pełne mroku sceny, w których powinno być ciemno, ale nie za ciemno. Kolory, które wyglądają jak żywe, a nie jak ich pastelowe imitacje. Twarze aktorów, które są wyraźne nawet wtedy, gdy kamera robi szybkie cięcia.

QN77F radzi sobie z tym dzięki kilku rozwiązaniom. Nie będę tutaj robił wykładu z mechaniki i budowy maszyn, ale kilka detali warto wyciągnąć na światło dzienne.

Po pierwsze, skalowanie AI 4K. Obecność sztucznej inteligencji na pokładzie powoduje, że treści ze streamingów, które nie zawsze są dostępne w najwyższej jakości, na ekranie wyglądają lepiej, niż wyglądały w źródle. Druga kwestia – technologia Mini LED. To ona odpowiada za precyzyjne sterowanie podświetleniem, dzięki czemu ciemne fragmenty sceny są naprawdę ciemne, zaś jasne elementy nie rozlewają się po ekranie jak za dużo mleka w kawie.

Po trzecie wreszcie, Color Booster Pro dba o to, żeby kolory były dokładne i nasycone. Zachód słońca w kadrze wygląda jak zachód słońca, a nie jak coś pobranego z clipartu.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której mało kto myśli przy zakupie telewizora, a która potrafi zepsuć najlepszy film na świecie. Dialogi. Jeśli nie słyszysz wyraźnie kwestii wygłaszanych przez aktorów, to napisy oczywiście pozwolą ci zrozumieć, co się dzieje, ale nie powinny być jedynym ratunkiem.

Na szczęście nie są. Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro pomaga w podobnych sytuacjach. Dzięki tej technologii ludzkie głosy są wyraźne nawet w najbardziej hałaśliwych scenach, a głośność możesz trzymać na poziomie, który nie budzi sąsiadów. I to nawet w przypadku legendarnie cichych dialogów w polskich produkcjach.

Kiedy pół sekundy robi całą różnicę

Każdy, ale to każdy zapytany gracz powie ci, że parametry ekranu, na którym rozgrywa się cała akcja, mają znaczenie. I będzie miał rację.

Starsze telewizory działają w 60 Hz, nowsze modele mid-range oferują zazwyczaj 120 Hz, a QN77F wchodzi na poziom 144 Hz przy współpracy z komputerem PC. Każdy kolejny krok w górę to mniej rozmycia w szybkich scenach, bardziej precyzyjny obraz w ruchu i krótszy czas reakcji między tym, co zrobisz padem, a tym, co zobaczysz na ekranie. Przy spokojnych grach przygodowych ta różnica jest ledwo wyczuwalna. Przy strzelankach lub grach wyścigowych zaczyna decydować o wyniku.

W telewizorze koreańskiego producenta oprócz wspomnianych 144 Hz jest jeszcze coś, co pomoże fanom gamingu. Mowa o Automatycznym Trybie Gry AI. Bez obaw, to nie żaden aimbot. Nadal to ty będziesz odpowiadał za swoje fragi. Ale drobną asystę dostaniesz. Telewizor sam bowiem rozpozna, że podłączona konsola lub komputer zaczęły uruchamiać grę, i automatycznie przestawia się na ustawienia zoptymalizowane pod gaming. Niższe opóźnienie, lepsza responsywność, odpowiednie ustawienia obrazu.

Bez zaglądania do menu, bez szukania właściwej opcji w ustawieniach, bez tracenia czasu, który mógłbyś spędzić na graniu. Kiedy siedzisz z padem w ręku i chcesz po prostu zagrać, ostatnią rzeczą, o której masz ochotę w ogóle pomyśleć, jest konfiguracja telewizora.

Aplikacje, bezpieczeństwo i spokój na lata

QN77F, który znajduje się w ofercie Media Expert, działa na systemie Tizen, który przez lata rozwinął się do punktu, gdzie obsługuje praktycznie wszystkie liczące się platformy streamingowe. Netflix, Disney+, HBO Max, Canal +, Apple TV+, YouTube i kilkanaście innych bez potrzeby podłączania zewnętrznych urządzeń. Telewizor jest gotowy od razu po wyjęciu z pudełka.

Rzadziej mówi się o tym, że telewizor podłączony do internetu to de facto kolejny komputer w domu. Samsung wyposażył QN77F w Knox, czyli system zabezpieczeń znany z telefonów Galaxy, który chroni urządzenie przed złośliwym oprogramowaniem.

In plus trzeba też Samsungowi zapisać siedem lat gwarantowanych aktualizacji oprogramowania, co oznacza nowe funkcje i poprawki bezpieczeństwa przez niemal dekadę. Przy sprzęcie, który kupujesz raz na kilka lat, ten konkretny argument warto wziąć mocno pod uwagę.

TV, który pasuje wszędzie

Jest pewna kategoria sprzętów, które wyglądają imponująco w sklepie, a w salonie okazują się zbyt krzykliwe albo po prostu nie pasują do reszty. QN77F do niej zdecydowanie nie należy. To nie będzie czarny, masywny prostokąt, który zdominuje przestrzeń. Przeciwnie.

Możesz wybrać Tryb Sztuka i oglądać bezpłatnie co miesiąc ponad 20 prac lub zdecydować się na abonament i wybierać spośród 5000 dzieł sztuki z największych światowych galerii. Możesz też za pomocą AI wygenerować grafiki i obrazy, dopasowując je do własnych preferencji.

Smukła obudowa opiera się na centralnej stopce, która zajmuje minimum miejsca na szafce. Kiedy ekran jest wyłączony, telewizor po prostu wtapia się w pokój i nie domaga się uwagi. To bardzo zgrabny telewizor, który będzie pasował do większości polskich mieszkań.

A może soundbar do tego?

Wbudowane głośniki w telewizorach robią się coraz lepsze, ale mają jedną niezmienną wadę. Znajdują się w telewizorze. Fizyczne ograniczenia obudowy powodują, że dźwięk zawsze będzie brzmiał jak coś, co wydobywa się z pudła znajdującego się przed tobą, a nie jak coś, co dzieje się wokół ciebie.

Warto zwrócić uwagę na dwa soundbary. Samsung Q800F i Q700F. Ten pierwszy to system dźwięku przestrzennego 5.1.2. Z technologią Dolby Atmos pozwala na bezprzewodowe połączenie z telewizorem, a funkcja Q-Symphony wykorzystuje sztuczną inteligencję, by harmonijnie połączyć głośniki telewizora i soundbara, tworząc czystsze i bardziej zrównoważone brzmienie.

Samsung HW-Q700F to z kolei kompaktowy soundbar z subwooferem oferujący wielokanałowy dźwięk przestrzenny 3.1.2, także z technologią Dolby Atmos i DTS Virtual:X. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie intensywne wrażenia audio bez konieczności instalowania skomplikowanego systemu.

Jeden zakup, wiele spokojnych wieczorów

QN77F to propozycja dla tych, którzy nie chcą zawracać sobie głowy faktem, czy ich telewizor poradzi sobie z tym, co mają dziś ochotę oglądać lub w co pograć. To ma być oczywista oczywistość. I wiem doskonale, że lwia część ludzkości prawdopodobnie nigdy głowy sobie tym specjalnie nie zawracała. Ot, telewizor jest i działa.

Ale jeśli choć raz świadomie rzucimy okiem na to, jak funkcjonuje ekran, w który przecież wpatrujemy się przez tyle czasu, praktycznie codziennie, to nagle zdamy sobie sprawę, że to właściwie dość istotna kwestia. Że szczegóły mają znaczenie. Że można lepiej. Tym lepiej może być QN77F.

Jeśli miałbym podsumować ten model jednym zdaniem, to sięgnąłbym do historii kina akcji. Dość odległej już, przyznam ze smutkiem. W 1992 roku powstał charakterystyczny dla tej epoki film, który nosił tytuł Uniwersalny żołnierz. I właśnie to miano pasuje mi do telewizora Samsung jak ulał. Bo sprawdzi się w każdej roli.

Wszystkie wymienione modele znajdziesz w Media Expert, gdzie bez trudu porównasz je na miejscu i wybierzesz ten, który pasuje do twojego salonu i do twojego budżetu. Bo dobry telewizor do sportu nie musi kosztować fortuny. Zwróć uwagę na QE65QN77F za 3499 zł, który jeszcze nie tak dawno kosztował 3999zł.