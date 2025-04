Nadchodzi Radeon RX 9060 XT. Wielu czeka na tę kartę - dlaczego?

Przed nami premiera karty graficznej AMD Radeon RX 9060 XT, która ma trafić do segmentu średniej wydajności. Do sieci wyciekły szczegóły dotyczące specyfikacji, które sugerują, że warto czekać na nową konstrukcję “czerwonych”.

Premiera kart graficznych z serii Radeon RX 9000 została zapowiedziana na początku roku, podczas targów CES 2025. Do tej pory na rynku zadebiutowały jednak jedynie wydajniejsze modele – Radeon RX 9070 oraz Radeon RX 9070 XT. Producent nie zdradził zbyt wielu informacji na temat kart z niższej półki, takich jak Radeon RX 9060.

Wiemy jednak, że firma po cichu przygotowuje się do premiery tego modelu, a w sieci pojawia się coraz więcej nieoficjalnych przecieków. Czego więc możemy się spodziewać?

Nadchodzi Radeon RX 9060 XT

Wiele wskazuje na to, że na rynku pojawi się model Radeon RX 9060 XT, który ma konkurować z kartami GeForce RTX 5060 Ti i GeForce RTX 5060. Na ten moment nie wiadomo czy na rynku pojawi się też Radeon RX 9060 (bez dopisku XT).

Model Radeon RX 9060 XT Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT Układ graficzny Navi 44 Navi 48 Navi 48 Procesory strumieniowe 2048 3584 4096 Pamięć wideo 8/16 GB GDDR6 128-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz 20 000 MHz 20 000 MHz Przepustowość pamięci 320 GB/s 640 GB/s 640 GB/s Cena 8 GB: ~$269-299

16 GB: ~$329-379 $549 $599

Z nieoficjalnych informacji wynika, że karta RX 9060 XT będzie oparta na układzie graficznym AMD Navi 44, wyposażonym w 2048 jednostek cieniujących (RDNA 4). Do dyspozycji użytkownika ma być 8 GB lub 16 GB pamięci GDDR6 na magistrali 128-bitowej.

Specyfikacja sugeruje, że Radeon RX 9060 XT wypadnie gorzej niż GeForce RTX 5060 Ti. Według informacji do których dotarł autor kanału Moore's Law Is Dead, karta ma oferować lepszą wydajność niż GeForce RTX 4060 Ti i prawdopodobnie niższą niż Radeon RX 7700 XT.

Kiedy premiera Radeon RX 9060 XT?

Użytkownik Hoang Anh Phu twierdzi, że karta graficzna Radeon RX 9060 XT zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas targów Computex 2025 (20–23 maja), natomiast jej rynkowy debiut nastąpi dopiero dwa tygodnie później.

Nowy model AMD może konkurować nie tylko wydajnością, ale przede wszystkim ceną. Według informacji ujawnionych przez autora kanału Moore's Law Is Dead, wariant z 8 GB pamięci ma kosztować od 269 do 299 dolarów (czyli na poziomie RTX 5060 8 GB), natomiast wersja 16 GB będzie wyceniona na 329–379 dolarów (czyli mniej więcej na poziomie RTX 5060 Ti 8 GB). Co ważne, możemy oczekiwać tutaj lepszej dostępności niż w przypadku modeli z serii Radeon RX 9070.

Jeśli planujecie budowę komputer do gier za 4000-5000 zł, warto poczekać na nową kartę “czerwonych” (ale też na GeForce RTX 5060, który pojawi się w maju). Producenci zaczynają tutaj mocno konkurować o klienta, na czym można będzie skorzystać.